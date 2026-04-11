Viajes con mascotas en el tren Buenos Aires-Mar del Plata: requisitos y cuánto cuesta el pasaje

Trenes Argentinos habilitó el traslado de perros y gatos para este ramal: condiciones y tarifas para viajes.

Los turistas ahora podrán trasladarse en tren con sus mascotas en viajes de Buenos Aires a Mar del Plata.

Trenes Argentinos habilitó los viajes con perros y gatos en el tren Buenos Aires - Mar del Plata : la flamante medida rige desde marzo y ahora los pasajeros podrán viajar a la ciudad balnearia con sus mascotas, siempre y cuando cumplan con los requisitos fijados por las autoridades.

Esta nueva modalidad permite que cada pasajero mayor de edad pueda viajar con una sola mascota y únicamente entre las estaciones cabecera; es decir, si sube en Plaza Constitución debe bajar en Mar del Plata o vicecersa. No está permitido ascender ni descender en estaciones intermedias -como Chascomús y Lezama, por citar dos ejemplos- con animales.

De acuerdo a lo que se informó, el traslado debe realizarse dentro de un transportín cerrado durante todo el viaje. El pasajero tiene que presentarse en la instancia de preembarque con anticipación, ya que el control sanitario y operativo se realiza antes del ingreso al tren .

Las tarifas vigentes para viajar con perros y gatos en el tren Buenos Aires - Mar del Plata son las siguientes:

• Primera clase: $32.000.

• Pullman: $38.000.

• Pasaje para viajar con mascota (perro o gato): $77.500.

El traslado del animal se paga como un ticket adicional independiente del pasaje del pasajero y tiene cupos limitados por formación, por lo que se recomienda comprar con anticipación.

Requisitos para viajar con perros o gatos en el tren

Para poder viajar con mascotas en el tren Buenos Aires - Mar del Plata, Trenes Argentinos exige cumplir con una serie de condiciones obligatorias:

• Solo se permite un perro o gato por pasajero mayor de edad.

• La mascota debe viajar dentro de un transportín cerrado.

• El transportín debe tener una base máxima aproximada de 48 centímetros por 45 centímetros.

• El animal debe tener más de tres meses de edad.

• Presentar certificado de salud veterinario vigente.

• Presentar certificado de vacuna antirrábica vigente.

• Llevar libreta sanitaria o documentación respaldatoria.

• Presentarse en el preembarque entre dos horas y 45 minutos antes de la salida.

• El traslado solo está habilitado entre estaciones cabecera.

• El servicio cuenta con cupos limitados por cada formación.