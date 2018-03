Uruguay renovará los beneficios a turistas extranjeros a partir de mayo

La ministra Liliam Kechichian anunció que a partir del 1° de mayo, los turistas no residentes tendrán el beneficio de la devolución de 9% del IVA, en el pago por servicios turísticos, con tarjetas de crédito o débito emitidas en el exterior, del mismo modo que rige para los turistas residentes en el vecino país.

Uruguay ha sido y es la vedette indiscutida para millones de argentinos a la hora de elegir un destino en vacaciones y durante las escapadas de todo el año.

En los últimos años, además de sus atractivos naturales, el país hermano viene implementando una serie de beneficios fiscales, que sumados al tipo de cambio actual en ambos países, han contribuido a reducir sensiblemente los costos de unas buenas vacaciones.

Por este motivo, la ministra de Turismo de Uruguay, Liliam Kechichian, explicó los alcances de la renovación de los beneficios a los turistas a partir de mayo.

"Sin politizar el tema, la lectura es que hasta finales de abril continuaran los beneficios tal cual se venían brindando y en mayo los mismos se igualaran a los que reciben los uruguayos que hacen turismo interno", señaló la ministra Liliam Kechichian en diálogo con La Capital.

Para los turistas no residentes (argentinos incluidos) "hay un solo beneficio que se reducirá y el resto continuarán prácticamente igual", resaltó la funcionaria y agrego "lo que hizo el Ministerio de Economía de Uruguay fue llevar al 9% el beneficio del IVA en la gastronomía igualándolo con el que reciben los ciudadanos de nuestro país".

La titular de la cartera de turismo aclaró que "en medios capitalinos se incurrió en el error de informar que la medida es solo para los hermanos argentinos, cuando en realidad lo es para todos los turistas no residentes en Uruguay".

"La decisión de mantener y equiparar este beneficio tributario para los turistas residentes en Uruguay y para los visitantes permitirá mejorar la competitividad del sector", indicó Kechichian, quien recordó que el año pasado el Estado uruguayo renunció a un ingreso fiscal de unos 40 millones de dólares por la aplicación de este beneficio".

"Esa es una buena noticia, porque vamos a seguir teniendo una herramienta para la competitividad que nos ha permitido posicionarnos, en los últimos años, en un mundo cambiante", añadió la ministra.

La nómina de incentivos para los turistas a partir del 1° de mayo de 2018 es la siguiente:

IVA Cero en hoteles

Beneficio válido para extranjeros presentando documento de identidad emitido en el exterior. Al estar exonerado, este consumo se factura sin IVA. Por lo tanto el impuesto no se cobra, no generando devolución.

Régimen de TAX FREE para compras

De productos incluidos en el régimen, realizadas en comercios adheridos al sistema, cumpliendo el trámite correspondiente en el momento de la compra y en tanto el egreso del país se produzca a través de alguno de los siguientes pasos de frontera: Aeropuerto Internacional de Carrasco, Aeropuerto de Laguna del Sauce, Puerto de Montevideo, Puerto de Colonia, Terminal de Arribos de Cruceros de Punta del Este, Puente Salto-Concordia, Puente Paysandú-Colón, Puente Fray Bentos-Puerto Unzué y Chuy. Al momento de dejar el país, deberá completarse el trámite correspondiente para el reintegro, en los puestos debidamente identificados.

Descuento del 9 % de IVA en servicios gastronómicos

Cuando sean prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje. Servicios de catering para la realización de fiestas y eventos. Servicios para fiestas y eventos, no incluidos en el literal anterior.

Devolución del 9 % de IVA en alquiler de inmuebles

Cuando sean operaciones con fines turísticos a arrendatarios que sean personas físicas no residentes, siempre que el arrendamiento se realice en Inmobiliarias registradas y el medio de pago utilizado sea tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior. La empresa emisora de la tarjeta deberá incluir en el estado de cuenta, el descuento que figure en el ticket emitido por el POS.

Devolución del 9 % de IVA en alquiler en automóviles sin chofer

Arrendamiento de vehículos con fines turísticos a arrendatarios que sean personas físicas no residentes, en agencias registradas y el medio de pago utilizado, sea tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior. Esta devolución operará hasta el 30 de abril de 2018. La empresa emisora de la tarjeta deberá incluir en el estado de cuenta, el descuento que figure en el ticket emitido por el POS.





El año pasado Uruguay registró un crecimiento de 24,1% en la llegada de visitantes argentinos: 2.656.285 sobre 4 millones de visitantes totales, lo que marcó un récord absoluto en el sector.

La fidelidad de los argentinos con Uruguay, tanto como destino turístico como de inversiones es notoria y se renovó con fuerza durante esta coyuntura cambiaria que benefició a los turistas, que se encontraron con precios accesibles y descuentos muy jugosos pagando con tarjetas de crédito o débito.

Todo indica que millones de compatriotas seguirán eligiendo Uruguay mas allá de los descuentos que se puedan instrumentar, así lo han demostrado año tras año independientemente de los vaivenes económicos.