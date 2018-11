Nuevo chef ejecutivo en el Llao Llao

Con más de cuatro años formando parte del equipo de Cocina de Llao Llao Resort, Golf-Spa, tendrá bajo su responsabilidad la gastronomía del emblemático resort de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, en el corazón de la Patagonia. Ariel Pérez fue designado como el nuevo chef ejecutivo del Llao Llao Resort, Golf-Spa, miembro de The Leading Hotels of the World. De esta manera, Pérez tendrá bajo su responsabilidad la gastronomía del resort, que incluye los restaurantes Los Césares, Patagonia, Winter Garden, Asador, Bar Lago Moreno, además del Lobby bar y el servicio de eventos. Ariel Pérez se ha desempeñado como Sous Chef en Llao Llao desde el año 2014 hasta la fecha, y este nombramiento es un merecido reconocimiento a su desempeño y al profesionalismo demostrado durante todos estos años. Previo a su ingreso al Llao Llao, Pérez estudió administración gastronómica en el Iseaca (Instituto Superior de Educación del Automóvil Club Argentino), y se perfeccionó en Francia en el Instituto Vatel, donde además realizó pasantías en Su Hotel en la ciudad de Nimes. Al regresar a la Argentina cocinó en distintos restaurantes de Buenos Aires. Posteriormente trabajó para Royal Caribbean, donde adquirió una nueva experiencia a nivel internacional trabajando con un equipo multicultural. En su siguiente etapa profesional ingresó a la naviera de lujo Crystal Cruises, donde su última posición fue la de Sous Chef. Luego de su experiencia en la industria de los cruceros, fue chef ejecutivo y gerente de alimentos y bebidas del hotel Regal Pacific y tras un breve paso por el Hotel Intercontinental se sumó al equipo de Cocina del Llao Llao como Sous Chef Ejecutivo.