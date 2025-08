Más allá del turismo: recorrer el mundo con sentido y conexión

Hay quienes visitan destinos y quienes los viven . Entre esos dos modos de viajar hay un puente, y ese puente lo vienen tendiendo desde hace más de 50 años los equipos de Special Tours , el turoperador internacional de Ávoris Corporación Empresarial . Especializado en circuitos culturales , esta marca con fuerte presencia en América Latina propone una forma de viajar que no se queda en la superficie : busca conectar con la identidad profunda de los lugares y hacer de cada itinerario una experiencia tan rica como significativa.

Diseñados con un enfoque claro hacia el público hispanohablante , sus programas recorren Europa , Medio Oriente , América , Asia y Oceanía . Pero no se trata solo de unir ciudades o monumentos, sino de contar historias , proponer contextos y acercar miradas locales . Todo eso con la guía de especialistas que suman contenido, sentido y una operativa que prioriza el confort , la seguridad y la inmersión cultural .

El valor de lo humano

Si algo distingue a Special Tours no son solo los destinos, sino las personas. Desde los guías y coordinadores hasta los diseñadores de itinerarios, el equipo suma no solo conocimiento, sino una capacidad singular para conectar con los viajeros y transmitir pasión por lo que hacen. “Nosotros no vendemos plazas, vendemos confianza”, repite Alejandro Lavín, director comercial global. Y esa confianza se construye con respuestas rápidas, atención personalizada y un nivel de detalle que marca la diferencia.

No es casual que muchos pasajeros repitan destinos año tras año, ni que buena parte de las ventas lleguen a través de agencias que conocen y valoran esa calidad.

Tecnología, expansión y mirada sostenible

Como parte de Ávoris, Special Tours accede a una red global de proveedores y a tecnología avanzada que le permite coordinar grandes operaciones con precisión. En los últimos años, la marca amplió su presencia en Asia Central, consolidó alianzas con operadores receptivos locales y fortaleció una visión que prioriza la autenticidad y la sostenibilidad en cada destino.

Un plan para cada tipo de viajero

Entre los diferenciales de la marca está la variedad de productos: circuitos clásicos, rutas temáticas (música, literatura, gastronomía), escapadas urbanas, viajes de autor con expertos, y propuestas para seniors, familias o viajeros solos. En todos los casos, los programas incluyen alojamientos seleccionados, guías en español, traslados coordinados, entradas incluidas y la posibilidad de personalizar cada etapa.

Esa combinación de estructura y flexibilidad, sumada a una política de precios y condiciones claras, es lo que ha ganado la confianza tanto de los viajeros como de las agencias.

Una filosofía que trasciende el mapa

De cara al futuro, Special Tours proyecta su expansión a nuevos mercados europeos y asiáticos, sin perder el foco en la experiencia personalizada ni en la calidad del equipo humano. En un contexto donde viajar se vuelve muchas veces una carrera de consumo rápido, esta marca apuesta por una filosofía distinta: viajar como una forma de aprender, de conectar y de transformar.

Porque al final, el mejor viaje no es el que suma más fotos, sino el que deja más huella.