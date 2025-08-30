La Capital | Turismo | Grand Decameron

Grand Decameron Los Cabos: descanso y experiencias frente al Mar de Cortés

Ubicado en una zona privilegiada, este resort todo incluido combina vistas impactantes, acceso a la vida cultural de San José del Cabo y actividades.

30 de agosto 2025 · 08:00hs
A solo cinco minutos del centro de la ciudad de San José del Cabo

A solo cinco minutos del centro de la ciudad de San José del Cabo, el hotel exhibe lo mejor de la tradición mexicana.

A solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Los Cabos y a cinco del centro histórico de San José del Cabo, el Grand Decameron Los Cabos, A Trademark All Inclusive Resort, se impone como una de las mejores puertas de entrada para conocer este rincón único donde el desierto y el mar se encuentran.

Este hotel, que forma parte de la reconocida cadena Decameron All Inclusive Hotels & Resorts, ofrece una estadía con todos los servicios incluidos y una ubicación que permite combinar el descanso en la playa con paseos culturales por calles arboladas, galerías de arte y cafés con estilo bohemio.

La experiencia comienza con la comodidad: habitaciones amplias, múltiples piscinas (incluida una exclusiva para adultos), acceso directo a la playa, sillas y toallas disponibles, WiFi incluido y un programa de actividades diario pensado tanto para grandes como para chicos. Yoga, pilates, deportes, shows en vivo y tardes con DJ son solo algunas de las opciones que forman parte de la propuesta.

La gastronomía, como es habitual en los hoteles de la cadena, es otro de los puntos fuertes. Se puede elegir entre buffets generosos, snacks y restaurantes a la carta que recorren sabores locales e internacionales. No faltan tampoco los clásicos de la cocina mexicana: pescados, mariscos, estaciones saludables y maridajes con tequila o mezcal.

>> Leer más: Cruceros desde Buenos Aires: MSC Fantasia ofrece viajes con bebidas incluidas a Brasil

A todo esto, se suma una ventaja clave: la posibilidad de viajar con la tranquilidad de que todo está resuelto, ideal para quienes buscan descanso real sin sacrificar calidad ni opciones de entretenimiento.

Además, el compromiso con la sostenibilidad es un valor cada vez más visible. El Grand Decameron Los Cabos cuenta con la certificación Ecostars, que evalúa el desempeño ambiental de cada hotel de manera individual. Esto implica no solo prácticas responsables en el uso de recursos, sino también programas de sensibilización tanto para el personal como para los huéspedes.

Entre el mar de Cortés y el encanto colonial de San José del Cabo, este resort se presenta como una opción completa, versátil y con identidad propia, ideal para quienes viajan en pareja, en familia o con amigos.

Una escapada a Los Cabos es siempre una buena idea. Y en el Grand Decameron, todo está dado para que el tiempo se traduzca en experiencias memorables, sin más agenda que relajarse y disfrutar.

Noticias relacionadas
La agencia Suajili Viajes cumple más de diez años de trayectoria en el sector turístico. 

Itinerarios con propósito: la visión experta detrás de cada experiencia

Los Cabos esconde rincones mágicos en el extremo sur de México.

Descubriendo México: Los Cabos, un paraíso entre dos mundos

Las herramientas de inteligencia artificial se volvieron un aliado a la hora de viajar.

Viajar es más fácil: cómo la inteligencia artificial simplifica cada etapa del viaje

Tour East Group opera en 12 países de Asia y ofrece servicios y experiencias de viaje únicas.

Un socio clave para descubrir Corea del Sur y Japón con confianza

Ver comentarios

Las más leídas

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo último

Empresas santafesinas presentan sus innovaciones en BATEV 2025

Empresas santafesinas presentan sus innovaciones en BATEV 2025

IA aplicada a la construcción: cuatro jóvenes santafesinos buscan cambiar el modo de gestionar obras

IA aplicada a la construcción: cuatro jóvenes santafesinos buscan cambiar el modo de gestionar obras

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Modificarán la ordenanza de nocturnidad para evitar trabas de la normativa anterior y habilitar la solicitud de cualquier emprendimiento
Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Cadena de la felicidad para quebrar

Por Jorge Asís
Política

Cadena de la felicidad para quebrar

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión
politica

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Ovación
Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newell's

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newells

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newell's

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Policiales
Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria
Policiales

Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Ciudad
Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
LA CIUDAD

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina
Política

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
La Ciudad

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?
Información General

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Región

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible
Política

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico