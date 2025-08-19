Cruceros desde Buenos Aires: MSC Fantasia ofrece viajes con bebidas incluidas a Brasil
Novedades

Cruceros desde Buenos Aires: MSC Fantasia ofrece viajes con bebidas incluidas a Brasil

La Capital | Novedades | MSC

El moderno crucero de MSC partirá desde la terminal de Buenos Aires con itinerarios por el litoral brasileño y la opción de bebidas all inclusive para quienes reserven entre el 18 de agosto y el 15 de septiembre

19 de agosto 2025 · 08:44hs

Luces sobre el mar. Copacabana iluminada por fuegos artificiales. El murmullo de las olas y una copa en la mano. Todo visto desde la cubierta de un barco en altamar. Así se vivirán algunos de los momentos más memorables de la temporada 2025-2026 del MSC Fantasia, el moderno crucero de MSC Cruceros que, por primera vez, tendrá base en el puerto de Buenos Aires.

Reservar un crucero es una de esas decisiones que se sienten bien desde el primer momento. Estar en la cubierta de un mega crucero, con el sol cayendo sobre el mar, disfrutando de las vistas, las piletas y un trago bien frío en la mano con la música suave de fondo acompañando las risas. Todo esto propone MSC Fantasia, el moderno barco de MSC Cruceros que esta temporada llegará por primera vez a Buenos Aires con una propuesta pensada para que todos sus huéspedes puedan disfrutar del verano de principio a fin.

Embed - Ship Tour of MSC Fantasia | MSC Cruises

Vacaciones que empiezan en casa

Nada de aviones, check-ins eternos ni valijas apuradas. Las vacaciones empiezan en el momento de salir a embarcarse en el MSC Fantasia.

Este barco es una ciudad flotante con alma de paraíso. El aire tiene perfume a brisa marina, sus espacios relucen como recién inaugurados y cada rincón invita a relajarse y disfrutar. Esta es la esencia de La oportunidad perfecta”, la nueva promoción de MSC Cruceros que propone vivir este verano desde otro lugar: a bordo de un barco icónico, recorriendo destinos soñados y con la diversión garantizada.

Habrá 14 salidas entre noviembre y marzo, con itinerarios de 8, 9 y 10 noches que recorrerán algunos de los destinos más deseados del litoral brasileño: Río de Janeiro, Ilhabela, Búzios, Camboriú e Ilha Grande. Entre ellas, un viaje especial de 10 noches para celebrar las fiestas de fin de año a bordo, con el mar como testigo.

MSC FANTASIA RECEPCION

La oportunidad perfecta

La propuesta ya está en marcha y ofrece un beneficio exclusivo: quienes reserven entre el 18 de agosto y el 15 de septiembre accederán a la tarifa más conveniente y al servicio de bebidas all inclusive, un diferencial que eleva cada instante de la travesía.

Una ciudad flotante

Con 333 metros de eslora y capacidad para más de 4.300 pasajeros, el MSC Fantasia combina elegancia, confort y tecnología. La vida a bordo invita a dejar atrás la rutina: desayunos frente al mar, cenas temáticas con sabores del mundo, espectáculos que sorprenden cada noche, actividades para todas las edades y espacios para el descanso absoluto.

Entre sus servicios, destacan los restaurantes gourmet Il Cerchio d’Oro y Red Velvet (con candelabros de Murano), el steakhouse Butcher’s Cut, el teatro L’Avanguardia, un simulador de Fórmula 1, cine 4D, parques acuáticos, clubes para niños y adolescentes, gimnasio y mini golf.

MSC-FANTASIA-amigos-all-inclusive-de-bebidas

Bienestar y exclusividad

El MSC Aurea Spa ofrece un oasis de relajación con masajes, tratamientos y un entorno pensado para desconectar. Para quienes buscan el máximo nivel de servicio, el MSC Yacht Club brinda una experiencia premium: mayordomo y conserjería 24/7, restaurante privado, piscina y solárium exclusivos, acceso preferencial al spa, embarque prioritario y vistas inigualables.

Un hecho histórico

La llegada del MSC Fantasia marca un antes y un después en la oferta turística del país: por primera vez el crucero tendrá base en Buenos Aires, permitiendo iniciar el viaje sin vuelos ni traslados.

Desde MSC Cruceros afirman que La oportunidad perfecta no es solo una promoción: es la puerta de entrada a una experiencia distinta, donde el verano se vive con el mar como horizonte y el tiempo como aliado.

Las reservas están abiertas hasta el 15 de septiembre para acceder al beneficio de bebidas incluidas, una ventaja que promete sumar brindis, sabores y recuerdos inolvidables a cada itinerario.

Más información, itinerarios y reservas: www.msccruceros.com.ar

MSC cruceros MSC Fantasia Copacabana
Ver comentarios

La obra de la tragedia en San Lorenzo había sido suspendida por falta de seguridad

El Ministerio de Trabajo de Santa Fe no encontró a ningún representante de Constructora X3 tras la muerte de cinco trabajadores

La obra de la tragedia en San Lorenzo había sido suspendida por falta de seguridad
Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei es para un caso puntual pero sienta precedente
LA CIUDAD

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "es para un caso puntual pero sienta precedente"

Martes inestable: se renovó el alerta naranja por fuertes lluvias en Rosario y la región
LA CIUDAD

Martes inestable: se renovó el alerta naranja por fuertes lluvias en Rosario y la región

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Policiales

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

El gobierno pagará la suba a docentes y que dice que la paritaria está cerrada
La Ciudad

El gobierno pagará la suba a docentes y que dice que la paritaria está cerrada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo a lo largo de su carrera

Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo a lo largo de su carrera

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Lo más importante
La obra de la tragedia en San Lorenzo había sido suspendida por falta de seguridad
La Región

La obra de la tragedia en San Lorenzo había sido suspendida por falta de seguridad

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei es para un caso puntual pero sienta precedente

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "es para un caso puntual pero sienta precedente"

Martes inestable: se renovó el alerta naranja por fuertes lluvias en Rosario y la región

Martes inestable: se renovó el alerta naranja por fuertes lluvias en Rosario y la región

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Ovación
Ángel Di María quiere festejar con Central un partido que nunca pudo ganar: el clásico rosarino

Por Carlos Durhand
Ovación

Ángel Di María quiere festejar con Central un partido que nunca pudo ganar: el clásico rosarino

Historia del Clásico, capítulo 8: La década del 80 trajo títulos, muchos empates y varios incidentes

Historia del Clásico, capítulo 8: La década del 80 trajo títulos, muchos empates y varios incidentes

Clásico rosarino: la pelota parada, un recurso que otra vez puede ser decisivo

Clásico rosarino: la pelota parada, un recurso que otra vez puede ser decisivo

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero
La Región

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado
Información General

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio
Política

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Por María Laura Neffen
Negocios

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei
Información General

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza
El Mundo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre
El Mundo

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia
El Mundo

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Pullaro: Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró
Política

Pullaro: "Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró"

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre
Policiales

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como La banda del Golden Rocket
Zoom

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "La banda del Golden Rocket"

Javkin: Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires
Política

Javkin: "Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un ex-Newells, a un paso de ser técnico de un club que quiere llegar al Federal A
Ovación

Un ex-Newell's, a un paso de ser técnico de un club que quiere llegar al Federal A

Búsqueda en Casilda: hallan a un chico de 14 años desaparecido el domingo
La Región

Búsqueda en Casilda: hallan a un chico de 14 años desaparecido el domingo

Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García, los nuevos candidatos famosos
Política

Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García, los nuevos "candidatos famosos"