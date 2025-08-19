Cruceros desde Buenos Aires: MSC Fantasia ofrece viajes con bebidas incluidas a Brasil

El moderno crucero de MSC partirá desde la terminal de Buenos Aires con itinerarios por el litoral brasileño y la opción de bebidas all inclusive para quienes reserven entre el 18 de agosto y el 15 de septiembre

Luces sobre el mar. Copacabana iluminada por fuegos artificiales. El murmullo de las olas y una copa en la mano. Todo visto desde la cubierta de un barco en altamar. Así se vivirán algunos de los momentos más memorables de la temporada 2025-2026 del MSC Fantasia, el moderno crucero de MSC Cruceros que, por primera vez, tendrá base en el puerto de Buenos Aires.

Reservar un crucero es una de esas decisiones que se sienten bien desde el primer momento. Estar en la cubierta de un mega crucero , con el sol cayendo sobre el mar, disfrutando de las vistas, las piletas y un trago bien frío en la mano con la música suave de fondo acompañando las risas. Todo esto propone MSC Fantasia, el moderno barco de MSC Cruceros que esta temporada llegará por primera vez a Buenos Aires con una propuesta pensada para que todos sus huéspedes puedan disfrutar del verano de principio a fin.

Embed - Ship Tour of MSC Fantasia | MSC Cruises

Vacaciones que empiezan en casa

Nada de aviones, check-ins eternos ni valijas apuradas. Las vacaciones empiezan en el momento de salir a embarcarse en el MSC Fantasia.

Este barco es una ciudad flotante con alma de paraíso. El aire tiene perfume a brisa marina, sus espacios relucen como recién inaugurados y cada rincón invita a relajarse y disfrutar. Esta es la esencia de “La oportunidad perfecta”, la nueva promoción de MSC Cruceros que propone vivir este verano desde otro lugar: a bordo de un barco icónico, recorriendo destinos soñados y con la diversión garantizada.

Habrá 14 salidas entre noviembre y marzo, con itinerarios de 8, 9 y 10 noches que recorrerán algunos de los destinos más deseados del litoral brasileño: Río de Janeiro, Ilhabela, Búzios, Camboriú e Ilha Grande. Entre ellas, un viaje especial de 10 noches para celebrar las fiestas de fin de año a bordo, con el mar como testigo.

MSC FANTASIA RECEPCION

La oportunidad perfecta

La propuesta ya está en marcha y ofrece un beneficio exclusivo: quienes reserven entre el 18 de agosto y el 15 de septiembre accederán a la tarifa más conveniente y al servicio de bebidas all inclusive, un diferencial que eleva cada instante de la travesía.

Una ciudad flotante

Con 333 metros de eslora y capacidad para más de 4.300 pasajeros, el MSC Fantasia combina elegancia, confort y tecnología. La vida a bordo invita a dejar atrás la rutina: desayunos frente al mar, cenas temáticas con sabores del mundo, espectáculos que sorprenden cada noche, actividades para todas las edades y espacios para el descanso absoluto.

Entre sus servicios, destacan los restaurantes gourmet Il Cerchio d’Oro y Red Velvet (con candelabros de Murano), el steakhouse Butcher’s Cut, el teatro L’Avanguardia, un simulador de Fórmula 1, cine 4D, parques acuáticos, clubes para niños y adolescentes, gimnasio y mini golf.

MSC-FANTASIA-amigos-all-inclusive-de-bebidas

Bienestar y exclusividad

El MSC Aurea Spa ofrece un oasis de relajación con masajes, tratamientos y un entorno pensado para desconectar. Para quienes buscan el máximo nivel de servicio, el MSC Yacht Club brinda una experiencia premium: mayordomo y conserjería 24/7, restaurante privado, piscina y solárium exclusivos, acceso preferencial al spa, embarque prioritario y vistas inigualables.

Un hecho histórico

La llegada del MSC Fantasia marca un antes y un después en la oferta turística del país: por primera vez el crucero tendrá base en Buenos Aires, permitiendo iniciar el viaje sin vuelos ni traslados.

Desde MSC Cruceros afirman que “La oportunidad perfecta no es solo una promoción: es la puerta de entrada a una experiencia distinta, donde el verano se vive con el mar como horizonte y el tiempo como aliado”.

Las reservas están abiertas hasta el 15 de septiembre para acceder al beneficio de bebidas incluidas, una ventaja que promete sumar brindis, sabores y recuerdos inolvidables a cada itinerario.

Más información, itinerarios y reservas: www.msccruceros.com.ar