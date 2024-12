El operador mayorista, un eslabón clave en la industria del turismo

El operador de turismo Free Way innova con nuevas herramientas para mejorar el vínculo con los viajeros.

Sustentados en este objetivo, ayudados por los avances tecnológicos en las comunicaciones, los profesionales a cargo de la dirección de los procesos en Free Way, repiensan continuamente la relación que tiene la empresa con ambas puntas del eslabón (la relación con los clientes y con los proveedores de servicios). Y en ese continuo repensar, ponen especial atención para ofrecer el confort, confianza y seguridad, que es tan vital en el proceso de cada reserva.

Las herramientas tienen como principal atributo, más allá de ofrecer los servicios de los principales prestadores aéreos, marítimos y terrestres, poner a disposición del agente de viajes un sistema auto gestionable, intuitivo y definitivamente sencillo de operar, tanto en reserva como en la administración de la misma.

Tres de esas herramientas son:

Trip Planner: sistema de reservas de hoteles y servicios (traslados, excursiones, circuitos, etc.) que está a la vanguardia de los que se ofrecen en el mercado. Exclusivo de Free Way, de fácil operación y adaptado a las necesidades de los agentes de viajes y con contenido cuidadosamente seleccionado. Recibe las mejores consideraciones de parte de los usuarios. En sus fases finales de programación, pronto estará disponible la emisión de vouchers sin tener que intermediar esta acción con el departamento operativo de la empresa.

Quien no cuente aún con acceso a la web de Free Way, podrá resolverlo en 3 pasos sencillos al ingresar como nuevo cliente y obtener no solo el usuario, sino también un contacto personal del equipo comercial que le brindará asesoramiento y capacitación para el uso de la página.

Volare: sistema de cotización y reserva de rutas aéreas cuyo mérito más destacable es la excelente prestación que ofrece por ser una herramienta altamente intuitiva y de autogestión, que está basada en la conexión directa con las compañías aéreas entregando así su contenido en tiempo real con los mejores beneficios. Sumado a esto, Volare se caracteriza por darle al cliente la posibilidad de emitir los tickets, cerrando así el ciclo de autogestión total en una herramienta sencilla y ágil.

Muchas otras son las cualidades que ofrece y que Free Way pone a disposición del agente minorista en muy sencillas y rápidas capacitaciones. Quien aún no posea un usuario, podrá obtenerlo ingresando al siguiente link o contactando a su equipo comercial.

Bazar: en www.freeway.com.ar, la agencia puede dar seguimiento, file por file, a la relación administrativa que tiene con Free Way. Encontrará allí los datos más sensibles como ser el estado de su cuenta corriente, el espacio para que la agencia pueda informar sus pagos y enviar comprobantes y, en definitiva, tener un acceso directo a nuestra sección administrativa en función del seguimiento de la facturación y recibos por pagos realizados.

Otro aspecto a resignificar es el plan de incentivos de la empresa, el mejor creado en el mercado argentino: el Señor Millaje. Mediante el mismo se premia a los agentes minoristas que operan reservas terrestres a través de Trip Planner. También participan de este programa las principales cadenas hoteleras del Caribe, como así también selectos prestadores de servicios de circuitos europeos y grandes bancos de camas, que concentran ofertas de miles de hoteles en todo el mundo.

El programa es absolutamente transparente, con reglas claras y sencillas, que permite al usuario seguir, reserva por reserva, la evolución de sus millas hasta convertirlas en dinero.

Estos premios, que se efectivizan en pesos a través de tarjetas de débito Visa del banco Santander, son de libre disponibilidad y pueden ser retirados o usados para compras en comercios como ocurre con cualquier tarjeta de débito que circula en el sistema.

En el mismo instante de procesar una reserva en Trip Planner, un contador le indica al usuario la cantidad de millas que ha obtenido y que estarán disponibles al momento del check in de la reserva. Así de sencillo y transparente es el sistema creado por Free Way para premiar el trabajo de quienes confían en sus servicios.

