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La experiencia como clave para acompañar cada viaje

Con 25 años de trayectoria, la agencia Delta Turismo EVyT combina herramientas digitales con una atención personalizada basada en escuchar al viajero

11 de julio 2026 · 09:57hs
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Dela Turismo EVyT basa su servicio en asesorar al viajero y acompañarlo en cada etapa del recorrido.

Dela Turismo EVyT basa su servicio en asesorar al viajero y acompañarlo en cada etapa del recorrido.

Detrás de cada viaje hay una planificación que empieza mucho antes de elegir un destino. Hay preguntas, expectativas, dudas y decisiones que requieren acompañamiento. Esa es la mirada desde la que trabaja Delta Turismo EVyT, una agencia cordobesa con 25 años de trayectoria que nació a partir de una experiencia personal de viaje y que mantiene una forma de trabajo cercana con sus clientes.

La agencia fue creada por dos socias y, con el paso del tiempo, fue adaptando su dinámica a los nuevos hábitos de los viajeros. Hoy combina tecnología, autogestión y asesoramiento personalizado para acompañar desde la elección del destino hasta los detalles previos a la partida.

¿Cuántos años tiene la empresa?

La empresa tiene 25 años.

¿Cómo comenzaron?

Con Celeste, mi socia, habíamos estado viajando como mochileras por Europa durante seis meses y, en las charlas que teníamos durante ese tiempo, siempre aparecía la idea de iniciar un proyecto propio. Ambas habíamos trabajado en agencias de viajes, aunque en relación de dependencia, y esa experiencia nos impulsó a crear nuestro propio camino.

¿Dónde están ubicados?

La oficina está ubicada en el centro de Córdoba. Después de la pandemia surgió la posibilidad de trabajar cerca de nuestros hijos y adaptar nuestra modalidad de trabajo desde casa, algo que nos permitió mantener la cercanía con los clientes y una dinámica más flexible.

¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Si bien somos conscientes de las posibilidades que brinda la autogestión y aprovechamos mucho las herramientas tecnológicas, nuestro trabajo sigue teniendo un perfil muy artesanal. Escuchamos a cada cliente, entendemos sus necesidades y lo acompañamos en todo el proceso: desde elegir el destino y realizar reservas hasta resolver cada detalle necesario antes del viaje.

Los fundadores de la agencia de viajes Delta Turismo EVyT.

Los fundadores de la agencia de viajes Delta Turismo EVyT.

¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

La web de Free Way nos parece muy amigable y útil. Los productos con los que más trabajamos son Caribe, Brasil, Europa y Estados Unidos.

¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

República Dominicana es uno de los destinos más solicitados, especialmente La Romana. También tiene mucha demanda Aruba.

¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Como novedad, destacaría Playa Miches y Costa Dorada, en República Dominicana, dos lugares que están despertando mucho interés entre los viajeros.

Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

La idea es seguir trabajando de la misma manera, manteniendo el contacto cercano con los pasajeros. En mi caso, tengo la suerte y la oportunidad de viajar mucho a distintos destinos, y me entusiasma especialmente la posibilidad de armar una salida grupal a India.

Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes/alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Hacer todo aquello que la inteligencia artificial todavía no puede hacer: mirar al cliente a los ojos y entender cuáles son sus necesidades y sus deseos. Muchas personas ahorran durante mucho tiempo para realizar el viaje de sus sueños. Acompañarlas, comprender sus expectativas y ayudarlas a concretarlo es una parte fundamental de nuestro trabajo.

¿Qué las inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

La posibilidad de ayudar a cumplir sueños. Que un pasajero vuelva de viaje y te agradezca por cómo salió todo, por haber disfrutado y porque los servicios funcionaron en tiempo y forma, sin contratiempos, es una de las mayores satisfacciones que tiene esta actividad.

¿Algo que quieran agregar?

Quiero agradecer a Free Way por acompañarnos también en estos tiempos, en los que muchas veces las grandes corporaciones hacen que las agencias más pequeñas puedan sentirse perdidas dentro del sistema. Siempre están presentes para escucharnos, asesorarnos y ayudarnos a resolver los imprevistos que forman parte de esta actividad.

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