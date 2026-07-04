Ballenas francas australes: comenzó la temporada en Chubut y ya hay avistajes en el Golfo Nuevo

Entre junio y diciembre, las ballenas recorren las costas de la provincia. Puerto Madryn y Península Valdés ofrecen experiencias naturales de gran impactanto

Comenzó la temporada de avistaje de ballenas francas australes en Chubut, con primeros ejemplares en el Golfo Nuevo.

La temporada 2026 de la ballena franca austral ya está en marcha en las costas de Chubut, donde los primeros ejemplares comenzaron a ser avistados en el Golfo Nuevo. Cada año, estos animales regresan a la Patagonia argentina para reproducirse y transitar los primeros meses de vida de sus crías en aguas protegidas, convirtiendo a la región en uno de los principales escenarios de fauna marina del país.

El fenómeno se extiende entre junio y diciembre y transforma a la costa chubutense en uno de los destinos más buscados por el turismo de naturaleza. La posibilidad de observar ballenas en libertad, en un entorno de acantilados, playas amplias y mar abierto, convierte a la experiencia en uno de los grandes atractivos del invierno y la primavera austral.

Uno de los puntos más reconocidos para el avistaje es el Área Natural Protegida El Doradillo , ubicada a unos 15 kilómetros de Puerto Madryn. Allí, las ballenas pueden verse a escasos metros de la costa, especialmente durante la marea alta, lo que permite una observación directa desde la playa sin necesidad de embarcarse. El acceso es libre y gratuito, aunque se recomienda consultar previamente los horarios de mareas para optimizar la experiencia.

La experiencia es gratuita y accesible, aunque se recomienda consultar previamente las tablas de mareas para aumentar las probabilidades de avistaje. La cercanía de los ejemplares convierte a este sector en uno de los puntos más valorados por visitantes y fotógrafos .

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Puerto Pirámides y el avistaje embarcado

La otra gran alternativa es el avistaje embarcado desde Puerto Pirámides, dentro del Área Natural Protegida Península Valdés, la única localidad habilitada para realizar esta actividad. Las excursiones tienen una duración aproximada de 90 minutos y permiten el contacto visual cercano con los cetáceos, siempre bajo estrictas normas de conservación que regulan la distancia, el tiempo de permanencia y la cantidad de embarcaciones autorizadas en el área.

Tarifas temporada 2026

Avistaje embarcado (Puerto Pirámides)

Temporada baja (hasta 31 de agosto)

• Adultos: $150.000

• Menores de 12 años: $75.500

• Menores de 3 años: sin cargo

Temporada alta (desde 1 de septiembre)

• Adultos: $195.000

• Menores de 12 años: $97.500

• Menores de 3 años: sin cargo

Ingreso Península Valdés

(no incluido en excursión)

• Visitantes nacionales: $15.000

• Niños 6 a 11 años, jubilados y pensionados: $7.500

• Menores de 6 años: sin cargo

Además del avistaje embarcado, la región ofrece múltiples puntos de observación desde la costa y una infraestructura turística consolidada en Puerto Madryn y localidades cercanas, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los destinos más importantes del turismo de naturaleza en la Argentina.

La temporada se extenderá hasta diciembre y volverá a consolidar a la Patagonia como uno de los escenarios más imponentes del país para el avistaje de fauna marina en libertad.