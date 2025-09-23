Tenis: se viene la disputa del Interclubes de menores en el Jockey Club de Rosario

El Interclubes de tenis de menores tiene una gran convocatoria y alrededor de 350 jugadores participan por la gloria de defender los puntos para su club.

Los equipos de menores de los clubes de Rosario y su zona de influencia se preparan porque antes de cerrar la temporada tienen una cita impostergable con el Interclubes. En esta competencia, los diferentes planteles de tenis conformados por varones y mujeres en la modalidad de dobles y singles, juegan por los colores del club.

El Interclubes de menores tiene una gran convocatoria y alrededor de 350 jugadores participan por la gloria de defender los puntos para su club. El equipo campeón defensor es Gimnasia y Esgrima de Rosario que esta temporada se enfrenta nuevamente un enorme desafío.

Este año, los encuentros se llevarán adelante los domingos 2 y 9 de noviembre en las canchas del Jockey Club de Rosario, en tanto que el cierre de la inscripción está previsto para el 24 de octubre.

Las instancias decisivas y la entrega de premios coinciden con la fiesta del tenis de menores que se llevará adelante en la misma sede del certamen y al que además se le sumarán las finales del campeonato de menores por equipo, un gran encuentro de minitenis y una enorme cantidad de actividades lúdicas, pensadas para que los más pequeños pasen una jornada inolvidable.

Abierto Sub 10 de tenis en Approach

Los más pequeños del circuito participan de competencias para varones y mujeres acorde a sus necesidades, en la que hay tercer puesto y second chance para que los que quedan afuera en primera rueda y puedan seguir participando en un cuadro alternativo.

En esta oportunidad la cita fue en el complejo Approach con los siguientes resultados:

Varones: 1° puesto, Francisco Ramas; 2° puesto, Luca Varvello y 3° puesto, Alvaro Palacios. Second Chance: Tobías Arce venció a Fausto Vásquez 6/4.

Mujeres: 1º puesto, Malena Di Pompo; 2º puesto, Gina Mainardi y 3º puesto, Bianca Playa. Second Chance: Lupe Galletto superó a Julia Vignati 6/2.