Visitas de "ranas" y connivencia: las maniobras de Guille Cantero para usar celulares en la cárcel

"Guille" está preso en la cárcel federal de Marcos Paz, donde cumple una acumulación de condenas por distintas causas que superan los 100 años de prisión. Al haberse comprobado que continuaba operando desde el encierro, el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, había hecho lugar a la petición de los fiscales Sebastián Basso, de la Fiscalía Federal de Morón, y Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), para que Cantero no pudiera utilizar celulares ni comunicarse con familiares. Solo tiene permitido hablar con sus abogados defensores, los mismos que presentaron un habeas corpus ahora rechazado por los jueces de Cámara, Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán.

La solicitud de los fiscales alcanzó también a Uriel Luciano "Lucho" Cantero, sobrino de "Guille" e hijo del asesinado antiguo líder de Los Monos, Claudio "Pájaro" Cantero. En ese sentido, los investigadores hablaron de un esquema de "narcorciminalidad organizada intramuros", con evidencias recolectadas desde 2021. "Las medidas que se aplicaron para su erradicación no resultaron suficientes puesto que, a pesar de los esfuerzos adoptados, fueron sistemáticamente transgredidas", explicaron.

A principios de año, "Guille" fue considerado formalmente como preso de "alto riesgo" por el Ministerio de Seguridad de la Nación al implementar el Sistema de Gestión para Personas Privadas de la Libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. Por medio de un proceso interdisciplinario se clasificó el perfil criminológico de los internos y a Cantero se lo individualizó con las características de un preso peligroso.

En sintonía, en abril pasado, la Procunar presentó un informe en el que sostuvo que, a pesar de las medidas de seguridad aplicadas, no se había logrado detener la actividad delictiva de los presos. "Ariel Máximo Cantero, con la colaboración de otros actores, fue ingeniándose para eludir las limitaciones impuestas con el propósito de continuar comandando la estructura narcocriminal que lo tiene como cabecilla y por la que cumple condena de prisión", dice la resolución del juez Jorge Rodríguez.

Artilugios

"Lamentablemente, los esfuerzos judiciales y administrativos no fueron obstáculos para que Cantero y su séquito encuentren nuevos artilugios para comunicarse indebidamente entre sí", habían analizado por su parte los fiscales Basso e Iglesias. Entre ellos, destacaron la triangulación de llamadas telefónicas que realizaban por medio de la persona con la que "Guille" tenía autorización para hablar.

Una vez que se ponía en contacto con su hija Triana, ella lo enlazaba con terceras personas que aguardaban desde una llamada de otro teléfono. Con esas maniobras los investigadores detectaron que conversaba con Damián "Toro" Escobar, Leandro "Pollo" Vinardi y Leandro "Gordo" Vilches. Se trata de tres líderes de subestructuras que cobraron relevancia durante 2023 cuando fueron acusados como miembros de asociaciones ilícitas que estuvieron detrás de varios hechos violentos como balaceras y homicidios.

Justamente con estas personas "Guille" mantuvo contactos en relación al despliegue de la bandera con un mono, un toro y un pollo en la tribuna de Newell's durante el partido de homenaje a Maximiliano Rodríguez. "No tienen que dejar encontrársela boludo. No tienen que darle el gusto, que no te la encuentren", le había sugerido a Vinardi en una conversación mantenida por la línea telefónica del Servicio Penitenciario Federal.

bandera.jpg La bandera de Los Monos que apareció en la popular de Newell's el día de la despedida de Maxi Rodríguez.

Los investigadores también detectaron maniobras para el ingreso a la cárcel de teléfonos celulares, relojes inteligentes y reproductores de DVD adulterados para lograr conexiones con el exterior. "Elementos fundamentales para continuar direccionando y comandando la comisión de delitos desde el interior del establecimiento carcelario", indicó el juez Rodríguez en su resolución. En ese marco, mencionó la ocasión en la que "Guille" le contó a Escobar que había adquirido un teléfono "chiquito como un encendedor, que es solamente para llamada y mensajes".

Connivencia

Tanto en la resolución judicial como en el informe de los fiscales se sostuvo que Cantero logró el ingreso de estos aparatos mediante sus visitas. En ese sentido, explicaron que utilizaba a las conocidas en la jerga carcelaria como "ranas", es decir mujeres que contactaba por redes sociales y concurrían al penal en calidad de visitas. También mediante mujeres que simulaban estar embarazadas, o que efectivamente lo estaban, y así lograban sortear el control por escáner de rayos x.

Además indicaron que lograron ingresar aparatos ocultos en elementos adulterados como pavas, termos y ollas. "Tengo un amigo que me fabrica cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Un horno, sartén, trabaja con aluminio, le buscamos la vuelta", le dijo un contacto telefónico con el cual se había comunicado mediante triangulaciones.

Pero Cantero no solo utilizaba su ingenio o se aprovechaba del riesgo asumido por sus allegados. Los investigadores también alertaron que había logrado el ingreso de aparatos "en varios casos con connivencia penitenciaria". Sin embargo no profundizaron en ese aspecto y no se conocen avances en relación a medidas tomadas para detectar esas maniobras delictivas en el personal carcelario.

Narcomenudeo y amenazas

Los investigadores desarrollaron parte de los delitos que les atribuyen a "Guille" y su sobrino "Lucho" haber organizado desde la cárcel. En ese marco, aparece la histórica actividad de narcomenudeo relacionada a Los Monos y una amenaza al Servicio Penitenciario Federal.

Mediante escuchas telefónicas los fiscales advirtieron que "Guille" contaba con la participación de su hija Triana y otros tres jóvenes que fueron detenidos entre el 6 y 8 de marzo pasado. En los procedimientos realizados por la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional se logró el secuestro de 61 gramos de cocaína, 14 gramos de marihuana y elementos típicos del corte, fragmentación y distribución al menudeo.

Para los investigadores, "Guille" también ordenó una intimidación a la cárcel federal de Marcos Paz en la que está detenido. El hecho ocurrió el 13 de noviembre de 2022 por la tarde cuando los autores llegaron en un auto y efectuaron al menos doce disparos contra una garita de control. En ese sentido, relacionaron el ataque a un video que trascendió por los medios de comunicación aquellos días en el que los investigadores reconocieron a personas ligada a Los Monos. Además de exhibir armas de fuego sostenían un cartel que decía: "Dejen de verduguear a Guille Cantero o vamos a matar a los del Servicio Penitenciario. Con la mafia no se jode".