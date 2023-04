El pibe Alejo Veliz se convirtió en el dueño de las ilusiones canallas

Ruben, con la edad exacta de Veliz, festejó un gol en el Apertura 2004 ante Racing 2-0 en Avellaneda; uno en el Clausura 2005 frente a Lanús 3-3 en Arroyito; seis en el Apertura 2005 (Lanús 4-0 (L), Racing 1-0 (V), Quilmes 2-1 (L), dos a Vélez 2-0 (V) y uno a Independiente 2-2 (V)); tres en el Clausura 2006 (Racing 1-0 (L), Vélez 1-0 (L) y Estudiantes 1-1 (V)) y tres en la Copa Libertadores 2006: uno a Palmeiras 2-2 (L) y dos frente a Cerro Porteño 3-1 (V).

Si bien las características físicas y de juego son muy distintas entre estos dos atacantes, la comparación sirve para entender la envergadura que está adquiriendo Veliz en su despegue como jugador.

Veliz

El actual 9 de Central lleva 12 tantos en primera (6 de cabeza) en 47 partidos (35 en carácter de titular y 12 ingresando desde el banco). Festejó dos veces en la Copa Liga Profesional 2022 ante Huracán 1-2 (V) y Estudiantes 3-1 (L).

En el torneo anterior había llegado seis veces a la red: Newell’s 1-0 (L), Arsenal 3-0 (V), Barracas Central 3-1 (L), Racing 3-4 (V) y dos a River 2-1 (V).

Mientras que en este campeonato lleva cuatro tantos, todos de cabeza: Arsenal 2-1 en Rosario, Huracán 2-0 en el Palacio Ducó y dos a Gimnasia de La Plata 3-1 (L).

Esta descripción de los tantos revela también las mejores virtudes de este nueve tradicional, espigado, oportunista y letal cuando llegan pelotas aéreas al área rival.

Así transita Veliz estas horas, pensado en Newell’s, en el clásico, y llenando de ilusiones a los canallas.

Marca mundial

Según un informe de FutbolScan, Alejo Veliz, en la actualidad, es el jugador sub-20 argentino con más goles en el mundo (12), teniendo en cuenta las principales ligas del planeta.

Ya conoce de clásicos

En la novena fecha de la Liga Profesional 2022, Alejo Veliz le convirtió el gol del triunfo a Newell’s en Arroyito. Ese lejano cabezazo sorprendió a todos y representó su carta de presentación en el escenario grande del fútbol canalla. Si bien no fue su primera anotación, sin dudas fue la más importante en esta etapa de muchos inicios en muy poco tiempo.

Además, ese gol ya mostró que los climas de clásico no lo sobrepasan, no lo confunden, no lo atan. Y eso es un valor agregado muy difícil de encontrar, sobre todo para un jugador tan joven.

En aquel momento, se impuso en las alturas tras un tiro libre desde la derecha de Candia. En la pulseada ante Cristian Lema, otro especialista, logró acomodar mejor el cuerpo, saltar un segundo antes y conectar un cabezazo que tomó mal parado a Franco Herrera, el guardameta leproso, que terminó pagando un precio muy caro por ese error y a las pocas jornadas perdió el puesto.

Veliz consiguió eso ante jugadores con muchas más batallas que las suyas, muchos pesos pesados que fueron primereados por un pibe que sabía que ese era su momento, su lugar, para comenzar a recorrer un camino que ilusiona de cara a todo lo que puede venir.

En la previa del encuentro en el parque Independencia, Veliz puede llegar a ser el factor de mayor incidencia en este duelo tan vibrante, que divide las pasiones de la ciudad. Si cuando apenas estaba asomando en la categoría superior pudo dejar su firma, los fanáticos auriazules se entusiasman con este jugador que hoy encandila con su curva de crecimiento y con goles en tierra propia o en condados de jurisdicción ajena.

Nada lo achica y sus números provocan preocupaciones en los defensores rivales. Newell’s lo sabe, ya lo sufrió en el clásico anterior y en el búnker leproso tomaron nota sobre esta evidente fortaleza que distingue al conjunto canalla, y le permite caminar mejor plantado la previa.

Ese poder de daño a través de su cabeza es una herramienta que suele sacar a escena en pasajes decisivos de los cotejos.

Por ejemplo, el viernes pasado, además del doblete que anotó ante Gimnasia de La Plata en el Gigante, Veliz fue el jugador con más duelos aéreos ganados (6) en Central.

Con 19 años ya está dejando atrás el cartel de promesa y ya comienza a tutearse con glorias y referentes históricos del club de Arroyito. Y ya exhibió que eso no lo condiciona.

Reserva, en Arroyo y sin público

De acuerdo a lo que decidieron representantes de ambos clubes y de los organismos de seguridad, el clásico de la división reserva se disputará a puertas cerradas, el viernes a las 11, en el predio canalla de Arroyo Seco.

Las autoridades determinaron que este atractivo choque que propone esta jornada del torneo Proyección será sin público. La única posibilidad de seguir en vivo las instancias de ese encuentro será a través de @LPFPlay.

Desde ayer, las reuniones por el tema seguridad comenzaron a repetirse en los ámbitos donde se toman las decisiones.

En lo que tiene que ver con Central, los dirigentes auriazules expresaron la necesidad de plantear correctamente los operativos en relación al partido de reserva, que se realizará el viernes, sin público. La directiva canalla también pidió un especial cuidado con la diagramación de la logística de traslado, desde Arroyo al Coloso el domingo.

Hasta el momento, en las reuniones hubo clima de serenidad y convivencia, donde cada club expuso sus necesidades y sus preocupaciones.