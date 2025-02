Un león herido en busca de refugio ante su primera crisis en el poder

A través de esos gestos, al que se sumó el encuentro privado de este sábado entre Milei y Trump , el hermano mayor de la derecha radical y el hombre más rico del mundo envían el mensaje de que no están dispuestos a entregar a su mejor alumno en la región . Más, en un momento en que Trump busca disciplinar a burocracias pesadas del Estado norteamericano, como el FBI, a las que denuncia como organizadoras del lawfare en su contra.

Es una diferencia fundamental con los ‘90. Aún en un mundo unipolar y en una clara asimetría de poder entre la potencia hegemónica y un país periférico, Carlos Menem tejía con los presidentes norteamericanos una relación entre jefes de Estado. Los encuentros de Milei con Trump y Musk tienen el formato del meet and greet, los eventos donde las celebridades conversan y se sacan fotos con sus fans.

Otra vez, Milei vuelve a la Argentina con fotos, aplausos y palmadas en el hombro pero sin anuncios de inversiones ni avances significativos con el FMI. El moño no llega.

El gobierno necesita dólares para construir el puente hasta unas elecciones de medio término en las que hasta el estallido de la efímera burbuja del Viva La Libertad Project parecía destinado a arrasar.

El pliego de condiciones del Fondo incluye una devaluación. Con lógica económica, pero sobre todo política, Milei y Toto Caputo se niegan. El atraso cambiario sostiene la inflación en el rango del 2% (aunque las mediciones de institutos estadísticos provinciales ya empiezan con 3) y sobre eso descansa el capital personal de Milei. Un movimiento brusco en el dólar podría sacudir el Jenga libertario.

Con ese temor en mente, Caputo jugó fuerte en el mercado con operaciones en acciones, bonos y dólares financieros. Esas maniobras funcionaron como tranquilizantes para el dólar tras la fatídica noche del viernes 14 de febrero, cuando Milei promocionó lo que a simple vista ya se distinguía como un esquema ponzi y no un mecanismo innovador para financiar pymes y emprendedores.

El criptogate lima al triángulo de hierro

El criptogate expuso, todos juntos, varios de los principales riesgos del experimento libertario: una brújula moral desmagnetizada, que pone la acumulación económica sobre las normas legales, el amateurismo y un dispositivo verticalista donde quienes osan plantear una disidencia son guillotinados.

“Era cuestión de tiempo para que la hermanísima se mandara una macana. Karina sabe lo que quiere, pero no lo que hace. El problema de La Libertad Avanza es que no saben con quién se sientan a tomar café. No hacen inteligencia previa y se sientan con cualquiera”, dice un aliado.

La toxicidad del caso corroe al triángulo de hierro. Karina aparece como la llave de acceso del lumpenaje del mundo cripto al despacho presidencial. Y Santiago Caputo luce golpeado por la brusca edición in situ de una entrevista pensada para reducir daños, en la que el relato de Milei mostró notorias inconsistencias lógicas y se desnudaron relaciones promiscuas entre el círculo presidencial y un sector del periodismo. En lugar de reducir la mancha, la nota del lunes la agrandó.

El affaire aceleró la reconfiguración del sistema de poder mileísta. La afiliación a LLA del asesor multiterreno fue leída en la política como una capitulación ante Karina, que también salió fortalecida del cierre de listas en Santa Fe. Un acontecimiento que encontró cruzados a Caputo junior y Karina: mientras el asesor piensa en cómo una posible derrota provincial puede afectar la marca en el comienzo del año electoral, la secretaria General de la Presidencia prioriza el armado y sumar fichas en el mapa.

Aún con sus sobreactuaciones y sus juegos de máscaras en las redes, entre los profesionales del poder ven a Caputo como la última reserva de racionalidad política y el puente que permanece en pie con un sistema de partidos detonado y el establishment político, económico y judicial.

Con todo, el consultor formado en la cantera de Jaime Durán Barba no consigue retomar el control de la conversación pública. Golpes de efecto como el paso del Banco Nación a sociedad anónima no logran resetear la agenda. El Mago del Kremlin se va quedando sin conejos.

En su etapa inicial, el affaire se parece más al Swiftgate que a la foto de Olivos. La denuncia de un pedido de coimas a comienzos de los ‘90 eyectó del primer gobierno menemista al asesor Emir Yoma y el entonces ministro de Economía, Erman González, fue reemplazado por el padre de la convertibilidad, Domingo Felipe Cavallo, que pasó de genio a impresentable. Ambos episodios muestran que en ciertos momentos un sector de la sociedad está dispuesta a tolerar desviaciones a la ética a cambio de estabilidad económica, sobre todo cuando no está preparada para otra desilusión.

Milei y los dos escudos

Por eso, en la Justicia administran los tiempos y en el Congreso el juicio político contra Milei tiene escasas chances de prosperar, pese a que al kirchnerismo y sus aliados la jugada para representar a un electorado opositor que se siente huérfano y para machacar con el tema en la opinión pública. En América Latina, los presidentes que caen cuando no llegan al tercio de los votos en el Congreso para bloquear el impeachment y tienen la imagen por el piso. Por ahora, el libertario conserva los dos escudos: el legislativo y el popular.

Aún a la defensiva por un escándalo autogenerado y en hiperminoría en el Congreso, Milei logró que se suspendan las Paso, se modifiquen leyes penales y bloquear una comisión investigadora en el Senado.

Con 43 votos afirmativos, 20 votos negativos y 6 abstenciones queda aprobado el proyecto de ley que suspende durante el año 2025 las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias

En el voto en contra del santafesino Eduardo Galaretto se conjugan tanto la intención del gobierno de Maximiliano Pullaro de no mostrarse a la ofensiva con Milei como sus lealtades en el radicalismo. El sanlorencino responde a Julián Galdeano, el armador de Carolina Losada en 2021 y 2023 pero que se ganó la confianza del círculo más estrecho del gobernador. En la interna de la UCR el secretario de Vinculación Institucional de la provincia se ubica en el bando de los dirigentes acuerdistas con la Casa Rosada, como Gustavo Valdés —de hecho, el año pasado Galdeano fue interventor de la UCR correntina— y el mendocino Alfredo Cornejo.

La vendetta de Macri

Quien está cada vez más lejos de Milei es Mauricio Macri. Portador de una lengua impiadosa, el titular del PRO que alguna vez advirtió que LLA era una fuerza “fácilmente infiltrable” pintó al primer mandatario como un hombre “descuidado y mal rodeado”. Un misil teledirigido a Karina y Caputo y que pega bajo la línea de flotación del acorazado libertario.

La pregunta es si se trata de una apurada del Calabrés para sentar a los hermanos Milei a negociar en otras condiciones o, por el contrario, es un viraje hacia la oposición abierta.

Las opciones son insistir con el vandorismo amarillo o explorar un camino autónomo. “Hay una disyuntiva sobre qué conviene hacer. Si buscamos negociar de la mejor manera posible, o si ante el destrato buscamos una especie de Juntos por el Cambio 2025. Quizás hoy eso sea más chico, pero te podés parar como una garantía de seguridad e institucionalidad ante la gente y los inversores”, razona un dirigente del PRO.

La clave está en el timing. La visita de Macri estaba pensada para inyectarle una dosis de refuerzo de centroderecha a Unidos de cara a una elección en la que Pullaro y sus aliados compiten contra La Libertad Avanza. En el medio se desató el escándalo y Macri aprovechó el momento para concretar su vendetta personal.

Los cálculos de la mesa chica de Unidos

Puertas adentro de Unidos dirigentes de la primera plana de la alianza reconocieron que la movida no cumplió su objetivo y acordaron que más que nunca hay que provincializar la campaña. Con electorados siameses con LLA, Unidos busca administrar las tensiones con Milei y sólo activa el modo pelea cuando puede presentar un conflicto como una defensa de los intereses de la provincia. Ese es el caso, por ejemplo, de la postergada cesión de las rutas nacionales, que cada vez se cobran más vidas por la falta de mantenimiento.

En la mesa chica de Unidos observan que con el gobierno nacional enfrascado en reducir daños y retomar la iniciativa política se alejan las posibilidades de que Milei baje fierros a Santa Fe y se meta de lleno en la elección provincial. “Parecía que íbamos a competir contra los libertarios en su mejor momento y ahora parece que están en el peor, pero no hay que sobregirarse”, dice uno de los principales dirigentes de la alianza.

Los delincuentes en Santa Fe no van a tener más impunidad.

Hoy adjudiqué las nuevas cámaras de seguridad para #Rosario: una inversión de casi 64 millones de dólares que convertirá a la ciudad en la más monitoreada del país, con inteligencia artificial para identificar,…



Hoy adjudiqué las nuevas cámaras de seguridad para #Rosario: una inversión de casi 64 millones de dólares que convertirá a la ciudad en la más monitoreada del país, con inteligencia artificial para identificar,… pic.twitter.com/HXYPhu4ch3 — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 19, 2025

En el laboratorio de la coalición que integran la UCR, el PS, el PRO, el javkinismo y otras fuerzas consideran que los únicos que mueven la aguja son Milei y Pullaro. El resto habla en una cámara de eco.

Aunque por naturaleza los cisnes negros son imposibles de predecir, para el oficialismo la clave es evitar los errores no forzados y mantenerse dentro del libreto: santafesinismo y gestión. Como dice un referente de la alianza, “un día de no campaña es un día ganado”.