¿Tevez se enganchará con Buonanotte?

Buscará retocar poco. Aunque con Tevez nunca se sabe . El Apache ya dio muestras claras que no le tiembla el pulso a la hora de zarandear las líneas. El día anterior puso en escena otro esquema y nombres. Lo viene certificando desde que asumió al frente del primer equipo.

El técnico viene dulce a raíz de los últimos resultados. Las estadísticas certifican que no pone la mejilla desde hace cuatro presentaciones. También que hace cuatro partidos logra mantener el arco cerrado de la mano de Gaspar Servio, algo que en un pasado reciente parecía ser una misión casi inviable.

No obstante, el presente es diferente pero tiene correlato con la historia. Central muestra algunos lineamientos más sólido en líneas generales. Logró equilibrar la retaguardia con un Facundo Almada, quien poco a poco vuelve a recibir un guiño de complicidad. Lautaro Blanco es otro de los jugadores que se potenció y elevó el nivel colectivo a la hora de encarar en la ofensiva. Mientras que el paraguayo Javier Báez parece haber codificado su juego y mente en el club.

Lo que resta terminar de construir es el lateral derecho. Damián Martínez venía siendo el indiscutido hasta que Tevez mandó a escena a Ismael Cortez, quien llegó del ascenso como refuerzo. Y el mendocino no desentonó. Tuvo una aceptable carta de presentación sin necesidad de ofrecer un gran repertorio. No jugó ante Arsenal por decisión del entrenador. Restará saber si podrá actuar ante los santiagueños ante el hermetismo que reina puertas hacia adentro del country de Arroyo Seco.

Mientras que en el medio también hay cabos sueltos. Facundo Buonanotte dio este viernes señales de haber archivado el traumatismo en el tobillo derecho que lo terminó sacando del clásico ganado ante Newell’s. No jugó contra Arsenal, pero ya está bien. Y quiere jugar. El juvenil se muestra con ganas y deseos de recuperar la titularidad en la inmediatez. Con su presencia, el canalla se garantiza una gran dosis de juego ofensivo creado con exquisitez premium. Claro que si el Apache decide incluirlo entre los once, quien saldría sería Marcelo Benítez. Al menos desde el marco teórico porque el DT no se ata a la lógica.

El resto de los intérpretes del medio parecen estar aptos para seguir en acción. Gino Infantino, Mateo Tanlongo e Ignacio Malcorra, de no mediar imponderables entre hoy y mañana, saldrían en la foto principal el lunes cuando sea turno de recibir a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por su parte, el sector ofensivo no debería sufrir variantes. Tevez descartó el retorno del uruguayo Candia en la conferencia de prensa de ayer al afirmar que como no entrenó normal “en toda la semana, seguramente no concentre”. El oriental tiene un golpe en un pie que arrastra del partido ante Independiente. Quizá sí pueda retornar ante Quilmes, el jueves 4 por Copa Argentina. Por lo tanto, la dupla seguiría siendo integrada por Alan Marinelli y Alejo Veliz.

Carlos Tevez además expresó que “a Gustavo Ramírez vamos a llevarlo de a poco”. El paraguayo llegó lesionado cuando firmó como refuerzo, por lo cual su debut no tiene fecha asegurada.