Rosario: avisos repetidos de una criminalidad transformada

Un chico de 14 años está viviendo con otros dos en una casa de Villa Gobernador Gálvez. Repentinamente en la cocina de la vivienda uno de esos dos lo apunta con un arma. No es un juego, no hay azar, no será accidente. Es un acto intencional con un propósito escogido y un anuncio claro del inminente final. El chico solo puede mirar lo que le espera y lamentar su insuperable desventaja. Qué momento el momento en que alguien entiende que lo van a matar. A corta distancia, a quemarropa, entre cuatro paredes, le disparan un tiro a la cara y otro a la columna vertebral. El chico se derrumba. Cuando llegan los médicos está muerto.