La Revolución Argentina proclamó que iba a cambiar al país, y aunque lejos estuvo de lograr sus objetivos, no podemos dejar de considerar que tal vez fue un último intento de modernizar la política y la economía.

Ahora bien, ¿cuándo empezó esta historia? Podemos arrancar en 1955. El golpe de Estado que derrocó a Perón abrió el debate sobre qué hacer con el peronismo. El general Eduardo Lonardi, primer presidente provisional, fue partidario de mantener al peronismo dentro del sistema político, aunque sin Perón. En menos de dos meses fue derrocado. El nuevo mandatario, general Pedro Eugenio Aramburu, impuso a sangre y fuego su proyecto de desperonización de la Argentina. Desde la disolución del Partido Peronista y el secuestro del cadáver de Eva Perón, hasta la prohibición de mencionar al General y ni siquiera poder cantar la marcha partidaria.

peron o muerte - AR-ANM-CAMARON-000070_141.jpg Afiche contra Juan Domingo Perón atribuido al partido militar o expresiones que acompañaban al golpe. Fuente: Ricardo Sanguinetti / Archivo Nacional de la Memoria

Recobrada la vida política-institucional, las censuras no pudieron impedir que los peronistas votaran en blanco o a otros políticos ni que Perón orientara esos votos para un lado o para el otro. Ni la disolución de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la intervención de los sindicatos impidieron que se organizaran boicot y huelgas: “la resistencia peronista”.

El qué hacer con el peronismo generó divisiones y enfrentamientos internos en una buena parte del espectro político partidario. La excluyente participación electoral del antiperonismo tampoco fue la solución. En 1958, después de convocar a elecciones, los militares se fueron, dejando a Arturo Frondizi como presidente. El dirigente radical intransigente había ganado gracias a los votos que Perón le dio a cambio de la promesa de que el peronismo pudiera volver a participar. Pero Frondizi nada hizo, presionado por los militares que, además, manipularon los nombramientos de ministros e impusieron el Plan Conmoción Interna del Estado (Conintes), en noviembre de 1958.

Por otra parte, la transformación económica del gobierno, incorporando capitales extranjeros a lo que llamó “la lucha por el desarrollo”, como también la liberalización de la educación libre universitaria, generaron el enojo de propios y ajenos con Frondizi.

La tensión política llegó al interior de las FF.AA. Así se manifestaron legalistas y planteistas primero, devenidos más tarde en azules y colorados. Los primeros tan antiperonistas como los segundos especularon, sin embargo, con que el peronismo (sin Perón) podría incorporarse gradualmente a la política. Estos fueron un conglomerado de intransigentes, liberales, nacionalistas y desarrollistas en el campo de los civiles, mientras que entre los militares mayormente fueron, en el Ejército, del Arma de Caballería y en menor medida la Artillería. Los segundos no quisieron saber nada del peronismo. Su versión civil fueron conservadores y radicales del pueblo. Los militares, mayormente del Arma de Infantería e Ingenieros. Para comprender con mayor detalle el conflicto deberíamos considerar los intereses enfrentados que generaron la reestructuración y la modernización de la fuerza de tierra: las ventajas de la Caballería sobre la Infantería.

Cordobazo - mayo 1969 - Fuente Archivo Telam - 5352621.jpg Cordobazo de mayo de 1969. Manifestaciones obreras y estudiantiles contra la dictadura militar de Onganía, en secuencia de los 'azos' (Rosariazo, Mendozazo, ...). Fuente: Archivo Télam

El 28 de marzo de 1962 Frondizi fue depuesto pero los golpistas no llegaron a encontrar, extrañamente, qué militar lo reemplazara. Alejandro Gómez, el ex vicepresidente había renunciado meses después de asumir, en discrepancia con la política petrolera del presidente. Entonces la ausencia de Gómez le permitió al presidente provisional del Senado, José María Guido, hacer uso legal de la acefalía y asumir la presidencia.

Durante la gestión de Guido se resolverá el enfrentamiento de azules y colorados. El general Juan Carlos Onganía, jefe de los primeros, comandó las últimas operaciones triunfales contra los segundos. El grupo azul tuvo así un jefe militar pero a la vez también político que impidiera el regreso de Perón y cambiara la política argentina.

Contaron para ello con el apoyo de importantes civiles. Mariano Montemayor, periodista de Azul y Blanco, una revista de orientación nacionalista dirigida por Marcelo Sánchez Sorondo, se contactó con el general Osiris Villegas y le presentó a Jacobo Timerman. Este era un periodista en ascenso, que había dirigido el popular diario El Mundo. Nacido en Ucrania en 1923, llegó al país junto a sus padres en 1928. Izquierdista en su juventud, militó en la agrupación sionista Hashomer Hatzair y en 1949 se hizo cargo del diario, Nueva Sión.

El proyecto de los azules requería de un medio gráfico. Este fue Primera Plana y Timerman su director. Para el emprendimiento se contó con aportes económicos que obtuvo el comodoro Juan Güiraldes, casado con Ernestina Holmberg Lanusse, prima de uno de los jefes de la Guarnición de Campo de Mayo, Alejandro Agustín Lanusse. Estas vinculaciones le permitieron también a Timerman obtener la ciudadanía argentina, varias veces denegada, aparentemente por sus vinculaciones con el sionismo y con el Partido Comunista. En esta oportunidad los militares lo favorecieron con los informes satisfactorios que presentó el jefe de Inteligencia, coronel Roberto Marcelo Levingston.

Fotografía de movilización a Ezeiza por el regreso de Juan Domingo Perón - Foto Ricardo Sanguinetti - Institución archivística Archivo Nacional de la Memoria AR-ANM-RS-068_141.jpg Movilización a Ezeiza por el regreso de Juan Domingo Perón luego de la proscripción. Fuente: Ricardo Sanguinetti / Archivo Nacional de la Memoria

Guido y los azules lograron derrotar a los colorados en el campo de batalla en septiembre de 1962 y definitivamente en abril de 1963. El veterano general Benjamín Menéndez se puso a la cabeza de la última sublevación.

Los rebeldes ocuparon las ciudades de La Plata y Mar del Plata, el Aeroparque Metropolitano y el Regimiento de Infantería 5 de Bahía Blanca. También contaron con el apoyo de la Aviación Naval, que desde su base en Punta Indio bombardeó al Regimiento 8 de Caballería Blindada de Magdalena.

La contraofensiva de los azules no se hizo esperar. El jefe de la División Blindada I, el general de brigada Lanusse, enfrentó a su ex jefe en la frustrada revolución contra Perón en 1951, movilizando las tropas a La Plata, mientras que los blindados del Regimiento de Magdalena, al mando de coronel Alcides López Aufranc, atravesaron a campo traviesa y capturaron Punta Indio. Menéndez se rindió.

El saldo de la sublevación fueron 24 soldados muertos; 87 heridos y 212 oficiales juzgados por el Consejo de Guerra, que recibieron penas reducidas. Otros oficiales colorados fueron perdonados por sus superiores inmediatos, como les ocurrió a los tenientes coroneles Jorge Videla y Roberto Viola. El triunfo azul permitió llevar a cabo las elecciones del 7 de julio de 1963 y al grupo, convertirse en una alternativa de poder.

El resultado de las urnas, sin embargo, no se correspondió con la victoria política de los azules. Algo había salido mal. La proscripción al peronismo se mantuvo vigente y los intentos de ir con otros partidos fueron impedidos por Villegas, ministro del Interior. Los azules no pudieron encontrar al “candidato” y el espacio político que formó Aramburu no entusiasmó a todo el antiperonismo. El ganador fue el radical del pueblo Arturo Illia, es decir, el triunfo electoral estuvo del lado colorado.

A pesar de la prolijidad que tuvo el gobierno de Illia, la contradicción de origen que explicamos anteriormente y el triunfo electoral de la neoperonista Unión Popular en las legislativas de 1965, aceleraron la idea de una revolución, de arriba para abajo, que diera una vuelta de página a la Argentina peronista, como así también al antiperonismo más acérrimo. Modernización, eficacia y desarrollo sin preocuparse más por salidas electorales.

A fines de 1965, Onganía dejó la jefatura del Ejército y se sentó a esperar. El 28 de junio de 1966, las FF.AA derrocaron a Illia, disolvieron los partidos políticos, clausuraron el Congreso, designaron una nueva Corte Suprema, intervinieron las provincias y le ofrecieron la presidencia a Onganía, quien aceptó de inmediato. Argentina tuvo, entonces, casi un monarca.

La Revolución Argentina, tan anunciada por Primera Plana, cumplió con todos los requisitos que señala Guillermo O´Donnell al describir el estado burocrático-autoritario. La autonomía que habían adquirido los sectores populares a partir del peronismo había que acotarla. Una nueva élite política, salida de las FF.AA y ciertos sectores civiles, se haría cargo de llevar adelante este proyecto desplazando a los partidos políticos tradicionales. Un plan revolucionario para transformar al Estado en un instrumento eficiente y el desarrollo de las fuerzas productivas para modernizar al país.

El ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena se alejó suavemente de la ortodoxia liberal después de devaluar la moneda y congelar precios y salarios, aplicando una política de obra pública considerable. Las exportaciones se mantuvieron altas por lo que el Estado aplicó una política de retenciones al sector. Pero los resultados no fueron los esperados: el empresariado nacional sufrió la desnacionalización económica y parte del sector rural se vio desprotegido y fue llevado casi a la quiebra en provincias como Chaco y Tucumán. Por otra parte, si bien controlaron la inflación, ésta fue aumentando hacia 1969. Se inició la construcción de El Chocón, se inauguró el túnel subfluvial que une Santa Fe y Paraná e inició su actividad Aluar para la fabricación de aluminio.

Y mientras la política parecía seguir dormida, el ministro del Interior, Guillermo Borda, impuso una reforma al Código Civil, en 1968, atendiendo algunos aspectos de los nuevos tiempos: los derechos de las mujeres en la familia y la función social de la propiedad privada. Pero Argentina estaba encorsetada, la censura generó asfixia. El gobierno, que había llevado adelante La noche de los bastones largos, sostuvo posturas ultramontanas en la cultura. Todo esto en un mundo que trastocaba el orden imperante: la juventud como sujeto político, el rock, la pastilla anticonceptiva y el Mayo francés.

En 1969 se produjo El Cordobazo, los sectores populares recobraron el protagonismo que La Argentina le había cercenado. Fue el comienzo del fin, aunque habría que esperar un año más. Onganía se había equivocado: se miró en el espejo de Francisco Franco y no en el de Charles De Gaulle.

