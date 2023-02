"Rata Blanca me dio el espaldarazo para que hoy sea quien soy"

Hoy, en Rosario, llega con su banda para hacer una selección de “Canciones Doradas”, con hits del rock y el pop en versiones en castellano; y también cantará esos temas de Rata que es un placer volver a escuchar. “Rata me dio el espaldarazo para que hoy sea quien soy”, dijo Barilari a La Capital, en la previa del show que ofrecerá este sábado, a las 21.30, en el Complejo Cultural Atlas ( Mitre 645), junto a Norberto “Beto” Topini en batería, Demián Báez en guitarras, Facundo Collado en teclados y coros, Javier Bisione en bajo y coros; y Ariel Vergara en guitarra.

ADRIÁN BARILARI - CADA VEZ QUE RESPIRAS (COVER THE POLICE )

—Cuando se cantaban temas de Los Beatles en castellano (Los Teen Tops, Los Buitres, entre otros) allá por los años 60 se veía como una rareza. Lo mirábamos de reojo aunque era bueno conocer esas versiones en nuestro idioma. Sin embargo, es un disfrute escuchar en tu voz temas como “Cada vez que respiras” (The Police), “Hombre mejor” (Robbie Williams), o “Mal Amor” (Eric Clapton), por nombrar algunos, ¿cómo elegiste ese repertorio tan variado de artistas del rock y del pop?

—Sí, como vos decís, yo en mi juventud escuchaba esos artistas y no podía saber qué decían las letras en español y me acuerdo que en esa época me prometí a mí mismo que lo iba a hacer algún día, pasarlas al español. Y bueno, el motivo de haber elegido canciones, era porque muchas ya estaban adaptadas y otras había que hacerlas y uno siempre trata de que la adaptación sostenga la letra original, que encaje la melodía, que encaje la métrica, es un trabajo que a mí me gusta hacer y que a veces no queda bien y ahí se descarta. Hay canciones que se pueden adaptar y traducir, otras que no se pueden adaptar, pero bueno, es un trabajo que hasta tiene similitud con crear una canción nueva, a veces ¿no? Me encanta hacerlo y es una forma de sanear yo también mi necesidad de saber qué dicen.

73627812.jpg

—¿Buscaste que las letras de las canciones que grabaste se correspondan con tu pensamiento y tu sentimiento, o grabaste lo que te gustó simplemente?

—En “Canciones Doradas” elegimos muchas canciones que ya estaban adaptadas, algunas incluso no coinciden con la letra original. Mi trabajo hoy es adaptarlas y tratar de sostener el sentido de la letra original, cambiando palabras que tengan que ver con el formato de lo que quiere decir la canción, y para que encajen en la métrica y en la melodía. Las letras en inglés son más cortas, más estrechas, pasarlas al español es agregar más palabras, o sea que te sobra demasiado, pero hay que encontrarle la vuelta , y encontrarla es mi trabajo. Uno trata siempre de sostener la letra original por respeto y tratar de interpretarla de la mejor manera posible.

—En Spotify hay ocho discos solistas tuyos desde 2003, siete dentro de tu estilo característico, más cercano al heavy metal, pero hay uno que sorprende: “Tango de mi país”, con versiones de clásicos de la música ciudadana. ¿Cómo fue que decidiste ese cambio de registro que, en verdad, mantiene el estilo rockero marca Barilari sin correrse de la esencia tanguera?

—Lo del tango fue un gusto aparte. Yo canté tango desde muy chico, creo que el tango me enseñó a cantar en realidad y a interpretar. Le había prometido a mi tío de muy chico que alguna vez iba a hacer canciones de tango, por eso canté tangos clásicos, muy antiguos y muy famosos también y me gustó hacerlo. No sé si se mezcla la parte rockera, no lo pensé de esa manera. Yo tengo un estilo de cantar y ese estilo es muy amplio y como he cantado muchos estilos distintos por ahí tengo esa facilidad de adaptarme. Me gusta mucho cantar tango, tiene un sentido muy original, me remite a mi infancia, mi niñez y todavía sigo escuchando tango donde puedo. El tango es increíble, nos identifica en todo el mundo así que no puedo dejarlo de lado.

—¿Qué significa Rata Blanca en tu vida y contame qué es lo nuevo de la banda para este año, en cuanto a grabaciones y giras?

—Rata ocupó en mi vida la mayor parte, desde mis 29 años hasta hoy, con altibajos, con idas y venidas, lo que pasa siempre en una banda grande con muchos años de trayectoria, sigue marcando parte de mi carrera y fue la que me dio el espaldarazo para hoy ser quien soy. Siempre traté de darle todo, lo mejor y pongo por delante siempre las necesidades que tiene Rata con respecto a las giras. Esto que yo hago como solista lo hago en mis tiempos libres, pero Rata sigue ocupando espacio importantísimo para mí y para todos, incluso para los fans. Una banda que pasó por trayectorias muy largas y muchos escenarios por el mundo, la verdad que sigo siendo agradecido a la música de esa banda. Hay cosas nuevas que aún no salen a la luz, temas nuevos que se van a ir subiendo a las plataformas manteniendo el estilo de Rata, eso seguro.

—¿Con tantos años de rock en las espaldas cómo ves la movida de los traperos que ya dejaron de ser una promesa para llenar estadios?¿Están ocupando el espacio que el rock dejó vacante o es otro eslabón más del mismo movimiento rockero?

—Yo creo que las modas van cambiando, uno no puede pretender que todo siga igual después de 30 o 40 años, el mundo avanza, el mundo cambia y con el mundo cambiamos todos. Nos ponemos más grandes, más viejos, vienen los más chicos, los más jóvenes con su nueva música, con su nuevo arte, con las nuevas tendencias y que a mí no me gusten no quiere decir que no las acepte. Creo que hay una distancia enorme desde decir que no está bien a decir no me gusta. Yo digo no me gusta, no consumo trap, no consumo reggaeton, no hago nada de eso porque no me gusta, pero tampoco los defenestro ni los critico porque me parece que no somos quiénes para decidir qué música quiere hacer cada uno. Estos chicos llenan estadios así que no podemos decir que está mal. Si llenan estadios es porque hay muchísima gente que los sigue y cada vez los apoyan más. Nosotros tenemos que entender que cuando éramos jóvenes también nos criticaban porque teníamos el pelo largo o porque hacíamos heavy metal o porque hacíamos rock pesado, y tuvimos nuestro espacio y nuestro lugar. Creo que hay que abrirles las puertas a los jóvenes, darles oportunidades. Lo único que quiero es que ojalá que con los años se mantengan vigentes como hasta ahora o como las grandes bandas del rock que todavía podemos ver en vivo.

—¿Qué nuevo proyecto tenés como solista?

—Estamos grabando en este momento un segundo “Canciones Doradas” para continuar con esta saga y agrandar un poco el espectro de canciones. Hubo una empresa interesada en seguirlo, así que feliz porque es un disco muy antiguo el primero desde el 2007 y la verdad es que nos dio mucho camino y me parece que es un buen momento para agregar un disco con canciones nuevas de grandes artistas también. Esa noche en Rosario van a aparecer alguna de esas canciones. El tango lo tengo guardadito, cuando aparezca algo por ahí podamos hacerlo. Esos proyectos nunca van a estar dejados de lado. Siempre la música te da más oportunidades, estoy esperando el momento justo para empezar a hacer más cosas.