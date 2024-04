Radiografía de Banega en Newell's: Inicio brillante, rojas inoportunas y un cierre diluido

Sin ninguna duda, Ever Banega es el jugador de mayor jerarquía del plantel de Newell’s. Su trayectoria notable, su técnica refinada, su extraordinaria visión de juego y su amor por la entidad rojinegra, lo ubican como el líder futbolístico del equipo de Mauricio Larriera. Hasta el momento, desde su arribo a principios de año, Ever demostró que cuando él logra imponer condiciones la Lepra es una formación competitiva, que puede aspirar a darle batalla a cualquiera y que su presencia es irremplazable. Pero, a modo de balance del primer cuatrimestre, hasta ahora la incidencia del diez no alcanzó para darle un salto de calidad sostenido al equipo. Porque hubo pinceladas geniales desde su sabiduría, pero también algunas lagunas en su juego y recibió dos tarjetas rojas que diezmaron al grupo en momentos clave, uno de ellos el clásico que terminó en derrota.