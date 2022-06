Qué político está detrás de una misteriosa camioneta verde que recorre la provincia

Un ex diputado santafesino del kirchnerismo y ex funcionario de Macri maneja una agrupación con perfil de ONG pero mucha plata en estructura y redes sociales

Según cuentan en un posteo, se trata de un grupo de 60 amigos que durante la pandemia decidieron emprender un nuevo camino. “No estamos en busca de nadie y estamos en búsqueda de todos, de todos aquellos que de la forma que sea, con la ideología que sea, de la clase social que sea, estén dispuestos a empujar el carro, dejando las diferencias de lado, y concentrándose en el respeto y la empatía”, cuentan. El objetivo: recorrer 60 localidades de la provincia.

Sin embargo, la cantidad de dinero que se necesita para sostener la movida alimentó preguntas no sólo en las redes sino también en el mundillo político.

Quien está detrás de Escucharte Santa Fe es Gustavo Marconato, ex diputado santafesino del viejo Frente Para la Victoria y ex presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara baja. Con la llegada del macrismo al poder pegó el salto y asumió como secretario de Hacienda de Alfonso Prat-Gay.

Pese a que la tipografía del logo de Escucharte Santa Fe es igual a la de la provincia, en la Casa Gris niegan cualquier vinculación con la iniciativa. “Ciento por ciento no somos nosotros: no es nuestro estilo y no vamos a armar desde la antipolítica para usarlo en política seis meses después”, dijo a La Capital un integrante del laboratorio del perottismo.

“Esto lo tiene que haber comprado alguien que no entiende nada, o es una genialidad”, dicen.

En Juntos por el Cambio tampoco reconocen la paternidad de la nueva criatura y deslizan que el ex diputado nacional tenía vínculos con Horacio Rodríguez Larreta. Este medio intentó comunicarse por distintas vías con Marconato pero no respondió.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCdolUpILham%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKTtZBcZAzSxR2dJXSUmZA9CDPZCPgLQByGHCZCJAbKlRvxFHj2rDMC3c3I8aS2F43StJFr8myClTEDqKTBsRIoI2ieqoxXzYZBFYylolZBFSO5akimGEEKWPnzKfA2e7154tLXLHkDu0S0YxUc5fDeZAMhUBV6KGkxwikBZCrZB6gUG95FV7eZAtoZD View this post on Instagram A post shared by Gustavo Marconato (@marconatogustavo.santafe)

Más allá de dónde estaciona Escucharte Santa Fe en 2023, la agrupación tiene una muy activa (y profesional) participación en redes sociales.

Con una estética muy cuidada -propia de una agencia de marketing, según coincidieron varias fuentes-, en apenas seis meses escaló fuerte en cantidad de seguidores, tanto en Instagram como en Facebook: llegó a 14.440 y 2.400, respectivamente.

Su posicionamiento en redes no fue gratuito. Según el monitor de anuncios de Meta (la empresa detrás de Instagram y Facebook) permite comprobar que en esta semana la cuenta de Escucharte Santa Fe tiene más de 20 anuncios en simultáneo. Esto supone una estrategia muy segmentada, en línea con las publicaciones que se fueron generando en estos meses, que tienen un anclaje muy local.

Otro elemento que permite inferir que por ahora se trata más de una campaña de marketing que de un verdadero movimiento con respaldo político lo arroja el bajo engagement (interacciones) de sus publicaciones.

Los 56 posteos en la cuenta de Instagram cosechan apenas 1.936 likes, lo que arroja una tasa de engagement de 0,27%. Sólo para hacer una comparación azarosa: en el mismo período la tasa de engagement de los posteos del diputado provincial del PJ Leando Bussato -aún con 30% menos de seguidores- fue diez veces mayor.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100078835503406%2Fvideos%2F1204880186950268&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKTtZBcZAzSxR2dJXSUmZA9CDPZCPgLQByGHCZCJAbKlRvxFHj2rDMC3c3I8aS2F43StJFr8myClTEDqKTBsRIoI2ieqoxXzYZBFYylolZBFSO5akimGEEKWPnzKfA2e7154tLXLHkDu0S0YxUc5fDeZAMhUBV6KGkxwikBZCrZB6gUG95FV7eZAtoZD Rafaela! Otra localidad más en nuestra recorrida! Muchas gracias, vamos por más! #esposible Y SI LO LOGRAMOS? Publicado por Escucharte Santa Fe en Martes, 14 de junio de 2022

La pregunta del millón es quién está pagando por esta enorme campaña. Es que si bien los costos de publicitar en redes sociales son bajos comparados con los medios tradicionales, sostener más de 20 anuncios en paralelo es costoso.

Desde 2019, Meta obliga a quienes realicen posteos pagos vinculados a cuestiones políticas, electorales o de "asuntos de índole social" a identificar la persona (jurídica o física) que los financia. En el caso de Escucharte Santa Fe, ninguno de los anuncios fue identificado como tal, a pesar que se presenta como un grupo de personas que buscan "ideas para generar una propuesta y participación de la gente".

Lo que sí pudo identificar este medio es que el sitio web de la agrupación (www.escuchartesiempre.com) fue registrado por Darret SA, una empresa con base en Pilar (Buenos Aires), propiedad de dos socios cuyos nombres no son identificables con el campo político. Quizás ese origen explique por qué en el primer posteo de la cuenta se haya utilizado el término "santafecino" (con "C"), bastante más extendido en Buenos Aires que en el terreno local.