Paro y movilización: las razones son suficientes

Mientras las principales centrales obreras del país se preparan para inaugurar el primer paro contra la gestión libertaria augurando una movilización en la que se espera la participación de miles de ciudadanos todavía los principales integrantes del Ejecutivo se interrogan respecto al porqué de la medida de fuerza. A la provocación que, desde el Ministerio de Seguridad, viene manifestando con su intención inconstitucional de cobrar facturas millonarias por ejercer el derecho a la protesta, se le suma las recientes declaraciones del vocero presidencial remontando el famoso “el que para, no cobra” y las del ex abogado de Eurnekián, hoy ministro de Justicia, Cúneo Libarona, respecto a la “ilegalidad” del paro. Como si la velocidad con que se vienen empujando las principales medidas de gobierno no requiriese, también, un aceleracionismo de parte de quienes se ven afectados de primera mano por las medidas.