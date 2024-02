En ese contexto donde la puja distributiva entre Nación y provincias terminó modificando el contenido de la ley ómnibus (que fue aprobada en general el viernes en Diputados), Olivares evitó hablar de recortes de gastos y se enfocó en señalar las estrategias para agrandar la torta de los recursos. En ese camino planean explorar el mercado de deuda doméstica (en pesos), alianzas con instituciones como la Bolsa de Comercio de Santa Fe para, a través de su ecosistema financiero, obtener fondos para financiar obras y continuar analizando alternativas de fondeo con organismos internacionales de crédito. También, dijo que evalúan poner en funcionamiento un Sistema de Garantías para agilizar la disponibilidad de fondos al sector productivo y adelantó que Santa Fe, ya puede canalizar garantías para proyectos a través del Fondo de Garantía del Consejo Federal de Inversiones (CFI)

¿Cómo encontraron a la provincia en materia de cuentas públicas y qué lograron hacer durante este mes y medio?

La situación es la que preveíamos en la transición. Un déficit que va a estar cerrando en el orden de los $ 138 mil millones aproximadamente, los números provisorios lo vamos a tener más adelante en febrero. También, una deuda flotante de aproximadamente unos $400 mil millones que incluye, aparte de pagos de salarios, deuda con contratistas y proveedores del Estado y especialmente con municipios y comunas donde había mucho por pagar. Lo primero a lo cual nos abocamos, como en toda alternancia, fue en tomar el control de la administración financiera rápidamente. En el mismo día de la asunción se analizó cuál era la posición financiera, los últimos movimientos y en unas cuatro horas la nueva gestión empezó a tomar decisiones. Eso nos permitió a fin de año pagar los aguinaldos antes de las Fiestas y comenzar a trabajar. El otro tema fue acometer el proyecto de ley tributaria que se trató a fin de año para poder hacer las adaptaciones, tanto de la emisión de los tributos como patente e inmobiliario, hasta aquellas vinculadas con la estabilidad tributaria, un tema que preocupaba a las pymes. También la prioridad fue no tocar ninguna alícuota a los sectores productivos como la industria, el agro, el comercio, el transporte y la construcción. Sí en cambio a las actividades vinculadas a lo financiero y al juego, donde se hicieron retoques de alícuota y acopio por cuenta propia. Este año, durante enero estuvimos priorizando el tema de la obra pública. Teníamos no sólo ralentización sino cuasi parálisis de muchas obras. Al 31 de enero nos pusimos prácticamente al día en el pago de la obra pública. También achicamos muchas deudas con municipios y comunas. La Dirección de Vialidad debía certificados hacía más de un año por convenios con ellos por tareas de desmalezamiento y mantenimiento de calzadas naturales. Se pudo pagar un año casi completo de esos convenios. Además, había deuda por obra menores; del Plan Incluir que se empezaron a pagar; del convenio de salud con Rosario que tenía retraso y se puso al día. Otra cuestión a abordar en el área de seguridad fue la logística para sacar móviles a la ciudad en Rosario y todos los costos operativos que eso implica. También exigió un esfuerzo presupuestario el incremento de las horas extraordinarias que seguramente va a ser una prioridad reforzar en febrero. Finalmente, la convocatoria a paritaria en forma temprana, para poder abordar el tema que había quedado del año 2023, donde un gobierno que se iba acordó un aumento en año con una inflación de 215% y abonó antes de irse 132% y le dejó prácticamente el 90% para que en un mes lo tenga que abordar el gobierno entrante. Hemos tomado la decisión de dar comienzo al cumplimiento de esa paritaria para en dos o tres meses como mucho poder saldarla y que los trabajadores santafesinos puedan estar discutiendo en 2024 una política salarial teniendo resuelto la recomposición del poder adquisitivo del 2023.

¿Eso cómo se va a ir pagando?

La idea es monitorear cómo va a ser la evolución de los recursos en enero y ver cuándo nos va a permitir avanzar y si podemos saldar el 36,4% que falta en febrero o si va a quedar algo para marzo. La idea es que no más allá de marzo se pueda terminar de completar la paritaria 2023 y comenzar a analizar también en febrero la de 2024.

¿No desconocen la paritaria, sino que plantean un plan de pago?

Uno puede tener una valoración de cuál fue el temperamento que se tuvo al cerrar ese acuerdo paritario, pero éste, como tal, tiene esa fuerza y a nuestro gobierno lo puso ante una situación de tener que pagar un costo. Estamos hablando de un 36,4% de incremento sobre los últimos haberes de 2023 y la manera de hacerlo es a través del tiempo, pero breve. En un trimestre como mucho lo vamos a estar saltando y discutiendo política salarial del 2024. No es poco pensando que la mayoría de los trabajadores, de sobre todo del sector privado, hoy no están teniendo paritarias. El 2023 fue un año de pérdida del poder adquisitivo, lamentablemente y con los trabajadores públicos estamos tratando - y lo vamos a lograr- de que eso no suceda.

La denuncia de los gremios era que la provincia no quería cumplir la paritaria ¿Esta propuesta los acerca un poco en las posiciones?

Nunca la provincia dijo que no lo iba a cumplir. Dijo que no se podía cumplir todo en un mismo mes. Lo estamos haciendo en el marco de la evolución de los recursos que es la posibilidad que tenemos. Hay que articular la evolución de los recursos con la recomposición salarial. Ese fue un poco el equilibrio que se saldó. El año pasado la inflación fue 215% y la última actualización de la gestión saliente fue hasta 132%. Reunirse a 20 días de haber asumido y que esa diferencia te quede a pagar, es complicado.

El anterior ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri dijo que ellos habían dejado los fondos para eso. ¿Qué opinión tiene?

No sé cuánto un ex ministro de Trabajo puede decir cuántos fondos había. No puedo tomar en serio o darle verosimilitud a una afirmación así. Además, no es así. Y, por otra parte, uno no puede afirmar que para abonar un monto de unos 60.000 millones de pesos que se paga de manera continua, haya dejado eso en disponibilidad. No es consistente decir que uno dejó en caja un flujo que va a tener que pagar en forma permanente. Directamente no se puede tomar seriamente una afirmación así. Esa disponibilidad no está, hay que construirla y esa construcción tiene que ver con la evolución de los recursos.

Hacer frente al pago de esa deuda flotante que mencionaba ¿requirió un ejercicio administrativo o un esfuerzo presupuestario adicional?

Eso requería dos cosas, primero un esfuerzo financiero para abonarlo, que es parte de esta cuestión de los mayores recursos. Así como los mayores recursos los trasladamos en alguna parte a aumentar los salarios, otra fue para atender esa deuda. Pero también hubo que hacer gestiones administrativas, porque eran gastos que no estaban devengados y listos para pagar, sino que había toda una instancia administrativa que se había frenado en su procesamiento y contabilización. Eso implicó todo un trabajo de los distintos Ministerios en devengar gastos que ya estaban incurridos y convalidarlos como tales.

¿Qué relevancia tiene en términos presupuestarios esa deuda flotante que, según ese monto representan más o menos el 10% del presupuesto 2024?

Sí, la deuda flotante es un valor importante. En términos porcentuales la ejecución del presupuesto 2023 terminó unos 2,8 billones de pesos, pero esos 400.000 millones de pesos son pasivos que ya están devengados y que están pendientes de pagar y no estaba la disponibilidad en el mismo momento para poder hacerlo. Para poner un ejemplo, es como si una organización debe un determinado monto y al momento de pagarlo tiene mucho menos disponibilidad. Esa fue la verdad. Se contaba con un 60% de lo que había que pagar.

En términos de ingresos, la provincia sigue cobrando los bonos de la Nación por la deuda por coparticipación ¿Cómo se encuentra eso?

La provincia recibió bonos cuando hizo el acuerdo de ejecución de sentencia. Tienen un flujo de amortización que van hasta el año 2031. Hay bonos que ya amortizaron. La gestión anterior ya percibió un 35% de esa deuda. Hay una cantidad minoritaria que vence en el año 2024. Después otros en 2028 y otros en 2031. Esos bonos tienen valor de mercado y una cotización. Ahora lo que se previó, como mecanismo anticíclico, es la posibilidad de poder utilizar parte de esos títulos en el caso de que las partidas presupuestarias para este año resulten insuficientes en virtud de la inflación para poder mantener el ritmo de obra pública. Eso se añadió en uno de los artículos de la ley de presupuesto.

¿Los están utilizando?

No. Están a disposición. Es un elemento con el que contamos a la hora de lanzar nuevas obras. Se va a utilizar en el caso de ser necesario, pero lo importante de contar con esa posibilidad es que cuando uno va a iniciar nuevas obras sabe que tendrá los fondos para hacerles frente, porque no es prudente licitar obras y después no tener el financiamiento para poder sostener su ritmo.

¿Esa utilización tiene algún tope?

Lo que dice la ley de presupuesto es hasta el 50% de las tendencias que había al 31 de diciembre.

¿Creen que los van a tener que usar teniendo en cuenta la política del gobierno nacional de frenar el financiamiento de obra pública?

Justamente esa modificación que se introduce en el trámite legislativo fue en el momento donde se conocía la noticia de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y, por lo tanto, la merma de recursos que iba a haber para Santa Fe en función de la medida que anunció el ministro de Economía de la Nación (Luis Caputo) de la posible disminución de las transferencias no automáticas. También, el freno del financiamiento nacional a obras nacionales en la provincia. Cuando se conoce eso fue cuando se aprovecha la posibilidad de prever en el presupuesto un mecanismo que pueda compensar lo que la provincia iba a dejar de tener. Si la provincia lo puede reconfigurar con otros recursos que pueda ir gestionando, no hará falta utilizar esos bonos. Pero si hace falta se tienen como tener la certeza de poder pagar una obra cuando se licite.

En el caso de obras nacionales en Santa Fe ¿Cuántas quedaron a mitad de camino?

Hay muchas, pero en algunas ponemos el ojo porque son más importantes por su volumen. Queda la cascada del Saladillo, el acueducto de Granadero Baigorria - la etapa que se está haciendo ahora y la siguiente - y la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe. Son las más relevantes y las agarra a mitad de camino porque ya fueron adjudicadas y en proceso de ejecución. Ni hablar de las que estaban en carpeta para licitarse, que es otra historia. Acá son obras que la provincia contrató en su momento contando con recursos nacionales. Esos recursos nacionales quedan en duda, en una situación de inestabilidad. Entonces para poder llevar adelante eso y poder continuarlas, es que tratamos de tener los elementos de certeza en una macroeconomía que lo que menos tiene es eso.

¿Podrían usar recursos provinciales para hacer una suerte de puente de financiamiento?

Tratamos de reforzar los elementos con los que podemos contar desde la provincia para que tratar de que ese tipo de obras pueden llegar a tener alguna posibilidad de contención. Todavía no lo tenemos 100% garantizado, pero estamos haciendo el esfuerzo.

¿Evalúan algún financiamiento internacional?

Cuando hablamos de financiamiento internacional hay que hacer una diferencia. Están los organismos o agencias de financiamiento externos, que hacen préstamos bilaterales o multilaterales. Santa Fe siempre está posicionada para la búsqueda de ese financiamiento. De hecho, tenemos una actividad permanente de búsqueda de esos fondos para obras. Hoy está en trámite uno con el Fondo Saudí para el Desarrollo que gestionó esta administración y la saliente en una misión conjunta a Medio Oriente. Estamos a la espera de la autorización del gobierno nacional para empezar a ejecutar el segundo tramo del Acueducto provincial. La provincia también tiene operatorias con el fondo de kuwaití para el Desarrollo Árabe, con el de Abu Dhabi, con el de la Opep y pronto el Saudí. En su momento también ejecutó proyectos con el BID y el Banco Mundial. Y va a empezar a hacerlo, en año con la Agencia Francesa para el Desarrollo para el programa por la de biodiversidad. En cambio, el financiamiento a través del mercado de capitales internacional, está cerrado por el riesgo argentino. Santa Fe tiene muy buena calidad crediticia, pero los mercados internacionales lo que miran es la cuestión más cambiaria. Si la situación cambia puede ser. Pero entendemos que, por el horizonte que se presenta, por lo menos por este año no va a ser viable ir al mercado de capitales, pero sí a organismos de crédito internacional. Lo que también está para explorar es el mercado doméstico de capitales en pesos. Ahí hay una apuesta importante a partir de una aritmética elemental como la siguiente: el sistema financiero en Santa Fe por cada 100 pesos que recibe de depósitos, presta 60 pesos en la provincia. Hay otros 40 pesos que los está movilizando a otro lado. Entendemos que hay un excedente financiero que sería bueno que se reinvierta adentro. Rosario es una plaza muy fuerte en términos financieros. Creemos que todo el ecosistema de la Bolsa de Comercio es un aliado estratégico de la provincia y estamos orientados a eso. Ya tuvimos una primera reunión para tratar de llevar adelante actividades que permitan canalizar esos capitales domésticos de la propia provincia hacia infraestructura provincial. Posiblemente planteemos una obra de infraestructura experimental como son los accesos a puertos, para comenzar a explorar esta alternativa.

En ese trabajo con la Bolsa ¿ya tienen una ruta de trabajo?

Básicamente la idea es que coexistan, por un lado, obras de infraestructura importantes para la canalización del comercio exterior en la zona portuaria y gestionar el financiamiento a través del mismo ecosistema. Ahí la provincia está dispuesta a llevar adelante esas obras y al mismo tiempo, tomar financiamiento dentro del mercado de capitales con epicentro aquí en Rosario y también en Santa Fe. La idea es que las dos Bolsas trabajen de una manera articulada.

¿Sería mediante emisión de bonos?

Una idea es mediante la emisión de un bono con un determinado horizonte de largo o mediano plazo. Hay que explorar qué profundidad de mercado hay. No necesariamente tenemos que tomar todo junto. La idea es ir gestionando ese financiamiento a medida que la obra avanza. Contar con el ecosistema de la Bolsa es un respaldo a la hora de tomar la decisión de llevar adelante una obra, sabiendo que uno va a contar con la posibilidad de financiarla.

¿Cómo están viendo el escenario de recursos nacionales y provinciales para 2024?

Cuando se combinan recesión con inflación, sucede que, por cada punto de inflación, los recursos crecen 0, 6. Si se normaliza la situación inflacionaria o de alguna manera comienza alguna reactivación económica, los recursos van a crecer inclusive por encima de la inflación. En estos primeros meses lo que estamos viendo es que el proceso de recesivo va a impactar en la recaudación nacional y la provincial y va a depender todo principalmente de la movilización de los agronegocios con la cosecha y también de determinada industria que exporta y, además si se logra una estabilización - no digo reactivación- inflacionaria de cara al segundo semestre. Si se alcanza a llegar al momento del ingreso del grueso de divisas sin mayores sobresaltos, estamos esperando que eso pueda suceder de esa forma. Pero por ahora, visualizamos por lo menos unos cuatro o cinco meses de caída de recursos y dependerá después cuál sea la respuesta a las medidas económicas y si se logra una estabilización inflacionaria para ver si comienza una posible estabilización y recuperación de los recursos nacionales y provinciales.

Arrancó complicada la relación fiscal de las provincias con la Nación ¿cómo la imaginan un poco a futuro?

La relación fiscal con la Nación nunca tuvo exenta de tensión, siempre fue tensa y Santa Fe trata de ser asertiva, eso significa decir lo que le parece, tener una posición y de hacerlo de manera madura, sin exabruptos y sin medidas coactivas de ninguna parte. Aquí hay un nuevo comienzo, nuevo gobierno que se instala y trata de ejercer esa articulación desde el Estado Nacional. Es verdad que en todo régimen federal el Estado nacional es el que trata de articular, no imponer. La discusión de la ley ómnibus fue un primer episodio donde las provincias de alguna manera trataron de balancear. Cuando en el Congreso el debate se provincializó más que partidizó, es decir tuvo un clivaje más provincial que partidario eso llevó a que se corra la cuestión fiscal y se discuta el resto. Esperamos que esa discusión en algún momento se vaya a dar. Coincidimos en la búsqueda del equilibrio fiscal, pero eso no puede hacerse desde el Estado nacional forzando un desequilibrio en los niveles más abajo. Es decir, no se puede buscar equilibrar las cuentas nacionales a expensas desequilibrar las cuentas provinciales. Hay que encontrar una solución conjunta para equilibrar las cuentas los tres niveles de Estado porque si no se logra de esa manera, siempre habrá una presión subyacente que va a desestabilizar la situación.

Santa Fe presentó la propuesta del impuesto a la riqueza como forma de alternativa a la reposición de Ganancias. ¿Se analizó?

Fue un aporte más para decir que para reemplazar aquellos recursos que se cedían por haber eliminado la cuarta categoría de Ganancias, la única manera no era reinstalando el impuesto. Hay otros métodos, como cobrarle a los que más tienen, ya sea en riqueza a través de Bienes Personales que es uno de los impuestos más progresivos que existen en todo el mundo a la riqueza, al stock y también a los flujos a través de Ganancias pero principalmente de los cinco percentiles de mayor ingreso. Pero es una propuesta. También se puede ir por los gastos tributarios, que son las exenciones múltiples que se fueron acumulando, que figuran hoy en la separata del proyecto de presupuesto, por ejemplo, los regímenes promocionales de Tierra del Fuego. Todo el mundo siempre se pregunta la razón de ser de eso, pero no al gobierno nacional, que justamente plantea muchas consignas como la libre competencia, la eliminación de las restricciones o la no generación de proteccionismo económico y mantiene esos subsidios en Tierra del Fuego. Después hay otras cuestiones como las exenciones de Ganancias a determinados rubros, o disminuciones de alícuotas a sectores que podría analizarse si amerita que sigan exentos. Ir sobre los famosos gastos tributarios es otro método más como alternativa para no tener que ir por el impuesto que pagan los trabajadores. El impuesto País es otro, pero también hay que tener en cuenta que es muy volátil. Eso sería transitorio. Lo que el gobierno provincial planteó es analizar y buscar otras alternativas a la más fácil, pero menos justa que es volver a cobrarle a los trabajadores y la clase media ganancias.

Hay un proyecto del kirchnerismo de reponer algo parecido al Fondo Sojero ¿eso puede ser interesante?

Toda lo que es retenciones a la larga generan los problemas que ya anticipamos. Santa Fe es la provincia que más pone en términos de exportación de manufacturas de origen agropecuario y manufacturas de origen industrial original. Entonces, más allá del destino que se le quiera dar a las retenciones lo cierto es si uno es santafesino, sabe que va a poner más de lo que va a recibir. Retenciones significa que Santa Fe está primera en la fila a la hora de aportar. Nos parece que como santafesinos no deberíamos impulsar cuestiones que tengan que ver con retenciones. Tenemos que buscar otros mecanismos. Por supuesto que hay otras provincias a las que les conviene más que se hable de retenciones, pero como santafesinos nosotros intentamos que cada vez sean menos necesarias, porque desincentivan uno de los motores virtuoso macroeconómicos que es el sector externo. Todo lo que lo desincentive no es virtuoso en términos de crecimiento.

¿El impuesto los ricos o los gastos tributarios son aplicables en la provincia?

Yo creo que en estas cuestiones hay que armonizar a nivel nacional porque ya de por sí tenemos una cuestión de solapamiento de sistemas tributarios, con lo cual, a la hora de pensar el esquema tributario, hay que pensar un cierto orden. Entonces no es saludable que se multipliquen impuestos en todos los niveles. A los impuestos de bases móviles siempre es aconsejable ponerlos a nivel federal, porque quien los va a captar más eficientemente es el nivel nacional. Eso no quiere decir que se los tenga que quedar, sino que lo tiene que coparticipar. Pero si pensamos en impuestos justos tienen que ir sobre lo que más tienen y ser coparticipados y en eso no tiene que haber ninguna duda. Es el régimen de coparticipación tal como se plasmó en el año 88 y no con mecanismos que lo terminan desvirtuando.

Se reunieron con el titular de Ansés, Osvaldo Giordano para reclamar la deuda que tiene la Nación con la provincia por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones ¿Se habló también de armonización? ¿Están pensando en algún tipo de reformas en el régimen de jubilaciones?

La reunión tuvo que ver con lo que Ansés le debe a la provincia. Más que modificar esto tiene que ver con que hay que pagar, cumplir. La Nación le debe a Santa Fe el déficit de los años 2020, 2021,2022 y todavía no debe el 2023 porque hay un tiempo que falta recorrer. No podemos hablar de números porque son nominales que han quedado retrasados y se ajustan por un mecanismo de actualización. Hasta ahora, esto se lo deben al Tesoro de la provincia, que en el interín financió a la Caja de Jubilaciones. Y el Tesoro de la provincia son los impuestos de todos los santafesinos. Es decir, todos los santafesinos con sus tributos están financiando el déficit de la Caja de Jubilaciones que es de una parte de los santafesinos. Resolver ese financiamiento es una cuestión de justicia hacia adentro, al interior de la Caja.

¿Están pensando en alguna modificación al interior de la caja, de ajustar aportes, topes?

No. Por supuesto que el déficit de la Caja de Jubilaciones es un tema que ocupa porque es una cuestión de descalce por temas actuariales y financieras, pero principalmente tratamos de poner el foco en que la Nación cubra esa diferencia que tiene que cubrir por ley. El debate central tiene que estar allí, no en decir “ocúpense de cerrar esa brecha”. Esa brecha tiene que ser cubierta hoy por el Estado nacional hasta tanto no se modifique esa ley. Eso no quiere decir que no tenga que monitorearse el funcionamiento eficiente de la Caja, que de hecho está administrada por profesionales de carrera y gente que conoce mucho.

En la campaña se hablaba la posibilidad de recrear un Fondo Provincial de Producción similar al que había en el gobierno de Miguel Lifschitz ¿Lo evalúan?

Estamos trabajando en alternativas de financiamiento productivo. Es un tema más específico del ministro de Producción y no quiero mucho avanzar sobre eso, pero estamos en la búsqueda de la posibilidad de tener un fondo. Hoy cambió mucho el escenario. Décadas atrás el problema era el fondeo, hoy se focaliza más en la garantía, o sea, con un buen esquema de garantía, el fondeo aparece. Por eso la mayoría de las provincias han ido al camino de los fondos de garantía o Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Nosotros tenemos la voluntad de ir hacia eso y que la provincia pueda tener, inclusive en alianzas de estrategias con otros actores institucionales, una SGR o Fondo de Garantía. De hecho, ya contamos con un fondo de garantía del CFI. El Consejo Federal de Inversiones creó su fondo y Santa Fe tiene acceso a eso como parte integrante, como socio. Eso es nuevo. Santa Fe ya tiene la posibilidad de poder canalizar a través del Fondo de Garantía del CFI garantías para proyectos. En una semana posiblemente la gente del CFI pueda venir a Santa Fe a hacer una presentación para ponerlo a disposición del sistema productivo eso.

¿Cómo está la situación con el agente financiero de la provincia, el Banco de Santa Fe? Este año se vence el contrato de concesión ¿Se prorrogará?

El contrato de vinculación con el agente financiero fue resultante de un proceso de licitación en el año 2019. Fue adjudicado por un plazo de cinco años y puede ser prolongado por 5 años más. A fin de 2024 vencen esos primeros cinco años y está la posibilidad de una prórroga. Esa es la situación. No como hubo en otros tiempos donde había un mecanismo de contratación directa. Desde la gestión de Hermes Binner la vinculación es mediante un proceso licitatorio. A fin de año, se analizará la situación hacia adelante.

A fin de la gestión anterior, la Municipalidad de Rosario le venía exigiendo a la provincia por fondos imagos ¿Cómo se encuentra hoy esta situación?

Más allá que de que circunstancialmente ambas administraciones pertenecen al mismo signo político y que con Sebastián Chale (secretario de Gobierno) y Guido Boggiano (secretario de Hacienda) nos conocemos mucho, es inconcebible que un Estado provincial no tenga una relación fluida con todos sus municipios, principalmente con aquellos que tienen una demanda muy intensa por la complejidad que tienen desde lo urbano. Estamos hablando de que Rosario es la segunda ciudad más grande del país. Más allá de los signos políticos, es deber de todo gobierno provincial tener una atención permanente en tiempo real de lo que necesitan todas sus ciudades. Tuvimos encuentros en transición para coordinar y pudimos armar una especie de primera agenda de temas a abordar. Es un trabajo colaborativo muy interesante.