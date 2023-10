Newell's: la semana que estuvo en peligro el futuro de Heinze

No fue una semana más la de Gabriel Heinze al frente de Newell’s, esa que abarcó desde la derrota en el clásico hasta el triunfo sobre San Lorenzo. Su futuro estuvo en peligro. El reconocimiento de que su continuidad estuvo al borde del precipicio fue del entrenador, una vez finalizada la goleada por 3 a 0 en el Nuevo Gasómetro. “Si hoy (por el sábado) no se daba, posiblemente el que no estaba era yo”, declaró el Gringo, exponiendo sin vueltas que el partido frente al ciclón pudo haberle puesto punto final a su ciclo en el Parque.

Levantar la autoestima y la confianza fueron los ejes sobre los que se trabajó con el plantel en el inicio de la semana más difícil del ciclo Heinze. Con el Gringo jamás se habían perdido 3 partidos seguidos y acumulado 5 sin victorias. Encima, la caída ante Central fue un mazazo. “En lo anímico, los primeros días nos costó a todos porque las energías estaban bajas. Pero con el correr de los días nos ayudamos entre todos y estamos bien”, aseguró el entrenador en la conferencia de prensa del jueves.

Para Heinze esos primeros días fueron claves para la reconstrucción del equipo, para cicatrizar las heridas, para prepararse lo mejor posible para una visita a San Lorenzo que podía marcar un antes y un después, del equipo y del DT

“Me quedo con el lunes, el martes y el miércoles. Ahí vi cómo estaban mis jugadores y mis jugadores me vieron a mí. Había que estar unidos, no importaba que vean a un entrenador que estaba mal. Yo pedí que me ayuden y ellos me pidieron que los ayude. Este triunfo es todo de ellos”, dijo.

Previo al partido por la 8ª fecha de la Copa de la Liga no era tan tajante sobre su futuro, como sí lo sería después. “ Nunca pienso más allá de lo que puedo hacer ahora. No puedo poner las energías ahí. No soy quien para hablar de los que pueden oponerse a mi continuidad (en referencia a algunos dirigentes que no querían que siguiera). Cada uno es libre de evaluar lo que ve y de expresar su opinión. Es normal y sobre todo después de perder un clásico. La derrota hace que todo se ponga en duda”, sostuvo.

Pusieron la cara

Para jugar ante San Lorenzo, Heinze confió en la base del equipo titular y en el esquema 4-3-3 que ya había utilizado en el clásico, dejando de lado, al menos hasta una parte del segundo tiempo en el Nuevo Gasómetro, la línea de tres zagueros. Pero más allá del esquema, la actitud de los futbolistas fue el mayor respaldo que tuvo el DT. Salieron a luchar el partido. Desde la entrega y el esfuerzo lo sacaron adelante. El fútbol apareció de a ratos, pero con la actitud de atacar y de buscar el triunfo, superó a un endeble San Lorenzo, que desde 2021 no recibía tres goles en su estadio.

#CopaSurFinanzas 2023 | Fecha 8 | resumen de San Lorenzo - Newell's

El mérito del conjunto rojinegro fue que puso la cara por su entrenador cuando más lo necesitaba. Y en ese aspecto resaltó Cristian Ferreira, el mismo futbolista que Heinze se propuso recuperar cuando asumió pero que habitualmente deja dudas por sus altibajos. El volante creativo se hizo cargo de lo que le compete, generando juego y, principalmente, llegando al gol, por partida doble.

Los nervios, la fricción y las discusiones también fueron parte del equipo del Gringo. Hay que entenderlo. Había mucho en juego.

“Agradezco a mis jugadores porque después de una semana muy difícil y contra un gran rival, siguieron intentando, jugando de la manera en la que ellos juegan y tuvieron su merecido”, resaltó Heinze, quien no dio margen de dudas acerca de cuánto se jugaba su futuro: “Si hoy no se daba, posiblemente el que no estaba era yo”.