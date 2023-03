Newell's, inferiores: "Lo formativo y competitivo van de la mano"

Esto es formativo y competitivo, si no no tendrían la competencia. Las dos cuestiones van de la mano. Siempre priorizando la formación integral del futbolista, lógicamente hay edades que difieren los objetivos. No es lo mismo el objetivo principal de la 4ª que de la 9ª.

No siempre es así. Si trabajás bien y tenés una estructura sólida, seguro conseguís más resultados positivos que negativos. Pero todo es relativo, por eso hablo de las categorías. Una 9ª es totalmente diferente a una 4ª división. Una 4ª es más un sostén de la división reserva. En esta división, por ejemplo, hay muchos jugadores que necesitan terminar de formarse o tener minutos. Es totalmente diferente a una 9ª, una edad en la que el chico de 13 años se está desarrollando y hay una etapa madurativa del jugador en la que difiere mucho lo físico. El chico de 9ª de AFA no siempre termina subiendo al primer equipo. O tal vez el chico de Rosarina o el que no está en la lista puede llegar en determinado momento a formar parte del equipo.

¿Los técnicos de las categorías mayores son los que tienen que adaptarse a cambios permanentes en el año, por la chance de que los jugadores suban a reserva o primera?

Generalmente pasa en 4ª, 5ª y, a partir del segundo semestre, algo de 6ª. Bajar o subir jugadores depende de la primera, la reserva y así hacia abajo. A mitad de año empieza a suceder que chicos de 6ª van a reserva. Esto hablando genéricamente. Hay excepciones, en todos los clubes y en todos los momentos. Ezequiel Ponce pasó de 7ª directamente a primera, por ejemplo. Son casos excepcionales.

Con respecto a los esquemas tácticos, ¿se baja una misma línea o se le da libertad a los entrenadores para que lo decidan?

Siempre se toma como parámetro el último campeón del mundo, en este caso Argentina. Durante el mismo Mundial, la selección cambió de sistema y de línea constantemente, más allá de las modificaciones de los nombres. En ese sentido tenemos que ser dinámicos y no quedarnos en una sola estructura, sino que el jugador vaya observando a lo largo de su carrera diferentes esquemas tácticos. Cuanto más tenga, más almacena como herramientas para el día de mañana. Muchas veces en juveniles priorizamos el crecimiento de los futbolistas por sobre los sistemas. Si tenés dos nueve en una categoría que son indispensables, jugás con ambos, pensando en el futuro de esos futbolistas. O si tenés cuatro o cinco zagueros interesantes en una categoría, a lo mejor armás una línea de tres para seguir el crecimiento de esos futbolistas.

Con respecto a la captación de futbolistas, ¿hay muchos chicos que se fueron incorporando a las diferentes categorías?

El que está a cargo ahora del área de captación es Gonzalo Magurno, con Marcelo Neri. Lo que se trabajó en la captación en 2022 es lo que vamos a ver en 2023. Todo chico captado necesita un período de adaptación que lleva tres, cuatro, seis meses, hasta un año. El que alguna vez trajimos y jugó en 6ª enseguida fue Nicolás Castro, que venía del Federal A. No es lo común. Por ejemplo, a Rodolfo Rotondi lo trajimos en 5ª y jugó en Rosarina durante los primeros seis meses. Héctor Fértoli fue suplente en Rosarina en 4ª división. Pero los que llegan en 9ª y 10ª están con el mismo ritmo y dinámica de los chicos de su edad del club. Enzo Barrenecha se incorporó en 9ª y jugó de inmediato de titular. El que llega a edades más grandes les lleva su etapa de desarrollo. Esto es porque la competencia en sus lugares de origen es diferente tal vez al de AFA. El ritmo difiere muchísimo y les lleva un período de adaptación.

¿Es un condicionante importante para su futuro la vida que lleva el futbolista?

Hoy el futbolista de elite tiene que ser inteligente fuera de la cancha. Esto se ve en constante crecimiento. El jugador debe ser inteligente no solamente en el entrenamiento diario sino en el entrenamiento invisible, con un desarrollo en todos los ámbitos, no sólo en el deportivo. A nosotros nos da mucho gusto que el abanderado del colegio Newell’s, del cual se cumplen 30 años de su inauguración, pertenece a la 5ª división. Nosotros acompañamos el desarrollo integral del futbolista. Porque también el fútbol se basa en eso. El jugador que tiene solamente dos horas buenas en el día no se sostiene. Hay varios casos, que no es bueno mencionarlos, de jugadores que técnicamente son superdotados pero no se pueden desarrollar porque los limitan otras cuestiones.

Gabriel Heinze presta mucha atención a las inferiores, ¿cómo es ese contacto con ustedes?

Es muy claro en lo que dice. El va pidiendo permanentemente grupos de sparring, que son todos chicos de juveniles. El jueves fueron 13 chicos a entrenar con él de la 4ª y la primera local, y el viernes fue otro grupo. Este tema lo trabajamos con Facundo Quiroga (entrenador de la reserva) y su asistente Pedro (Mateo Leivas). La línea de Heinze es muy clara. Y cuando sos claro está todo aceitado. No hay grises. Dejame aclarar el apoyo y la colaboración de toda la estructura, de los técnicos, profes, asistentes, dirigentes, de todos los que hacen el fútbol juvenil del club. Hay un compromiso importante.

En las divisiones menores se implementará la tarjeta verde para resaltar alguna buena actitud de los jugadores o del cuerpo técnico durante los partidos, ¿qué opinión tenés al respecto?

Es un aliciente más. Pero más allá de la tarjeta, manejarse correctamente tiene que ser parte de una cuestión institucional. No necesitás de una tarjeta para ver cómo se maneja el cuerpo técnico o los jugadores. A simple vista te das cuenta. Desde cómo se presenta un equipo a jugar, cómo se comporta al bajarse del colectivo, te das cuenta qué línea educativa lleva adelante un club.

Suspensión por ola de calor

En Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe se decidió la suspensión del inicio de los campeonatos de inferiores de AFA y por lo tanto Newell’s no jugará este sábado ante Unión ni Central lo hará ante Colón. La ola de calor justifica el parate. Lo extraño fue que, además de que en Buenos Aires y otros puntos del país sí se disputarán los encuentros, en la misma provincia de la bota hubo fútbol de los juveniles, en este caso de la Primera Nacional entre Atlético Rafaela y Patronato.

Fue la AFA la que suspendió los encuentros que involucraban principalmente a los clubes del interior. Por eso no juegan Newell’s-Unión, Central-Colón, Central Córdoba-Vélez, Belgrano-San Lorenzo y Talleres-Barracas Central, aunque sí jugarán Argentinos-Atlético Tucumán y Huracán-Instituto, pero solo los encuentros que se disputen en Buenos Aires. Sí jugarán Sarmiento-Godoy Cruz en todas las categorías, porque en Mendoza la ola de calor no alcanzó los niveles más peligrosos

Lo llamativo de todo, porque la suspensión se sabía desde el jueves por la noche, fue que sí jugaron en la mañana de este viernes en territorio santafesino, Rafaela y Patronato, por la PN.