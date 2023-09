Miguel Mateos: "Los desafíos me mantienen vivo" El cantante habló del show sinfónico que traerá al teatro El Círculo el próximo 15 de septiembre. En el recital versionará sus clásicos con arreglos orquestales y además adelantará un aria de su ópera rock "Los tres reinos" Por Carolina Taffoni 10 de septiembre 2023 · 03:15hs

Después de tocar en el Colón, Mateos está llevando su show sinfónico a distintas ciudades del interior del país.

cEl año pasado Miguel Mateos cumplió uno de sus mayores sueños al tocar en el teatro Colón. Junto a su banda, y la Orquesta de la Ciudad de Buenos Aires dirigida por el maestro Gerardo Gardelín, se dio el gusto de hacer un show con versiones sinfónicas de muchos de sus clásicos. “En la cocina, huevos”, “Perdiendo el control”, “Un gato en la ciudad”, “Cuando seas grande”, “Atado a un sentimiento” y “Tirá para arriba”, entre otros, sonaron con arreglos orquestales pero sin perder su impronta pop, mientras el público coreaba los estribillos como si estuviera en un estadio, pero con el marco lujoso del Colón. Ahora Mateos está llevando esa experiencia a distintos teatros del interior, y así el próximo 15 de septiembre se presentará en el teatro El Círculo junto a una orquesta de músicos rosarinos dirigidos por el maestro Edgar Ferrer (de Buenos Aires).

“Tocar en el Círculo y encima con orquesta es otro sueño cumplido”, dice el autor de “Un poco de satisfacción” en charla con La Capital. Y adelanta que este show sinfónico, que hace poco se editó en formato de disco, se va a presentar además el 21 de octubre en el Luna Park. “Esto es un volver, a esta altura de la vida, a repreguntarme cómo hago para refrescarme, para seguir estudiando y empujando la línea. Y me parece que estos desafíos me mantienen vivo, me mantienen con ganas”, afirmó.

El recital con orquesta no sólo recrea los hits de Mateos. También incluye la interpretación del aria “Ambrosía”, adelanto de su ópera rock “Los tres reinos”, un ambicioso proyecto que compuso durante la pandemia. “Es una suerte de historia distópica de la conquista de América”, explicó. “Es distópica porque no me remito a los personajes reales como Colón o Pizarro, sino a una idea de América dividida en tres reinos: el sur con los incas, el norte con los aztecas y el tercer reino que es el invasor, los españoles. Es una obra para banda, orquesta, coro y cinco cantantes”, agregó.

¿Hay alguna posibilidad de llevar a escena esta ópera rock? “Me está costando una barbaridad llevar el show sinfónico a escena. Imaginate una ópera”, contestó el músico entre risas. “Ahora suben al escenario a un pibe con un DJ que no toca nada, y está todo grabado. Imaginate si yo le digo a un productor que quiero hacer algo con 80 personas. Directamente me internan”, comentó entre más risas. De todas maneras, Mateos dijo que este proyecto va a quedar registrado, y que tiene planes para empezar a grabarlo en febrero próximo. “Esto lo hago nada más para burlarme de la inteligencia artificial”, deslizó. “La inteligencia artificial puede hacer una canción como Mateos, o una canción como Spinetta, o un tema como los Beatles, o puede pintar un cuadro como Warhol. Ahora si la confundís es otra cosa. Y nadie espera de mí una ópera rock”, bromeó.

Miguel Mateos - Mi Sombra en la Pared (Sinfónico en Vivo) (Official Video) En una postura más seria, el cantante aseguró que escribió “Los tres reinos” para “seguir apostando a proyectos y seguir desafiándome a mí mismo”. Y señaló que la gente “agradece” este tipo de iniciativas. “Con el show sinfónico estamos teniendo una respuesta maravillosa. El show de Rosario está prácticamente sold out y lo del Colón fue un éxito. Antes de encararlo yo me preguntaba: ¿La gente entenderá lo que quiero hacer? Yo tenía esa duda, confieso que tenía un poco de temor. Por eso ahora estoy muy agradecido con lo que está pasando con la gira. Y creo que tengo canciones que resisten cualquier tipo de formato, lo cual es una ventaja”, observó. La inquietud de Miguel Mateos por hacer un recital sinfónico tiene un link con una parte poco conocida de su vida: entre 1973 y 1976 estudió en el reconocido Conservatorio Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires, cuando éste funcionaba en el Centro Cultural General San Martín. “A mí me encantaba estudiar en el Conservatorio, pero nos terminó sacando la dictadura”, recordó. “Los militares lo cerraron porque pensaban que nosotros éramos todos extremistas. Y la verdad es que nosotros éramos unos hippies, unos idealistas que creían en el arte, el amor y la paz. Fue una época muy difícil. Teníamos que juntarnos en sótanos para tocar y nos sacaron en fila india del Conservatorio. Ahí en el turno noche también estudiaban León Gieco, los Vitale y Porchetto. Y ahí conocí a mi mujer, la que todavía hoy sigue siendo mi única y legítima”, relató. Seguramente esa época y los más de 40 años de carrera de Mateos van a estar reflejados en “El jefe”, la biografía escrita por el periodista porteño Gustavo Bove que acaba de salir a la venta. Antes de cualquier pregunta sobre el tema, el autor de “Tirá para arriba” se apresuró a aclarar que no se trata de una “biografía oficial”. “Yo no tuve nada que ver con el libro. Es un trabajo de Gustavo Bove, y es muy completo y muy minucioso según lo que me han contado. El escribió la biografía en base a un sinnúmero de entrevistas, y el libro abarca desde mi nacimiento hasta el recital en el Colón del año pasado”, puntualizó. El músico también apuntó que nunca estuvo interesado en escribir una autobiografía. “Soy un lector apasionado, eso sí, pero si algún día me largo a escribir voy a escribir algo que esté fuera de mí, de mi propia vida. La gente me conoce por mis canciones, mis shows y alguna que otra entrevista. Y así está bien. Además con el libro que hizo Gustavo (Bove) ya me doy por satisfecho”, concluyó. Miguel Mateos - Atado a un Sentimiento (Sinfónico en Vivo) (Official Video)