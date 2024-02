Lo Lumvrise celebra 25 años: "El humor es nuestro superpoder"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por lo lumvrise (@lolumvrise)

Además de con unos cuantos años más, ¿cómo los encuentra este festejo de los 25 años?

La verdad, nos encuentra muy felices, maduros y más unidos que nunca. Estamos creciendo en muchos aspectos nuevos, como redes sociales, y más calmos y seremos en otros, como la vida misma.

Teniendo en cuenta que la parodia es el estilo de humor que los caracteriza, ¿qué parodia harían de Argentina? ¿Y de Rosario?

Es muy difícil hacer una parodia de Argentina y más difícil aún es hacerla de Rosario... Acá es donde aplica la realidad supera a la ficción... Rosario es una ciudad hermosa que lleva años y años manejada por inoperantes y eso nos ha dejado en el triste lugar en el que estamos... Honestamente no dan ni ganas de reírse...

74264819.jpg "La gran herramienta que tenemos es ser graciosos, siempre tratando de no quedar como los pelotudos que estamos contando chistes en los velorios", bromeó Cigno.

¿Qué cambió en estos 25 años en la forma de hacer humor?

Cambió todo. Literalmente cambió todo, por suerte y para bien cambió todo. Nosotros justo estamos en el medio y nos fue muy natural adaptarnos, pero hay gente a la que le costó más. Hoy en día hacer humor implica una responsabilidad enorme y enhorabuena que así sea... El arte siempre debe estar del lado del oprimido, nunca del opresor.

Del 1 al 10, ¿qué tan difícil les resulta mantener los egos y el grupo a raya?

Posta no somos gente con egos feos ni conflictivos... Para los tres lo principal es la parte humana... Eso siempre está por encima del grupo. Luego está el grupo y recién ahí pueden aparecer los egos, pero siempre desde un lugar lindo. No somos de discutir por casi nada honestamente. ¡Antes que un grupo cómico somos una familia!.

El Concejo los nombró grupo distinguido de la ciudad. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo definirían la rosarinidad? ¿Existe un humor rosarino? ¿Qué lo caracteriza?

Lo del Concejo lo tomamos como un mimo lindo, pero fue hace un montón de años. Nosotros somos re ubicados y nunca nos creemos ninguna. Por otro lado, lo de la rosarinidad, al menos yo no me lo creo mucho... Se usa cuando te conviene... En cuanto al humor rosarino, creo que existe y la principal característica es la de ser un humor muy de café, directo, pícaro y efectivo, un humor muy de la cosa diaria.

En Carlos Paz hacen “El secreto de nuestro fracaso”. Pelu estaba nominado y el premio fue para otro actor. Siendo humoristas, ¿qué chistes les dispara eso?

Pelu es un fracasado y no nos representa como persona... De hecho ya esta despedido... (risas). No!, qué se yo... Lo jodimos mucho porque estaba nominado y era el mejor actor de todos y ahora que perdió creemos que él solo se dará cuenta y dará un paso al costado...

79879531.jpg "Antes que un grupo cómico somos una familia", dijo Cigno (derecha).

Después de 25 años de trabajo y permanencia, varias nominaciones a premios, tanto en Rosario como en Mar del Plata y Córdoba, ¿qué importancia le dan a los premios?

Muy poca, honestamente a las últimas entregas de premios no hemos ido a ninguna y vamos a seguir por el mismo camino. Sabemos que el premio está en otro lado y no nos modifica ganar o perder. Siempre está bueno estar nominado porque reconocen tu laburo y hasta ahí llega lo nuestro. Como verás, nada nos modifica mucho. Difícilmente el tiempo no ponga las cosas en su lugar.

¿Qué fue lo mejor y lo peor que les pasó en estos 25 años?

Lo mejor que nos pasó en estos 25 años sin dudas fue conocernos, disfrutarnos y aprender a querernos y aceptarnos como somos. Y por otro lado, a nivel artístico, la participación en “Stravaganza” fue muy fuerte. Y a nivel convocatoria y popularidad también.

¿Alguna vez se plantearon dejar todo?

Nunca nos lo planteamos seriamente, pero muchas veces la idea da vueltas, sobre todo cuando las cosas no salen o cuando los esfuerzos son muchos y no dan sus frutos. A nosotros la pandemia nos liquidó, pero nos liquidó posta... Yo creo que si pasamos eso ya somos eternos (risas).

Un país como Argentina con crisis encadenadas, ¿les arruina el humor o, al contrario, las crisis reiteradas son motivo para el humor, como lo hacía Pinti?

La verdad que no, la gran herramienta que tenemos es ser graciosos, es nuestro superpoder, y amamos usarlo todo el tiempo. Siempre tratando de no quedar como los pelotudos que estamos contando chistes en los velorios (risas). Vivir en Argentina ya debería estar catalogado como deporte de alto riesgo. A nosotros nos afecta como a todos, las incertidumbres son las mismas, los miedos los mismos, pero ahí es donde sacamos a relucir nuestro superpoder. Ahí es donde viene la risa que supera todo! La risa sanadora, la risa como herramienta definitiva. De lo contrario, honestamente, al menos a mí, me resultaría muy complicado vivir en este país con este contexto.

79883991.jpg El grupo también tiene en cartel "El secreto de nuestro fracaso" en Carlos Paz.

En el sentido de cómo las crisis afectan el consumo cultural, ¿cómo viven la temporada en Carlos Paz?

A nosotros nos está yendo muy bien, pero reconozco que la temporada es malísima, no mala, ¡malisima! Todos están quejándose y meter gente en el teatro cuesta, pero si te acomodás con los precios y salís a laburar a la calle, funciona. Igual hay poca gente y la que hay no tiene un mango... te diría “No-hay-plata”, pero no me hace reír...

Son independientes y se autofinancian desde hace 25 años. ¿Qué piensan de los reclamos sobre el financiamiento de la cultura por parte del Estado?

Nosotros estamos muy orgullosos de autofinanciarnos hace 25 años. Podemos decir que somos uno de los pocos que jamás recibió un peso de ningún lado. Siempre pensamos que la cultura debería ser apoyada por el Estado desde algún lado cuando esta no puede autofinanciarse, pero bueno, ya estamos cansados de pelear contra eso... En pandemia tuvimos los teatros cerrados dos años y nadie jamás nos dio ni un saludo. Ni un saludo. Honestamente, esperar algo de la política y la cultura de la ciudad y la provincia, ya sería ser un poco ingenuo de nuestra parte.