La ilusión de resetear la Argentina a su estado de fábrica

Después de haber fichado a Patricia Bullrich para su gabinete, Javier Milei también parece haber configurado su gobierno con la consigna electoral de su ex rival: “Si no es todo, es nada”. Un lema que puede ser atractivo en épocas de campaña pero como GPS de gestión no marida necesariamente bien con los ritmos y modos de una sociedad pluralista y un régimen democrático. Más, con una Argentina llena de corporaciones con probada resiliencia.