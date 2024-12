"La economía está en una meseta pero muy por debajo del nivel de 2023"

Pero esta meseta de precios “muestra un par de mesetas más”. Una es la del salario. Abram señaló que hoy el ingreso salarial promedio está entre 6% y 7% por debajo de julio del año pasado , “cuando comenzó la ofensiva contra el poder adquisitivo a partir de la inestabilidad generada después de las Paso”. En diciembre llegó el golpe de gracia y luego se registró una recuperación parcial solo para el sector privado, que se cortó en los últimos meses. En este segmento del empleo, la baja acumulada en el período fue del 8%. En el público, el ajuste mostró “su cara más brutal”, no sólo por la pérdida de ingresos sino también por la de empleo, la reducción del ingreso real fue del 25% al 30%.

Abram explicó que “en otro momento una desaceleración de los aumentos de precios podría haber generado una recuperación del poder adquisitivo pero en este caso, al no estar acompañada por el salario, no está traccionando una mejora en el nivel de ingresos”. Y no hay “ningún tipo de política” orientada a que esto ocurra. “Las paritarias privadas son durísimas y las estatales son directamente crueles”, señaló.

Las jubilaciones

Capítulo aparte dedica el informe a analizar la evolución de las jubilaciones. “La caída empieza con mucha fuerza en 2017, cuando se empezaron a cambiar las fórmulas de actualización; si el poder adquisitivo de los jubilados era 100 en ese año, hoy es 61; es decir, los jubilados perdieron 40% del poder adquisitivo”, explicó Abraham.

Durante el actual período de gobierno, los haberes sufrieron una fuerte poda tras la devaluación de diciembre, que no se recuperó totalmente. Sí se instrumentó, avanzado el año, una nueva fórmula actualizada por inflación que le pone un piso y un techo al ingreso.

“Esto quiere decir que no va a recuperarse sino que se va a mantener más o menos en este nivel, si hay diez puntos de inflación, las jubilaciones aumentarán diez y si hay cuatro subirá cuatro, pero nunca van a aumentar por encima”, describió. La conclusión es que “volvió la pobreza entre los jubilados, si sumamos estos años de pérdida, a cada haber medio le quitaron $ 10 millones de su bolsillo, respecto del poder adquisitivo del año 2017”.

El economista analizó que el retiro del Estado “actúa en tres frentes”. Por un lado gasta menos y obliga a la gente a gastar de su propio bolsillo en cosas que antes conseguía vía subsidios; por otro quita impuestos a los más ricos, y finalmente, “deserta de la prestación de servicios, la realización de obras y, de su participación activa en la redistribución progresiva de la riqueza”.

El ajuste de 29% en el gasto tiene como principal componente el recorte sobre los jubilados y la obra pública, casi por el mismo monto ($ 7,9 billones). “También se destaca el recorte sobre sensibles programas de emergencia social por $ 3,5 billones”, subrayó.

La caída del consumo

Esta contracción asegura la continuidad de la recesión por la caída del consumo, la industria, el comercio y la construcción, que “son actividades que están 10 o 20 puntos abajo, según los casos, que hace un año”, agregó.

La caída de estos sectores fue más pronunciada en el primer semestre y luego hubo una recuperación hacia mitad del año. “Pero otra vez estamos en una meseta y la actividad no vuelve a los niveles de 2023”, subrayó.

La industria, que sigue 6% abajo en promedio que el año pasado, encripta en sus promedios bajas de actividad de hasta el 30% en algunos sectores, con recuperaciones puntuales, como en el rubro de alimentos y bebidas. “Además, están entrando productos importados y muchas empresas se están dedicando a distribuir productos importados y no a producirlos nacionalmente; con lo cual, la producción cae pero la facturación no tanto”, indicó el economista.

Esta película ya se vio en Argentina y que tiene que ver con que “en el modelo de dólar relativamente barato, para quien le sobra plata, las importaciones son baratas y esto golpea en el núcleo de algunas industrias basadas en la producción nacional”.

El final de esta serie no registra buenos antecedentes históricos. “Hoy tenemos un momento excepcional de entrada extra de dólares producto del blanqueo y el atraso en el pago de compromisos relacionados con las importaciones pero es difícil pensar que este esquema sea sostenible sin una entrada genuina de dólares y la entrada de exportaciones no alcanza por los pagos de deuda que se vienen”, alertó.