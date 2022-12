"En esencia, persisten en Fito su lucidez, sus contradicciones y su creatividad"

Fito Páez es una marca registrada en estos tiempos. ¿Quién no lo conoce?¿Quién se atreve a decir que no puede tararear algunas de sus canciones? Hoy su popularidad es indiscutible. “¿Vas a ver el recital de Charly?”, me dijo la cuidadora de autos del anfiteatro el jueves 8 de diciembre cuando Páez hacía el primer show en Rosario de los 30 años (¡30!) de El amor después del amor. La confusión, que escuché en otras oportunidades, marca un signo contundente: en los últimos 70 a Fito lo confundían con Charly en su micromundo rockero rosarino por su look de tecladista flaco, melenudo y con lentes; hoy se lo asocia al ex Sui Generis y Serú Girán por el vuelo compositivo y por su exitosa carrera como artista de la música contemporánea. No es un dato menor el error de la cuidacoches. De aquel Fito a este Fito hay muchos o quizá uno solo, y Horacio Nene Vargas, se encarga de reflejarlo en esta flamante edición que vuelve a poner en la calle Homo Sapiens. Toda esa línea de tiempo aparece en cada uno de los capítulos de este libro que, justamente, incluye desde aquellos primeros esbozos musicales del autor de Dale alegría a mi corazón con las bandas de sus amigos de la secundaria hasta este presente mágico y festivo de Páez celebrando aquel disco que encumbró su carrera y lo hizo viral, cuando ni existía la palabra.