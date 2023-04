El renunciamiento, la última y anunciada jugada de un Alberto Fernández en jaque

El ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina hasta la crisis de la resolución 125 fue víctima de su propio sistema de (no) liderazgo. Alberto no quiso, no supo o no pudo construir poder propio, pero tampoco administrar eficazmente el capital político de los otros socios de la coalición. Así, terminó neutralizando y licuando a todos.

A lo Alberto, en su video de 7 minutos y 43 segundos el presidente nunca explicita la renuncia y deja algunos miguelitos discursivos hacia Cristina. Por ejemplo, cuando habla de “democratizar” el PJ.

El momento que eligió no fue casual. Lo subió a las redes el mismo día en que en la cumbre del PJ que preside el cristinismo iba a continuar con su ofensiva para que abandonara la quimera de la reelección, que demoraba y complicaba los planes de todos.

Todo esto, en medio de una aceleración de los precios y del dólar que pone al peronismo frente al abismo de quedar tercero en las elecciones.

“Descomprime” es la palabra que más utilizan por estas horas los dirigentes peronistas para calificar las derivaciones de la jugada de Fernández, dedicado ahora exclusivamente a evitarle al peronismo su 1989 o 2001.

“Hay que ver si el operativo clamor tuerce la voluntad de Cristina. Si ella juega, no hay más discusión. Pero si se mantiene firme, vamos hacia un escenario muy abierto dentro del peronismo”, dice un referente del PJ santafesino, donde también derrama la incertidumbre que emana del vértice del Frente de Todos.

Pese a la flexibilidad táctica que Cristina ha demostrado en sucesivas oportunidades, parece difícil que esta vez se desdiga de lo que anunció dos veces, tanto a sus feligreses como a sus adversarios. Menos, para exponerse en una elección que en varios campamentos del peronismo ven perdida, más allá de quien encabece la boleta.

En este marco, se abre una danza de nombres en la que aparecen varios dirigentes a los que no les sobra nada —como Sergio Massa, Daniel Scioli, Eduardo Wado de Pedro o Agustín Rossi—, en términos de perfil, conocimiento social e imagen. Pero, sobre todo, porque cualquiera de ellos será la cara de un gobierno que prometió sacar al país de la recesión y redistribuir el ingreso y que cuatro años después –pandemia, guerra y sequía en el medio— termina con una crisis que pulveriza los ingresos de las mayorías que cobran en pesos.

A 40 años del retorno de la democracia, se cierra el largo ciclo abierto tras la implosión del gobierno de la Alianza con un profundo malestar de la sociedad con la política por los sucesivos fracasos económicos.

En este marco, resulta sintomático que Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández no intenten ir por un nuevo mandato, estando habilitados formalmente para hacerlo. Como escribió en su cuenta de Twitter el politólogo Andrés Malamud: “Los tres últimos presidentes argentinos renuncian a candidatearse otra vez. Como autocrítica es muy expresiva”.