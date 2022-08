El precio del humo

Pablo se corta sin querer con el cuchillo, brota sangre de su herida. Si hay sangre debe haber una herida. Si hay una herida, intuimos rápidamente, no tardará en aparecer la sangre. Omar aprendió de chiquito que no hay que tocar la pava hirviendo porque puede quemarse. Algunos aprenden quemándose, aunque les hayan dicho que no hay que hacerlo. El que se quemó con leche, ve una vaca y llora. Son muchísimos los dichos, refranes y frases hechas que marcan con claridad las causas y sus consecuencias. Asociaciones de ideas que nos permiten entender mejor qué es lo que pasa. Automatizaciones de procesos mentales que no parecen requerir de demasiada profundidad ni de mayor análisis. Si hay humo , ha de haber fuego en algún lado provocándolo. ¿Hace falta también que digamos que donde hubo fuego, cenizas quedan?

El costado de Derecho Ambiental es harto conocido y, probablemente, el más desarrollado por los especialistas en la materia. Incluso se ha utilizado el neologismo de ecocidio al referirse a estas quemas y al efecto que producen en la tierra y en el ecosistema en su derredor. No motiva, sin embargo, ello este artículo. No es la idea que nos detengamos, en esta instancia, en ese debate que, si bien tiene su relevancia, no es lo único en lo que debemos hacer foco. Tampoco lo es el daño que el humo provoca a nuestra salud, algo era mencionado en el párrafo anterior. Un daño silencioso, quizá más cercano al que produce pasivamente el humo del cigarrillo a los no fumadores, que no se aprecia en el momento, sino que se sienten sus efectos con la distancia del tiempo. Debemos enfocarnos en por qué sigue habiendo humo cuando no debería haberlo más. ¿Por qué siguen contaminando el medio ambiente y a nuestros pulmones, cuando parecería ser que a todos nos molesta la situación, por un motivo o por otro? La respuesta es simple, pero no por eso menos triste: porque pueden. Porque nadie los detiene.

Una Argentina federal, ya sabemos, que se divide en diferentes niveles jurisdiccionales, lo cual genera también distintas competencias y herramientas según el organismo. Lo que sucede dentro del territorio de una provincia, parece ser, depende sólo de esa provincia, y en otro estamento del poder federal, que tiene competencias delegadas y no originarias. Un juego de competencias que tenemos, al menos, desde 1853 con la primera Constitución Nacional. No soy yo, sos vos. Soy yo, no sos vos. Es mía, no es tuya. Es tuya, no es mía. Es de los dos. Es de todos. No es de nadie. Nadie se quiere hacer cargo cuando le toca hacerse cargo. La culpa siempre es del otro. De denuncia en denuncia, hasta el intendente municipal se ve limitado en lo que puede hacer cuando es otra provincia y otro municipio aquel en el que se produce el hecho dañoso. Y aunque la tecnología debería permitirnos saber a ciencia cierta qué pasa del otro lado en todo momento, increíblemente parece no ser suficiente.

Cuando cometer un delito conlleva la alta probabilidad de no recibir ningún tipo de sanción, ya sea porque las cosas no se investigan, porque si se investigan no se avanza a juicio, porque si se avanzan a juicio no se condena, si se condena no se cumple la misma, es porque el precio del delito está muy bajo. Si los resortes de la Justicia y de la institucionalidad dan las respuestas que deben dar, cometer delitos se torna demasiado oneroso. Si prender fuego las islas, quemar la tierra, y generar el consiguiente humo que tanto nos complica la vida, fuera más caro, no habría humo. Si hay humo es porque hay fuego. Si hay fuego es porque no hay Justicia. El precio del humo está demasiado barato, el precio del delito está demasiado barato.