El plan de desarme llegó a uno de los barrios más castigados por la violencia

La mayoría de las que entran al club son mujeres, suelen ser ellas las que toman conciencia sobre los peligros de que haya armas en sus hogares y se acercan a entregarlas. “No quiero tener armas en mi casa y no quiero que las hereden ni mis hijos ni mis nietos”, cuenta una mujer de 80 años a La Capital. Llevó un revólver que era de su marido, quien lo había adquirido por seguridad. No es la primera vez que asiste a acciones del Plan Federal de Desarme Voluntario y asegura que cuando va no le cuenta a nadie de su familia.