El fenómeno de los megabazares se afianza en Rosario

Uno es el comercio chino DD2, sobre Córdoba al 1200, una cadena que se ubicó en el generoso espacio donde supo estar la tradicional tienda de ropa para hombres Al Elegante ; otro es Ma&C, también de emprendedores orientales, que abrió el año pasado sobre avenida Pellegrini en el local de 1.000 metros cuadrados donde estaba el tenedor libre Las Tinajas. Historia similar tuvo en sus comienzos El Palacio de la Oportunidad , en la esquina de Corrientes y San Luis, hoy convertido en una supertienda que no para de expandirse. En tanto, en los barrios se ubican comercios como Casa Goro o Paseo de los Pato's .

¿Cómo se explica el fenómeno? Los bazares son negocios que para muchos pueden resultar inmunes a épocas de crisis. Quizás su fortaleza radique, al menos en parte, en su historia en la Argentina como herederos de los famosos locales Todo por $2, que ganaron terreno en los 90, durante la convertibilidad, vendiendo una gran cantidad de productos importados a precios sumamente baratos.

Hoy, sin embargo, jugadores del sector supieron reinventarse, ampliando su stock de artículos, mejorando la estética de los lugares, agregándoles calidad a la cantidad e impulsando las ventas a partir de un uso activo de redes sociales como Tik Tok e Instagram. Bazar, juguetería, regalería, maquillaje, librería, hogar y decoración son algunos de los rubros de los productos que se ofrecen en este tipo de lugares que venden un enorme volumen a gran escala.

Consumo

"Es una tendencia propia de momentos de caída del poder adquisitivo, como éste, que crezcan y levanten su facturación muchos locales ya instalados en la ciudad que se especializan en lo que se llama consumo popular, que es menos marcas y calidad, priorizando el precio. También aparecen en los barrios, donde tienen una clientela más fija, a la que se suman sectores medios que optan por esa opción", aportó Sebastián Chale, secretario de Gobierno del municipio.

Por otro lado, arriesgó una hipótesis: que las cadenas quieran ocupar ubicaciones atractivas especulando con que el gobierno de Javier Milei abra las importaciones. "Si bien todavía no tenemos un aluvión de productos importados, porque aún hay muchas restricciones, existe cierta expectativa de que en un mediano plazo haya alguna liberación mayor. Eso obviamente genera que estas cadenas cierren algunos locales en plazas de alto consumo y alta circulación, como son los paseos comerciales", aportó.

"Yo creo que hay un fenómeno de replicar una cantidad y variedad de artículos, que por lo general se ve en Internet. Tienen una gran amplitud de rubros, y puede haber calidad o no, pero es una apuesta porque en su mayoría son productos que no son de marcas identificables. Presentan muchos objetos de moda, ligados a la instantaneidad. No son precisamente baratos para nuestro bolsillo, pero por el formato da la impresión de que podría serlo", analizó Alejandro Pastore, director provincial de Centros Comerciales Abiertos.

Para el funcionario, el fenómeno "es un éxito del marketing comercial, porque el 99,9% de lo que comercializan estos negocios no es necesario. No hay absolutamente ningún producto de primera necesidad. Sin embargo, los vemos con mucho público. La estética está muy bien lograda, en ese sentido han mejorado mucho. Son negocios que le aportan mucho atractivo al centro comercial abierto. No es un comercio más, despierta curiosidad y son imanes de circulación", agregó.

El lado B

Pero no todos ven con buenos ojos este crecimiento. "La llegada de estos monstruos, que son en muchos casos importadores directos y tienen varias sucursales por todo el país, hace que corramos en desventaja. Porque suelen acceder al precio directo, son potencias con mucha fuerza de capital, lo que les permite tener un surtido y un espacio de exhibición al que nosotros no llegamos. Son oligopolios que hacen temblar al resto de los comercios que venden la misma categoría. Es lo mismo que le pasa al almacén con un hipermercado de una multinacional. Capitalismo crudo", comentó en off un comerciante de calle San Luis.

En tanto, Elías Soso, vicepresidente primero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), marcó que "esos artículos importados son sobrantes de producción china, resaca que se manda a países subdesarrollados, y se compra a muy bajo costo. Este mecanismo de traer esos productos a un país de altos precios, produce renta extraordinaria. Esto ya pasó en la época de (el ex presidente Carlos) Menem, principalmente. Alquilaban locales en puntos importantes con mucho bombo, vendían productos baratos, y hacían una fortuna de diferencia en poco tiempo".

En ese sentido, el también ex titular de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) tuvo una opinión cruda sobre este avance. "Vale entonces tomarlo como ejemplo, que si ya nos pasó... hay que tratar de evitarlo. Pero presumo que pronto será moneda corriente. La apertura de la economía tendrá el mismo resultado de siempre: cierre de nuestras fábricas, con la consiguiente desocupación. Esta fórmula va a traer primero la alegría, como todos los circos, y después dejan el pozo y apagan las luces", sintetizó el dirigente.