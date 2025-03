El avance de Uber en Rosario se torna imparable y casi irreversible

Las aplicaciones de movilidad ilegales, en especial Uber y Didi. no paran de avanzar en Rosario. Se calcula que ya igualan la cantidad de taxis en circulación y muchos por lo bajo advierten que no sólo les quitó pasajeros a los tacheros sino también al propio transporte urbano. La situación parece no tener freno y luce casi irreversible.