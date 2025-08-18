La Capital | suscriptores | Milei

El arma que pincha (¿y corta?) a Milei y el kichnerismo

La liga de mandatarios provinciales busca una tercera vía que sea madura y tenga gobernanza. La palabra clave para romper la polarización libertaria vs kirchnerismo

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

18 de agosto 2025 · 06:05hs
Provincias Unidas quiere ser una opción lejos de kirchnerismo y Milei.

Foto: Archivo / La Capital.

Provincias Unidas quiere ser una opción lejos de kirchnerismo y Milei.

“Está claro que para atrás no se vuelve, no va más el kirchnerismo. Tiene que venir un modelo sensato”. La frase, palabras más palabras menos, la dijo el cordobés Martín Llaryora cuando promediaba el asado con los intendentes del PJ santafesino que se sumarán al frente de los gobernadores, Provincias Unidas, para ser una opción al peronismo K y a Javier Milei.

Taxativa y arriesgada, la frase inicial entiende que la sociedad ya decidió más allá del piso que puede conservar el justicialismo nacional. En esa línea, Llaryora también vendió, quirúrgicamente, un “peronismo sensato” para que se sientan incluidos en una alianza en la que abundan los radicales.

La lógica que manejan es la siguiente: si el kirchnerismo no va más, el escenario quedará entre lo sensato y el extremo libertario de Milei. Corre de escena la segunda fuerza nacional para proyectar una tercera con anabólicos.

Milei y los gobernadores

“La Argentina necesita desesperadamente un espacio republicano federal para salir de la Argentina pendular que pasa del samba libertario a uno keynesiano”, dijo el mandatario chubutense, Ignacio Torres. “Gobierno con gobernanza, sensato y de coalición”, agregó su aliado electoral Llaryora.

En rigor, lo “sensato”, el arma que por ahora pincha pero no corta la polarización, significa darles a los jubilados pero antes ordenar los números, invertir en infraestructura vial y portuaria, en el campo, la industria, y el empleo.

Significa que el Estado esté presente, en su cuota justa y sin llegar al populismo "que regale", explican. Que el Inta, que la Anmat y que Vialidad funcionen, pero que sean eficientes. Hay equilibrio por todas partes.

Además, apuestan a que la ciudadanía se canse de ciertos aspectos agresivos del presidente, más una economía que después de las elecciones “no estará ni mucho mejor ni mucho peor”.

Seguirá planchada la actividad, con la inflación medianamente contenida, pero sin que se mueva la rueda ni sobre el poder adquisitivo. Hay un problema de conformismo latente, de consumo de bajo vuelo, que no se sabe si cambiará.

Provincias ahogadas

El impulso de las provincias tiene un aspecto defensivo. En Provincias Unidas explican que actualmente hay unos seis distritos con déficit y entrarán seis más.

El escenario para las provincias no es prometedor, al contrario, será más complejo. La distribución de recursos es un problema que tienen en la cabeza todo el tiempo los gobernadores.

“Desde el segundo trimestre de este año las provincias empezaron a entrar gradualmente en situaciones de déficit presupuestario. Y muchas con problemas de caja”, sostienen en el gobierno santafesino. La cosa se puede agravar para los Ejecutivos.

Por eso aclaran: "Tuvimos que apurar el lanzamiento”. La crisis empieza a correr. Ya lo dijeron en la semana, cuando hablaron de contener la "paz social", el propio Maximiliano Pullaro y Llaryora. La frase sugiere una crisis retenida y una dependencia del gobierno nacional en los mandatarios provinciales.

javier milei neura
Javier Milei mantiene el tono agresivo.

Javier Milei mantiene el tono agresivo.

Sobre todo si después de las elecciones nacionales el gobierno sale victorioso y va en busca de movimientos tectónicos como la reforma tributaria, que discute impuestos de los tres niveles de Estado, su reparto (coparticipación) y la reforma laboral.

Lo “sensato” quizás aparezca cuando se deba definir el futuro de los proyectos de coparticipación del impuesto a los combustibles y del nuevo reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). Fueron fogoneados, justamente, por los gobernadores, aprobados en el Senado y ahora deben tratarse en Diputados, y definir si aceptan o rechazan un eventual veto del presidente.

El gobierno presentó alternativas para desinflar la movida y negociar. Y ya tuvo alguna aceptación, por ejemplo, de Torres, quien integra Provincias Unidas. El fundamento seguramente también sea la sensatez para contraponerse a la oposición rígida del peronismo. Lo sensato puede pisar el umbral de lo tibio también, sobre todo en momentos de campaña electoral.

Desafíos

El desafío parece no caer en la solemnidad del discurso del republicanismo y los modos puristas. Hoy alcanza solo con no insultar ni tuitear contra niños con autismo, pero también parece necesario leer el lenguaje de una sociedad que ha cambiado y es locuaz, por momentos agresiva, y puede elegir un perfil tan particular como el Milei de 2023.

Más bien les sirve hablar de federalismo y contraponerse al modelo económico que no invierte en el bienestar de la gente, ni en una ruta ni en un hospital, etc. Mientras el peronismo hablará de un gobierno cruel, los mandatarios provinciales de un gobierno ilusorio.

La pregunta es si en un momento de agitación política y desinterés ciudadano, la sensatez tiene lugar como para cortar esa polarización. Si el péndulo regresa a la moderación, si la ciudadanía se cansará de tanta verborragia y cloaca y pedirá, mínimamente, a alguien que no insulte y le tire un centro directo a la cabeza y no pasado.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei salió a bancar la película de Francella.

Milei defendió la nueva película de Francella porque "deja en evidencia la agenda hipócrita de los progres"

La Cámara de Diputados convocó para el próximo miércoles a una sesión especial en la que se discutirán varios de los vetos del presidente Javier Milei.

Diputados opositores pidieron sesión especial para tratar normas vetadas por Milei

El presidente Javier Milei salió a bancar la película de Francella.

Milei defendió la nueva película de Francella porque "deja en evidencia la agenda  hipócrita de los progres"

Milei apareció en varias aportunidades con el mameluco de YPF.

YPF venderá en las estaciones los mamelucos que popularizó Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Un jugador de Defensa y Justicia cargó duro contra Fabbiani: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia cargó duro contra Fabbiani: qué dijo

Lo último

Intento de agresión a los jugadores de Quilmes: el caos siguió tras la salida de Duscher

Intento de agresión a los jugadores de Quilmes: el caos siguió tras la salida de Duscher

Un adolescente está muy grave tras golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras golpeado en su casa de zona sur

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

En LLA apostaron por referentes jóvenes y Provincias Unidas anotó a todos los partidos de la coalición de gobierno en la provincia
Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Por Javier Felcaro
Un adolescente está muy grave tras golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras golpeado en su casa de zona sur

El arma que pincha (¿y corta?) a Milei y el kichnerismo

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

El arma que pincha (¿y corta?) a Milei y el kichnerismo

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito
La Ciudad

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Un jugador de Defensa y Justicia cargó duro contra Fabbiani: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia cargó duro contra Fabbiani: qué dijo

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Newells se volvió de Florencio Varela sin certezas sobre el sustituto de Regiardo para el clásico

Newell's se volvió de Florencio Varela sin certezas sobre el sustituto de Regiardo para el clásico

Clásico rosarino: Di María va por la épica en Central y Fabbiani por la idolatría en Newells

Clásico rosarino: Di María va por la épica en Central y Fabbiani por la idolatría en Newell's

Policiales
Un adolescente está muy grave tras golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras golpeado en su casa de zona sur

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

El presidente de Serbia promete restaurar la paz y el orden tras las protestas
El Mundo

El presidente de Serbia promete "restaurar la paz y el orden" tras las protestas

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos
Información General

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: ¡Viva el rey!
Política

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: "¡Viva el rey!"

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas
Policiales

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida
Salud

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025
La Región

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz
El Mundo

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros
Información General

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Por Pablo Mihal
Ovación

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Javkin: el fentanilo contaminado es la mayor catástrofe sanitaria del país
La Ciudad

Javkin: el fentanilo contaminado es "la mayor catástrofe sanitaria del país"

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por Claudio Berón

Policiales

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Un día volví a caminar: María Julia Oliván a dos meses de su accidente
Información General

"Un día volví a caminar": María Julia Oliván a dos meses de su accidente

Un escenario maldito: la peor cancha para Newells es la de Defensa y Justicia

Por Carlos Durhand
Ovación

Un escenario maldito: la peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia

No docentes de la UNR: El aumento del gobierno nacional es paupérrimo 
La Ciudad

No docentes de la UNR: "El aumento del gobierno nacional es paupérrimo" 

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
La Ciudad

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete
politica

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Semana del Clima: Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes
La Ciudad

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"