Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Atlético del Rosario se impuso con autoridad en Morón por 51-28 y desplazó al hasta el sábado líder para ocupar su lugar

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

16 de agosto 2025 · 18:35hs
Manuel Nogues tuvo un alto grado de efectividad y fue muy importante en la generación del juego de Plaza. FOTO. Gentileza Atlético del Rosario/Manos Publicidad

Plaza le puso calor no solamente a la gélida tarde de Morón sino también al torneo. Con autoridad Atlético del Rosario venció a Los Matreros 51-28 y escaló al primer lugar de la tabla de posiciones del certamen de Primera A que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba), desplazando a su vencido de ese lugar de privilegio.

Si bien fue un partido duro y muy disputado, el conjunto del pasaje Gould nunca perdió las riendas y con categoría consiguió un excelente resultado que le allana el camino al ascenso directo al círculo superior del rugby porteño.

Con paciencia y claridad, haciendo gala del trabajo en equipo sobre todo en defensa y de las destrezas de sus individualidades de algunos de sus hombres, el equipo del pasaje Gould sumó una nueva victoria, esta vez en un reducto muy difícil como el de la Base Aérea.

Paridad en la primera etapa

El primer tiempo fue parejo, cerrado, duro en el contacto, palo a palo. En ese escenario, Atlético arrancó arriba en el marcador con un penal de Nogues, que se generó en el empuje de su scrum, pero pocos minutos después, el dueño de casa sorprendió con un pick & go que premió el trabajo de sus forwards con un try que hizo pensar en una tarde complicada para la visita.

Sin embargo, unos minutos después, Tomás Malanos llevó tranquilidad marcando un try, tras una guapeada donde se sacó varias marcas de encima para acelerar en los metros finales y cruzar la línea de sentencia.

Con el correr de los minutos Matreros mejoró en el scrum y a partir de esa formación no sólo llegó al empate sino que fue complicando a un Plaza que encontró la solución más efectiva en el ataque de sus backs, quienes moviendo la pelota volvieron a llegar al try.

Atlético buscó despegarse en el marcador, pero casi con terquedad, Los Matreros sumó dos penales y recortó ventajas, aunque igualmente Plaza sumó uno se fue al descanso en ventaja (16-20).

La efectividad de Atlético

En el complemento se vio una de las versiones más efectivas de Plaza. Lejos de querer complicarse, empezó a sumar desde el arranque con un Manuel Nogués muy efectivo a pesar del viento que cruzó la cancha. Desde una posición factible o esquinada, desde mitad de cancha, el apertura y capitán no falló y ya a los 10 minutos estiró la cuenta a un 29-16 que pareció (y terminó siendo) irremontable.

Matreros descontó con un try (21-29) y en la salida de ese try, uno de sus hombres cometió un knoc on, que devino en un scrum y en una posterior infracción que Nogués volvió a cambiar por tres puntos (21-32).

Minutos después, el local intentó salir jugando desde su campo, Manuel Nogués fue a presionar e intercepto una pelota que dejó a contrapierna a la defensa rival, habilitó a Tomás Malanos y éste corrió para apoyar cerca de la bandera. La posterior conversión terminó por definir el pleito (21-39).

El próximo, contra Curupaytí

Matreros se empecinó en vender cara la derrota y a los 37' facturó. Entusiasmados por la conquista y obligados por el marcador, intentó atacar pero la respuesta de Atlético del Rosario fue letal. Organizó un contra que terminó en try penal y antes del cierre, como para dejar bien en claro su supremacía, transformó un penal en line y este derivó en un maul y try con el que cerró la tarde, satisfecho por triunfo y de saber que ese resultado lo ponía en el lugar más alto de la tabla de posiciones.

El próximo 30 de agosto, Atlético del Rosario recibirá en el pasaje Gould la visita de Curupaytí, que este sábado venció a Pucará 32-16. En los restantes encuentros los resultados fueron: Pueyrredón 33, San Albano 31; Olivos 28, Champagnat 33; Lomas 41, Hurling 25; Deportiva Francesa 24, San Cirano 39 y San Andrés 32, Universitario de La Plata 22.

Posiciones: 1) Atlético del Rosario, 64 puntos; 2) Los Matreros, 63; 3) Champagnat, 59; 4) Pueyrredón, 56; 5) San Cirano, 52; 6) Pucará, 48; 7) Curupaytí, 47; 8) Olivos, 41; 9) Hurling, 41; 10) Lomas, 40; 11) San Andrés, 40; 12) Deportiva Francesa, 33; 13) Universitario de La Plata, 28 y 14) San Albano, 14.

Top 12 de la Urba

En la 16ª fecha del Top 12 Copa Banco Macro, en tanto, Agustín Creevy, histórico hooker y ex capitán de Los Pumas, tuvo su jornada de despedida de la actividad en el partido en el que San Luis cayó 22-17 ante Belgrano. En los restantes partidos los marcadores fueron: Newman 34, Hindú 17; CASI 31, Alumni 20; Regatas 25, CUBA 22; SIC 26, La Plata 10 y Los Tilos 37, Buenos Aires 30.

