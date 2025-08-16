La Capital | Ovación | Newell's

La peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia: las razones de un escenario maldito para la lepra

Newell's visitará este domingo el reducto de Florencio Varela, donde acumula dos récords muy negativos

Carlos Durhand

Carlos Durhand

16 de agosto 2025 · 15:38hs
Newells quiere cortar la peor racha de su historia en un estadio rival.

Newell's quiere cortar la peor racha de su historia en un estadio rival.

Newell’s tratará de romper la peor racha de su historia ante un equipo en sus primeras visitas cuando enfrente a Defensa y Justicia, como visitante el próximo domingo desde las 14 bajo el arbitraje de Daniel Zamora, por la 5ª fecha del Clausura 2025.

Es que los rojinegros tienen la insólita racha ante un equipo con una historia muy reciente en el fútbol y que gran parte de su ida militó en las categorías de ascenso de haberlo visitado siete veces, con siete derrotas y ningún gol a favor. Encima lo hizo con siete entrenadores distintos.

La primera derrota de Newell's en Florencio Varela fue en 2014

La primera vez en el Tito Tomaghello fue el 20 de noviembre de 2014, en la fecha 14 del torneo de ese año, cuando el equipo dirigido por Darío Franco le ganó 1 a 0 al de Gustavo Raggio con tanto de Brian Fernández. El juez fue Silvio Trucco.

Newell’s formó con: Oscar Ustari (52’ Lucas Hoyos); Marcos Cáceres, Leandro Fernández, Víctor López y Claudio Corvalán (79’ Juan Ignacio Vieyra); Victor Figueroa (64’ Lorenzo Faravelli), Raúl Hernán Villalba, Lucas Bernardi y Maximiliano Rodríguez; Mauricio Tévez e Ignacio Scocco. Quedaron de suplentes: Cristian Díaz, Guillermo Ortiz, Iván Silva y Francisco Fydriszewski.

Leer más: Newell's visitará a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas en el equipo

Caída frente al equipo de Ariel Holan

El segundo encuentro data del 5 de setiembre de 2015, en la fecha 23 del torneo de 30 equipos. Los locales, dirigidos por Ariel Holan, derrotaron 1 a 0 al Newell’s de Lucas Bernardi con tanto de Walter Busse y Fernando Rapallini como juez.

Los rojinegros salieron a la cancha con: Ezequiel Unsain; Franco Escobar, Marcos Cáceres, Víctor López y Gabriel Báez; Daniel Mancini (58’ Lucas Mugni), Raúl Hernán Villalba, Denis Rodríguez y Víctor Figueroa (26' Maximiliano Rodríguez); Martín Tonso e Ignacio Scocco (78’ Leandro Fernández). Suplentes: Luciano Pocrnjic, Nehuén Paz, Diego Mateo y Mauricio Tévez .

La tercera ocasión fue en el marco de la fecha 15 del torneo 2016/17. El 11 de marzo de 2017, los de Diego Osella perdieron 1 a 0 ante los de Sebastián Beccacese. El tanto del equipo ganador lo anotó Alexander Barbosa y el árbitro fue Mauro Vigliano.

La lepra formó con: Luciano Pocrnjic; Franco Escobar (66’ Victor Figueroa), Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi y Nehuén Paz; Joel Amoroso (73’ Héctor Fértoli), Juan Ignacio Sills, Facundo Quignon (82’ Leonardo Prediger), Mauro Formica; Ignacio Scocco y Maximiliano Rodríguez. Banco de suplentes: Sebastián D'Angelo, Germán Voboril, Jacobo Mansilla y Eugenio Isnaldo.

Leer más: Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Goleada en contra con Frank Kudelka en el banco

Cuatro años más tarde, luego de la pandemia, el 13 de marzo de 2021, la lepra se pegó un porrazo en Florencio Varela. Por la 5ª fecha de la Copa de la Liga Profesional 2021, los de Frank Kudelka, que ya había renunciado, cayeron 4 a 0. Los tantos del elenco de Beccacece los anotaron: Marcelo Benítez (2) (uno de tiro libre), Francisco Pizzini, Walter Bou (penal).

Los rojinegros utilizaron esta formación: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Cristian Lema, Yonathan Cabral y Franco Negri; Jerónimo Cacciabue (65’ Juan Sebastián Sforza) ,Julián Fernández (65’ Fernando Belluschi) y Ramiro Sordo (ET Pablo Pérez); Justo Giani (65’ Jonathan Cristaldo), Ignacio Scocco y Maximiliano Rodríguez (78’ Manuel Llano Massa). Suplentes: Ramiro Macagno, Manuel Capasso, Tomás Berardozzi, Mauro Formica, Luciano Cingolani, Alexis Rodríguez y Julián Marcioni.

El quinto duelo en Florencio Varela fue también en 2021, por la 8ª jornada de la Liga Profesional. El 25 de agosto el equipo de Beccacese venció 2 a 0 al de Fernando Gamboa con tantos de Gabriel Hachen y Francisco Pizzini.

Formó con: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla y Franco Negri; Jerónimo Cacciabue (70’ Ignacio Scocco), Mateo Maccari y Nicolás Castro (83’ Fernando Belluschi); Maximiliano Comba (83’ Ramiro Sordo), Pablo Sabbag (83’ Guillermo Balzi) y Justo Giani (59’ Juan Garro). Banco: Williams Barlasina, Manuel Capasso, Patricio Acevedo, Mariano Bíttolo, José Canale, Diego Calcaterra y Juan Sebastián Sforza.

Leer más: Cómo le fue al próximo rival de Newell's en la Copa Argentina

Luego, el 11 de febrero de 2023, Defensa, dirigido por Julio Vaccari, venció 1 a 0 a la Lepra como local con gol de Kevin Gutiérrez, de tiro libre. El elenco de Gabriel Heinze formó con: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera (65’ Pablo Pérez), Gustavo Velázquez (56’ Facundo Mansilla), Willer Ditta y Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sebastián Sforza, Marcos Portillo (56’ Cristian Ferreira) y Ramiro Sordo (76’ Brian Aguirre); Djorkaeff Reasco (56’ Jorge Recalde) y Jonathan Menéndez. Banco: Williams Barlasina, Guillermo Ortiz, Ángelo Martino, Marcelo Esponda, Lisandro Montenegro, Jeremías Pérez Tica y Nazareno Fúnez.

Perdió la chance de clasificar

Mientras que el último enfrentamiento en Florencio Varela, fue el 16 de abril de 2024, en la última fecha de la Copa Liga Profesional de ese año. El equipo de Mauricio Larriera tenía que ganar y depender de otros resultados para clasificar a los playoffs. Pero perdió 1 a 0 ante los de Vaccari con tanto de Santiago Ramos Mingo.

Salió a la cancha con: Ramiro Macagno; Armando Méndez (68’ Giovani Chiaverano), Gustavo Velázquez, Augusto Schott y Angelo Martino; Tomás Jacob, Rodrigo Fernández Cedrés (68’ Brian Aguirre) y Julián Fernández; Éver Banega; Francisco González (68’ Guillermo May) y Juan Ignacio Ramírez (83’ Esteban Fernández). Suplentes: Lucas Hoyos, Leonel Vangioni, Lucas Baños, Jerónimo Cacciabbue, Matko Miljevic, Fabricio Tirado y Misael Jaime.

Ariel Holan en principio iría con lo mejor que dispone en Central para enfrentar a Riestra en la previa del clásico.

Central recibe a Deportivo Riestra con el clásico ante Newell's a la vuelta de la esquina

Las máximas exponentes del fútbol femenino de Rosario jugaron de visitante.

Fútbol Femenino: cómo les fue a Newell's y Central en sus visitas a Ferro y River

Belgrano, el próximo rival de Newells en la Copa Argentina, solo empató con Aldosivi en Mar del Plata.

Cómo le fue al próximo rival de Newell's en la Copa Argentina en el arranque de la quinta fecha del Clausura

El defensor paraguayo Saúl Salcedo fue indultado y reaparecerá en la formación titular de Newells.

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Pasó treinta años entre cárceles y tiros. Se inició en la década de 1980 y participó de un histórico robo al Banco Santa Fe de Alberdi y Génova

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de cañero roba bancos a ladrón de autos

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Por Florencia O'Keeffe

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Claudio Berón

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de "cañero" roba bancos a ladrón de autos

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Por Martín Stoianovich

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Por Luis Castro
Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

Por Mariano D'Arrigo
El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"