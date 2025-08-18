La Capital | Ovación | Quilmes

Intento de agresión a los jugadores de Quilmes: el caos siguió tras la salida de Duscher

Un grupo de hinchas atacó en la puerta del club al ómnibus que trasladaba al plantel del Cervecero que regresaba de Lomas de Zamora tras la derrota ante Los Andes

18 de agosto 2025 · 08:09hs
Los jugadores de Quilmes regresaron al club tras perder el clásico y fue recibido por un grupo de alterados hinchas.

El micro del plantel de Quilmes fue salvajemente atacado por un grupo de hinchas en la puerta del club este fin de semana en el regreso de la delegación del Cervecero tras caer por 1 a 0 en el clásico ante Los Andes, en Lomas de Zamora. Alrededor de 30 hombres encapuchados le arrojaron proyectiles al vehículo, que provocaron la rotura de varios vidrios. Todo esto se produjo después de la polémica salida y llena de versiones del ex-Newell's Aldo Duscher.

Para hacerles sentir el rigor y la hostilidad a sus jugadores, varios de los hinchas se interpusieron en el camino del ómnibus, que no tuvo más remedio que frenar, mientras les dedicaban una catarata de insultos. “Rescatense que nos vamos a la B y pongan huevo que esto es Quilmes”, fueron algunos de los tantos gritos que se escucharon en medio de la agresión.

Lo cierto es que el clima en el sur del conurbano bonaerense está espeso y el aire se corta con cuchillo. Como si fuera poco, la caída se produjo en el debut de Néstor Frediani y Ricardo Vendakis al frente del equipo tras la polémica salida del exjugador de Newell's Aldo Duscher.

Duscher se fue tras siete partidos

El exentrenador de la selección sub-20 de Paraguay había renunciado a su cargo luego de siete encuentros, pero al día siguiente se arrepintió -algo que aclaró que fue para despedirse de los jugadores- y se presentó al entrenamiento. Esto provocó el enojo de Mateo Magadán, presidente del club, con quien se rumoreó que casi se agarra a las piñas, aunque el directivo y el DT lo desmintieron.

En una campaña para el olvido, el Cervecero acumula apenas 30 puntos en 26 fechas disputadas de la Primera Nacional y se ubica sólo cinco unidades por encima de Alvarado (que tiene un partido menos), que está en zona de descenso junto a Arsenal. Sin embargo, hay varios equipos en la zona A, como All Boys, Güemes, Almagro y Ferro, que también pelean por mantener la categoría.

