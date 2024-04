El antecedente de Central en Venezuela en Copa Libertadores

El estreno de Central en la Copa Libertadores

El debut en la Copa Libertadores de 1987 de Central fue el sábado 18 de julio de 1987 en el estadio Guillermo Soto Rosa, enfrentando a Estudiantes de Mérida. Fue con victoria por 3 a 0 con dos goles de Roberto Gasparini (uno de penal) y uno de Hernán Díaz. A los 65’ fue expulsado Osvaldo Escudero

Los canallas formaron con: Alejandro Lanari; José Di Leo, Jorge Balbis, Edgardo Bauza y Julio Pedernera; Hernán Díaz (47’ Marcelo Toscanelli), Adelquis Cornaglia, Roberto Gasparini y Hugo Galloni (78’ Juan José Urruti); Osvaldo Escudero y Fernando Lanzidei.

Cuatro días, más tarde, la delegación se trasladó a Táchira vía terrestre en un viaje que duró casi cinco horas para cubrir una distancia de 225 km. El miércoles 22 de julio igualó 0 a 0 ante Deportivo Tachira en un cotejo que usó una camiseta blanca.

El único cambio respecto al equipo en Mérida, fue el ingreso de Pedro Argota en lugar del suspendido Escudero. Y durante el partido en Táchira ingresaron Urruti por Hernán Díaz y Toscanelli por Argota. Quedaron como suplentes Sergio Protti, Marcelo Trivisonno y Claudio Scalise.

image.png

El recuerdo de los futbolistas de Central

Jorge Balbis, respecto a esos dos partidos, le dijo a Ovación: “Del primer partido en Mérida tengo el recuerdo que la cancha era un desastre y que antes del partido la habían pintado de verde. En cuanto a Venezuela recuerdo que la gente era muy piola y tranquila. Entrenamos en una Universidad en Caracas que era muy linda”.

Mientras que el delantero Fernando Lanzidei recordó de Táchira: “Lo que más me quedó grabado fue el viaje que hicimos desde Mérida a Táchira en lo que los venezolanos llaman una buseta, que es como un mini bus. Este trayecto, como no había vuelo, lo hicimos por tierra en zonas montañosas. Uno veía la barranca abajo que era impresionante. No fue una experiencia linda porque en un momento te da miedo y es bravísimo. El paisaje es hermoso, pero había una banquina muy angosta con todo el precipicio y abajo la selva. Como experiencia ahora que la pasé fue linda. No te digo que fue dramático, pero si un viaje impensado asi que tratábamos de mirar para adelante con los muchachos”.

La foto ante Estudiantes de Mérida con diez jugadores

Finalmente, Hernán Díaz expresó: “Fue la primera experiencia para muchos de las divisiones inferiores del club ya que era la primera vez que viajábamos en avión para representar a Central, en un torneo muy importante como la Copa Libertadores. Perdimos a nuestro jugador estrella como Omar Palma que se fue a River, por lo cual Angel Zof tuvo que mover algunas piezas. Yo pasé a la mitad de la cancha y el Camello Di Leo era el lateral derecho. La cancha en Mérida era un pisadero. Y en la foto del equipo antes del partido posamos diez futbolistas, porque Julio Pedernera tuvo que ir a hacer sus necesidades y no llegó a posar con nosotros”, rememoró entre risas Hormiga Díaz.