Central, las dos caras de una misma moneda

Esta afirmación no es porque sí. Es que en condiciones normales el equipo tendría muchísimas más chances de obtener un buen resultado jugando como lo hizo en Brasil. Claro, es fútbol y cualquier cosa puede pasar, pero a cualquier hincha que se le pregunte cómo quisiera que juegue Central, si como hace una semana o un día, la respuesta sería obvia.

Cristian Fabbiani: "Jugamos en una cancha que a mí se me hace fácil, nunca perdí acá"

Por supuesto que cabe la salvedad de que algunos jugadores fueron preservados para este último partido, pero fueron muy poquitos casos. Kevin Ortiz, Ignacio Malcorra y Tomás O’Connor fueron los que no estuvieron desde el arranque, pero dos de ellos terminaron jugando. No obstante, el inconveniente frente a Riestra no pareció ser de nombres propios, sino de funcionamiento. Y cuando esto sucede, a todos (al menos a la mayoría) les caben las generales de la ley.

Caras2MB.jpg Campaz, con sus intermitencias, fue uno de los más desequilibrantes en el Central que igualó contra Riestra. Marcelo Bustamante / La Capital

Russo lo expresó de manera muy clara en conferencia de prensa cuando remarcó: “En el primer tiempo lo fuimos a buscar ordenados, pero en el segundo fue otra cosa y perdimos la tranquilidad. La idea no es tirar centros, queríamos ir por abajo”. El DT habló de búsqueda, de orden, pero también de “tranquilidad”, que en definitiva fue lo que le faltó a su equipo, además de inteligencia para hallar los espacios, por supuesto.

En pocos días se viene Caracas

Si la situación vivida en la noche del miércoles se hubiese dado en otro momento del año la cosa no ameritaría tomarla a la tremenda. Ahora tampoco es lo correcto vivirlo de esa forma, pero hay un entorno que condiciona y en cierta forma presiona. Porque en cuestión de días el canalla saldrá nuevamente a la cancha para afrontar un partido importantísimo por Copa Libertadores y debiera hacerlo con algunas cosas charladas, trabajadas y en la medida de lo posible, resueltas.

Esos 90 minutos frente a Caracas, en Venezuela, no serán decisivos ni mucho menos, pero tranquilamente podrán comenzar a marcar una tendencia respecto a las aspiraciones propias y también ajenas. Hoy el equipo venezolano se presenta como el más flojo del grupo (perdió por goleada los dos que disputó, ante Atlético Mineiro y Peñarol) y de allí la necesidad por parte del canalla de marcarle algún tipo de diferencia. Ahora bien, para que esa diferencia se plasme en el resultado el equipo debiera tener argumentos futbolísticos a modo de cimientos.

Nadie duda que parte de esos cimientos son los que logró en Belo Horizonte y de ellos tiene que valerse. En ese partido contra Mineiro, Central midió un poco sus fuerzas en el arranque, pero a la larga lo terminó jugando como un partido de Libertadores.

Caras3.jpg Malcorra grita lo que fue el empate transitorio de Central ante Mineiro. El canalla lo jugó bien, pero igual lo perdió.

Y quizá en ese punto se puedan hallar algunas de las explicaciones entre la diferencia de una actuación y otra en cuestión de días y prácticamente con los mismos futbolistas. Es lógico pensar que en la cabeza de muchos estuviera más presente el cruce por la Copa que el trámite de la despedida en la Copa de la Liga y no sería lo correcto, pero es algo que podría haber sucedido. Si algo de eso hubo, las expectativas bien podrían potenciarse porque lo que se viene es justamente la Copa Libertadores, donde a ese buen partido en Brasil se le debe sumar el del debut contra Peñarol.

Entre una historia y otra corrió demasiada agua bajo el puente y es tiempo de hallar definiciones. La Copa de la Liga Profesional es ya un recuerdo, pero lo suficientemente ingrato como para valerse del mismo y pensar en parecerse más al Central copero.