Crece la oferta de contenido erótico en plataformas y el pago con criptomonedas

Sabemos que las redes sociales tienen su reglas en cuanto al contenido erótico, pero sabían que empresas como Visa o MasterCard no permiten que se utilicen sus plataformas para recibir pagos de OnlyFans. O si hablamos de PayPal, los creadores de contenido no pueden usarla para recibir dinero. Además, como los pagos son en dolares, en Argentina necesitas crear una cuenta en alguna plataforma que soporte recibir pagos en esa moneda y que además permita estar en alguna de estas plataformas. Entonces aquí es donde aparecen las criptomonedas como forma de pago.

Para entender mejor, hicimos una llamada hacia Texas para hablar con Allie Eve Knox y Belle Creed , dos creadoras de contenido que hace años utilizan criptomonedas para recibir pagos.

— ¿Cómo llegaron al mundo cripto?

— Allie: Empezaron a cerrar mis cuentas de PayPal, Stripe, Cashapp y todas esas mierdas. Alguien me dijo: “Hey, déjame que te enseñe a usar cripto, te puedo mandar a través de la cámara, si me mostras el QR te puedo enviar”. Me guió durante el proceso de descarga de Coinbase, (antes de que se volviera malísimo). Descargué, sostuve mi QR en la cámara, y él me envió dinero. Pude ver que me llegó en el mismo momento. Y ahí dije “¡esto está buenísimo!”.

Al otro día le escribí al chico, que era uno de mis “regulares”, y le dije “che el precio cambió ¿de qué se trata esto?”. Porque, por ejemplo, si mi show en Skype sale 10 dólares y me pagan 10 dólares, eso no cambia. Pero acá entré y el precio había cambiado, así que comencé a estudiar y aprender sobre este mundo.

Allie recuerda que la primera vez que le pagaron un Bitcoin estaba 325 dólares, y que cuando subió a 1300 dólares llamó nuevamente al chico y le preguntó qué hacer con la criptomoneda, si venderla o no. Pero él le dijo que espere, que no haga nada que iba a aumentar más, y tuvo razón, al momento de hacer esta nota está alrededor de 16 mil dólares. Así que cuando en 2017 hubo una explosión fuerte de cripto, ella entró a sus cuentas y se llevó una hermosa sorpresa.

— Estuviste baneada o prohibida en varias plataformas de pago, pero a la vez cripto no es la solución ¿no? ¿Todavía tenés que tener varios monederos digitales por las dudas?

— A: Si, pero la diferencia con cripto es que yo soy la dueña de ese dinero, entonces si no puedo usar esa wallet, todavía son la dueña. Mientras que en PayPal o Cashapp se quedaron con mis cosas. Si bien es una mierda si tengo que cambiar de wallet, con todo lo que eso conlleva, todavía soy la dueña del dinero.

— ¿Es fácil de usar el sistema de venta y cobro digital?

— A: ¡No! No es fácil de usar, eso es un problema. Es muy confuso. Hay sitios como SpankChain que tienen un sitio muy amigable, fue creado para que no tengas que saber mucho. Entonces es muy fácil que te paguen con Bitcoin, Ethereum o la que sea, porque en vez de tener que pasar la dirección de cada una de ella, le pasas la dirección de Spankchain y listo. Hay varias plataformas que tienen esta solución, pero SpankChain es la solución para las sex workers. Es amigable para las trabajadores sexuales. La compañía las defiende, y eso no pasa en todas las empresas que nos den el espacio para trabajar y que nos defiendan. Es una solución pero no es la solución total.

— ¿Cuál pensás que es la solución?

— A: El cambio social. Tiene que haber personas que no tengan problema en que usemos sus apps y las recomendamos. Si fuéramos tratadas como iguales estaría fucking buenisimo, cambiaría mucho. Pero hasta que no cambiemos socialmente o las regulaciones, porque todo esto está pasando por las legislaciones, particularmente en Estados Unidos. Ellos pensaron toda esta cosa “antitrabajadora sexual”, diciendo que tienen que chequear nuestro dinero para asegurarse que no estemos “lavando plata”, tráfico humano o cuáles sean esas mentiras y descalificaciones que dicen que hacemos, más allá de que sólo vendemos nuestras medias. Entonces… Eso es una cosa. Una vez que eso cambie podremos jugar, pero hasta ese momento estas compañías tienen las manos atadas, porque tienen que seguir las leyes, tienen que protegerse a ellos mismos. Cuidan su trasero. Yo no soy fan de eso, pero entiendo que es lo que pasa. Tenemos que seguir subiendo contenidos hasta lograr el cambio ¿cómo lo vamos a hacer? No lo sé.

Tanto Allie como Belle, también han empezado a vender NFT, token no fungibles, es “arte digital que podés comprar”. Lo utilizan como otra forma de pago, en donde suben por ejemplo un video en NFT y quien lo compra es el dueño de ese video para siempre. Es una pieza única e irrepetible.

En octubre del 2021, OnlyFans anunció que no iba a permitir más contenido porno en su plataforma, si bien dio marcha atrás fue un duro golpe para todas las personas que usaban la plataforma.

— ¿Y el mundo cripto como las recibe? ¿Tienen algún problema con que usen sus plataformas?

— A: Si, eso es algo… Nos pasa en casi todas las plataformas… y también en el mundo cripto. Hay muchos espacios en donde no somos aceptadas. No son amigables y no nos quieren en sus plataformas. Las 2 wallets que usó, conozco a los CEOs y me dijeron que puedo usar sus productos pero no puedo decirlo, no puedo hablar de ellos. Entonces puedo compartirlo con la comunidad y enseñarles a usarlo pero no quieren que lo digamos, porque no tienen ganas de lidiar con la responsabilidad o toda esa mierda. Porque también tienen que lidiar con las mismas regulaciones y leyes, entonces se tienen que cubrir el culo. Entonces eso de que es para todos, sin censura y todo eso es una puta mentira.

Es mucho mejor que en otros espacios, sin lugar a dudas, porque es nuevo y hay más personas que son “anti gobierno” o progres, que si nos permiten usar sus plataformas o estructuras/edificios, como Spankchain que se para detrás de nosotras, nos aguanta y se planta. Pero es raro.

— El año pasado OnlyFans dijo que a partir del 1 de octubre no iba a aceptar más porno en su plataforma ¿cómo recibieron esa noticia?

— A: Nos volvimos locas. Sabíamos que nuestros ingresos iban a sufrir un impacto severo. La cosa con OnlyFans es que es un one stop shop, porque pones la tarjeta una vez y podes comprar: cams, clips, suscripciones, fotos… Entonces es todas las plataformas que usamos pero en una. Cuando una persona pone su tarjeta después solo tiene que hacer click y ya tiene lo que quiere. Es mucho más fácil que tener que cargar siempre todos los datos. Encima nos da una buena parte, porque recibimos el 80 por ciento contra el 40 o 50 de otras plataformas. Entonces tomamos nuestras comunidades de las otras plataformas y las movimos a Only… Y cuando escuchamos que la plataforma en donde habíamos puesto todo nuestro esfuerzo para dirigir nuestra comunidad estaba por cerrar… Fue devastador.

— Belle: Yo perdí 600 fans en 2 días. Nos tomó un año volver a donde estábamos.

Obviamente que la “confianza” en la plataforma no existe más por parte de Allie y Belle. Ambas son conscientes que OnlyFans está atada a las legislaciones, y que Visa y MasterCard controlan eso y que pueden cambiar de un momento a otro. Si eso sucede va a ser un problema porque significa que nuevamente van a tener que trasladar sus comunidades a nuevas plataformas, perdiendo contenido en muchos casos. Por el momento ellas contaron que están intentando sacar el mayor provecho posible hasta que aparezca algo nuevo o pase otra cosa.

La realidad también es que los términos y condiciones de todas estas plataformas no están claros. Si bien de por si nadie los lee, la realidad es que muchas veces cambian sin previo aviso a los usuarios. Entonces, por ejemplo Belle nos contó que un día OnlyFans le dijo que tenía que borrar contenido de su cuenta porque tenía muchos, entonces tuvo que pasar 10 horas borrando casi 500 posts que había subido. Obviamente contenido que se pierde.

— ¿Se acercan chicas a ustedes para preguntarles cómo usar cripto?

— A: Si, pasa muchísimo. No solo por cripto, sino que nos vieron en un documental que estábamos tiradas en la pileta y hablando de lo buena que estaba nuestra vida… Entonces nos escriben: “Hey tengo pies lindos ¿crees que yo también podría ser rica’”... Primero si pudieras ser rica vendiendo fotos de tus pies no me estarías escribiendo, porque ya lo hubieras descubierto. Pero también yo no quiero incentivar a las personas a meterse en el sexwork. Si esto es algo que han decidido por ellxs mismos, han puedo los pro y contras, han investigado, han hablado con personas, han seguido a personas y las apoyan, y tienen puesta la cabeza… Genial, metete en este mundo que es un hermoso negocio. Metete joven y golpea lo más fuerte que puedas.

Pero yo no quiero incentivar a la gente que necesita pagar sus impuestos, o nos vieron a nosotras viviendo a lo grande, o piensan que es divertido y excitante… No te metas en este negocio porque es fucking áspero.

Vas a trabajar el resto del tiempo de tu vida. Vas a ser bardeada. Te van a odiar. Vas a recibir mucha mierda. Este es un negocio muy duro. Pero cuando encuentras las cosas buenas y podés celebrar, es como más satisfactorio y lindo. En el trabajo sexual tenemos muchisimas cosas que están contra nosotras y no se están poniendo mejor… Así que Fuck.

— La pandemia hizo que muchas personas se volcaran a OnlyFans…

— B: No van a durar mucho…

— A: No es fácil… Venimos haciendo este trabajo desde hace mucho tiempo. Ella está en esto desde hace 3 o 4 años, yo desde hace 8, y recién ahora estamos viviendo la vida que queríamos. Nos tomó eso a nosotras llegar hasta acá. Pero nada de esto es garantía, porque mañana MasterCard cambia sus regulaciones, nos da de baja y estamos hasta la mierda. Entonces si alguien se mete porque necesitan hacer plata, hay algunas consecuencias: tu contenido va a estar para siempre, nunca desaparece, y potencialmente tu trabajo puede verse afectado, tus relaciones… O sea, solo porque necesitas hacer un poco de plata, esta no es la forma.

— B: Las personas que se acercan a mí les digo: “No lo hagas”. A no ser que estés comprometida, porque he visto muchas chicas que se metieron y después sus padres se enteran, les arruina la vida y están molestas porque “nadie le dijo”. Bueno tal vez…

Tanto a Belle como Allie les han cerrado más de una cuenta de Tik Tok, Instagram u otra red social, sumada al baneo en las plataformas de pago. Todo es muy desgastante, ya que muchas veces pierden un fuerte canal de venta. Tal vez muchos vemos en Instagram una forma de mostrar lo que comimos o nuestra remera nueva, pero para muchas otras personas es un canal de venta, entonces la censura y baneo los afecta realmente a nivel económico. Como dijo Allie, no saben cómo van a cambiar las cosas o qué acciones realizar para hacerlo, la única certeza es que el trabajo es arduo y cansador, pero gratificante. Tal vez el cripto no sea la solución, pero por lo menos es la forma en que tanto Allie como Bella, pueden asegurarse de que el dinero que ganan mediante su trabajo no se lo quede una plataforma que decide cerrar sus cuentas sin previo aviso. El porno siempre ha adoptado las nuevas tecnologías, y con el cripto no se queda atrás.