Central y el curioso caso que tiene como protagonista a Jaminton Campaz

Sobre su figura recae una marcada esperanza dirigencial de generar una venta extraordinaria en un futuro no muy lejano. El tiempo dirá si podrá concretarse o no. Lo cierto es que Jaminton Campaz dejó hace tiempo de inyectarle una dosis de real esperanza a la banda izquierda de Central. Supo ganarse el reconocimiento nacional por haber ofrecido algunas presentaciones en alta definición, sobre todo cuando le tocó mostrarse en el Gigante. Pero desde hace un buen período se erigió en una pieza que no aporta mucho en cancha. Su currículum de campeón además destaca que fue uno de los jugadores más influyentes de la pasada campaña dorada. También sobresale que desde los mismos playoffs con la final ante Platense incluida, sumado a los partidos que lleva la vigente Copa de la Liga, el colombiano está en default. Su aporte es prácticamente nulo cada vez que está en cancha. Pasó de ser clave a un nombre que ya no inquieta al rival.