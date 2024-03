Central, del intento de un salto hacia arriba a evitar uno hacia abajo

La irregularidad con la que se mueve Central en esta Copa de la Liga es similar a la que venía mostrando, incluso en el torneo en el que se consagró campeón, y está a la vista. Por eso hasta aquí no pudo dar un salto de calidad en el juego y tampoco en lo relacionado a los puntos. Y aunque parezca llamativo, el martes en cancha de Vélez el canalla intentará no caer en esa marca negativa que hasta aquí nunca vivió a lo largo del ciclo Russo, la de perder dos partidos seguidos, cuando en la excursión a Huracán tuvo sobre la mesa la posibilidad de concretar la marca más positiva del ciclo: la de meter tres triunfos al hilo. Si lo hubiera logrado no se hubiese tratado del súper equipo del fútbol argentino, y de pisar mal en Liniers no se meterá ni por asomo en el momento más crítico del proceso.