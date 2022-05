Cada vez más jóvenes rosarinos trabajan de jugar videojuegos

Ganan entre 15 y 30 mil pesos jugando League of Legends o Valorant, pero en alto nivel se llevan hasta 3 mil dólares. Este año Newell's y Central armaron equipos

Muchos jugadores en Argentina viven gracias a los deportes electrónicos en disciplinas como League of Legends o Valorant. En las ligas profesionales nacionales, el mínimo que un jugador cobra son 15 mil pesos, el sueldo promedio ronda los 50 a 100 mil pesos y los jugadores de alto nivel pueden llegar a ganar a 2 o 3 mil dólares mensuales en organizaciones que ya llevan años en la escena y han conseguido alianzas comerciales con marcas mundiales.

En Rosario, por el momento, las cifras que se manejan son más pequeñas. En el ámbito local un jugador se lleva de 15 a 30 mil pesos, y un entrenador entre 30 y 60 mil. Cada una de las dos instituciones más grandes emplean entre 80 y 100 personas entre administrativos, coachs y jugadores. "Si bien a los clubes competir no les genera ingresos relevantes, el apoyo de los sponsors y patrocinadores los ayuda a solventar gastos de jugadores, staff, instalaciones y demás", cuenta Alejandro Helmbold, entrenador de LOL y director deportivo de Newell's Esports.

En la plaza local hay mucho talento y se está en camino de profesionalizar a sus jugadores, siguiendo la tendencia nacional, pero por el momento prima el amateurismo. "Hay chicos de 12 o 13 años que estuvieron dando vueltas por el mundo con una capacidad tremenda para jugar videojuegos, y lamentablemente algunos no pueden seguir desarrollando su habilidad porque no tienen cerca una organización que les brinde esa posibilidad de cumplir ese sueño de ser profesional", detalló Joaquín Quintanilla, director general de Rosario Central Esports y entrenador de Valorant.

Sin embargo, hoy en día se trabaja para que eso cambie. "WAP rompió con el paradigma y logró ser una de las primeras organizaciones del interior en pagarle a sus jugadores. En Central estamos con el mismo rumbo, buscando que las marcas se acerquen y apuesten al proyecto para pagarle a los jugadores, el staff técnico y administrativo. Es muy difícil empezar ya con un sustento económico, tiene que haber una inversión muy grande y no todos están en la posibilidad de hacerlo. Pero a base de pulmón se puede", señaló Quintanilla.

Jugar para vivir

En el rubro, como en todos los que tienen que ver con tecnología, ya no hay más "acá", ni "allá". Matías Garrido (24), capitán de League of Legends de Rosario Central, vive en Chile, pero representa a los colores auriazules. Es que para poder competir los jugadores no necesitan estar sí o sí en Rosario. Pueden jugar desde cualquier lado que tenga conexión a internet y representar a los clubes.

"Empecé jugando Counter Strike (CS) a los 11 años. Estuve 5 años en el equipo Urban de Chile, donde adquirí mucha experiencia. Luego busqué otro juego de disparos, y llegué a Valorant. Como mi hermano pequeño, que también jugaba, se quería meter profesionalmente, me incentivó. Los videojuegos hoy no son solo ocio y entretenimiento, sino de dedicación y seriedad. Uno puede, a través de eso, jugar para una institución, y obtener ventajas que te pueden ayudar a realizarte", contó el chileno.

El mundo está dividido en regiones, y Argentina está en Latinoamérica sur, que incluye a Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Si hay un jugador competitivo que vive en esa zona, puede jugar para cualquier club. Si está en Brasil o Estados Unidos, que es otra región, va a jugar con mucho PIN o LAG, es decir retraso de conexión, que no permite hacerlo de manera fluida. Para jugar torneos con finales presenciales se pide que los cinco jugadores, sin importar nacionalidad, se presenten a jugar contra el otro equipo. Esas competiciones en Asia tienen 2,5 millones de espectadores, y por eso las marcas importantes se están metiendo en el rubro.

Los coachs, managers y ojeadores también hacen scouting, buscan y reclutan jugadores a través de las redes sociales. Por ejemplo, se meten en directos de Twitch con pocos espectadores para ver talentos. Incluso los mismos jugadores, cuando juegan contra alguien que lo hace muy bien, pueden invitarlo a formar parte de los equipos. La forma de persuadirlos es armar un proyecto sólido, que sea confiable para sumarlos y planifique a largo plazo. Es que muchas organizaciones cambian jugadores muy rápido, o invierten durante un año, y si no les va bien se van y dejan a todos "colgados".

Máximo Ibáñez (18) es de San Lorenzo y juega al LOL para Newell's Esports. "Empecé a jugar a los 7 años a juegos de estrategia como el Age of Empires. En los Juegos Suramericanos pude debutar en el equipo con mis compañeros, y es un honor vestir esta camiseta, estoy muy contento. La ventaja de los deportes electrónicos es que empezás por diversión y luego descubrís que se puede vivir de jugar como trabajo, pero estás en la comodidad de tu casa", detalló.

Ibáñez apuntó que en la región hay muchas oportunidades con diferentes juegos: "Las cifras en la escena competitiva de LOL son buenas, según el equipo al que pertenezcas. Tengo muchos amigos que viven de esto. Tienen una gaming house donde juegan, comen y duermen. Viven entre varios, muy cómodamente. Lo único que necesitás es ser muy bueno, tener mucho conocimiento del juego que estés jugando, y así te llegan las ofertas de las ligas de videojuegos profesionales", manifestó.

Esfuerzo

Si bien la pandemia ayudó mucho a la visibilidad de las competencias, lo que aceleró el mercado y permitió la captación de nuevos talentos, no es fácil llegar: "Requiere entrenamiento y dedicación. El principal problema es el tiempo que se dedica sin remuneración hasta convertirse en profesionales. Para invertir tiempo hasta llegar a un equipo, es necesario el apoyo de la familia en muchos casos", indicó Helmboldt. Pero a diferencia de los deportes tradicionales, las condiciones físicas no son excluyentes para participar, y el jugador no debe invertir tantos recursos económicos en la práctica del deporte.

Por eso los entrenadores confían en que, si son bien trabajados, con buenos valores y principios, los esports pueden ser lugares donde chicos con realidades duras encuentren una salida. "Hay organizaciones que cuentan con kinesiólogos, psicólogos, psicólogos deportivos, docentes y médicos. Eso garantiza que un chico con un presente complicado que decida participar tenga un grupo de gente que lo va a estar ayudando, conteniendo y brindarle todas las herramientas para que salga de la situación que está atravesando", opinó Quintanilla.

"Tanto a nivel ocio como a nivel competitivo, son una salida para los jóvenes que la están pasando mal, un espacio donde relacionar con otra gente y sentir que pertenecen a un grupo que los apoya y valora. Tanto a nivel social como laboral, mucha gente que es excluida de las actividades tradicionales, en los esports encuentran contención y oportunidades", afirmó por su parte el entrenador leproso.

En el horizonte, la provincia tiene la idea de impulsar en Rosario un centro de alto rendimiento para que entrenen jugadores de Newell's, Central y otros clubes, y convertirse en profesionales de élite. El centro será el primero en el país orientado a desarrollar talentos en una ciudad, y con equipamiento y estructura a nivel de los que se pueden ver en Europa y Asia. Además, este año se harán torneos intercolegiales en los cuales se verá a miles de chicos en acción, y los captadores estarán atentos para detectar talentos y prepararlos para jugar en los distintos equipos profesionales de la provincia.