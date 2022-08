Lejos de la polémica, defendió la forma en que se resolvió la transición en el Palacio de Hacienda a partir de la salida de Martín Guzmán. “Fue un momento muy complejo e intenso, soy una militante política que asumió la responsabilidad institucional que había que cumplir, y ese proceso sirvió como transición para ordenar la estructura del gobierno nacional y pensar de acá hasta fin de la gestión”, subrayó. Y concluyó: “La política se reordenó, se reacomodó y se tomó esta decisión, que es la mejor que se podía tomar”.

De su mes como ministra destacó las medidas para frenar el manejo de la corrida sobre la deuda en pesos y la creación de una cuenta única del sector público. Sobre la marcha de la economía, enfatizó la necesidad de ordenar la macro, señaló al endeudamiento con el FMI como el "principal problema de la Argentina" y negó que el gobierno esté haciendo un ajuste. “El Estado debe ser contracíclico, en una situación como la de la pandemia el déficit es un instrumento de política económica pero pensar que uno puede vivir en forma permanente en desequilibrio es una locura”, explicó.

También aseguró que, pese al efecto de las medidas anunciadas para atacar la inflación, el 2022 cerrá con crecimiento y consideró que el desafío es que “llegue a todos”. Además, ratificó la postura del banco en relación a la oferta de pago de Vicentin, del cual es el principal acreedor: “Esa propuesta es un desguace de la empresa y la oferta de pago termina siendo una estafa”, puntualizó. Y recordó que la entidad “tiene la bala de plata” en el proceso pero llamó a esperar esperar lo que disponga la Justicia y “encontrar una solución que sea a favor de todos productores y trabajadores”.

_¿Cómo encontrás el Banco Nación?

_El banco tuvo un cambio de estructura hasta 2015, con muchos más créditos productivos. Después sufrió un deterioro muy fuerte entre 2015 y 2019, y con la nueva administración se revirtió. El banco en 2020 y 2021 ya tuvo una utilidad. Está acomodado y, en el boom de inversión pospandemia estuvo ahí con líneas productivas, distintos instrumentos. En términos generales, el banco está muy bien. Su carta orgánica es súper clara, una guía de hacia donde hay que ir. Y uno de los grandes objetivos es dar créditos para la producción, para todos los segmentos, y en todo el país. Es complejo porque los niveles de ingresos también son distintos. Hacer esa combinación entre matriz productiva y territorio es complejo y ese es el salto cualitativo que queremos darle. Diseñar nuevas líneas de crédito que tengan esa combinación. Pensar en los desarrollos de litio en el Noroeste, de hidrógeno verde en la Patagonia y otras cuestiones más clásicas. También en el sector del conocimiento.

_El sector agropecuario se financia mucho en pesos con el BNA y hoy hay una pulseada con el gobierno por la liquidación de los dólares. ¿Están pensando en alguna sintonía más fina o en poner algún otro requisito a la hora de plantear el financiamiento?

_El Banco Nación tiene un vínculo muy fuerte con el sector agropecuario históricamente. Y queremos seguir en esa línea. Por supuesto, también queremos trabajar muy coordinadamente con el Ministerio de Economía. En el mes que estuve como ministra de Economía invitábamos al Nación a las mesas de coordinación de la macroeconomía. Es un banco tan grande que tiene incidencia en la macro. Esa coordinación es necesaria y la vamos a seguir haciendo. Ya estuve hablando con el ministro Sergio Massa y con los secretarios de Industria y Comercio para tratar de coordinar todas las acciones.

_¿Están pensando en renovar convenios crediticios con la provincia, como el que sostiene al programa Santa Fe de Pie, que tiene un grado de ejecución muy avanzada?

_ Sí, por supuesto. Es un programa muy bueno, que después fuimos replicando en otras provincias. Tenía originalmente $26.000 millones y hoy debe estar utilizado en aproximadamente el 60%. Todavía le queda un camino para recorrer pero cuando estemos más cerquita de su utilización plena vamos a trabajar para ampliarlo. Estamos trabajando con todos los sectores. Los bancos tienen que ser el vehículo para concretar los sueños, ya sea de una familia como del sector empresario. Lo que sucede es que nuestra macroeconomía hoy no ayuda para que uno arriesgue y tome la decisión de invertir. Entonces, es más complejo. Ayer nos juntamos con todos los gerentes zonales para duplicar el esfuerzo en materia comercial. No porque estén trabajando mal, todo lo contrario. Pero cuando hay una crisis internacional, como ahora, pega en la macroeconomía y hay que ser mucho más activo para poder lograr que se produzcan esas inversiones. Y lo tenemos que hacer en forma conjunta con la provincia. El BNA es un banco único pero tiene que adaptarse a los territorios, a las realidades productivas y también a los niveles de ingresos.

bataki2.jpg Batakis junto al ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna.

_¿Cómo inciden las últimas decisiones de política monetaria del BCRA, con tasas más altas, en el financiamiento al entramado de pymes que recurre al banco? ¿Se puede resentir el crédito?

_ En una situación compleja, el Banco Central decidió recientemente hacer un aumento fuerte de casi 10 puntos en la tasa de referencia y nosotros tuvimos que acompañar ese proceso, porque es una decisión de política monetaria del gobierno nacional. Pero aún así tenemos las tasas más bajas que hay en el mercado y, en términos reales, siguen siendo negativas. El tema es que en esta macroeconomía es difícil tomar la decisión de invertir. Por eso tenemos que ser mucho más agresivos al difundir todos los instrumentos que tenemos y animar a la gente a que invierta. Estamos trabajando con las empresas vinculadas que tiene el banco. No existe un grupo Banco Nación como sí tiene el Banco Provincia de Buenos Aires pero la idea es empezar a hacer que las empresas vinculadas sean parte de la familia en la oferta para el sector privado, tanto de individuos como para el sector empresario. En estos dos años de pandemia, los avances se aceleraron y eso hizo que nosotros seamos mucho más tecnológicos. Por suerte el Banco Nación tomó ese desafío y logró incorporarlo. Eso se ve en el avance que tuvo la aplicación BNA +. Es la app que más usuarios tiene a nivel nacional, con más de siete millones de usuarios. Ese avance también está en las otras empresas vinculadas a seguros, servicios bursátiles, etcétera. Y la idea es ofrecer en forma conjunta todas las herramientas, porque a veces hay desconocimiento. Cada vez que otorgamos un crédito o un beneficio lo que estamos pidiendo es la reciprocidad con el BNA hoy está a la altura para dar respuestas.

_Un tema pendiente es el crédito hipotecario. ¿Piensan en avanzar con algún producto para la vivienda?

_Sí. Siempre está en análisis porque es un gran problema que tiene hoy sobre todo la juventud. Esto siempre fue muy cíclico en el país, hubo interrupciones. Es un instrumento que falta en Argentina. Hoy el valor de las propiedades, quizás por la pandemia, están bajando un poco en dólares, entonces podría pensarse en eso. Lo estamos analizando.

_Fue traumático en el corto plazo la experiencia de los créditos UVA.

_Con los créditos UVA lo que me parece es que las autoridades del gobierno anterior no entendieron que Argentina tiene un problema estructural de inflación. No sé si fue ingenuo o qué ocurrió pero hoy eso es un problema. El grado de morosidad que tiene el Banco Nación con estos créditos es muy bajo, apenas un 1%, porque la gente paga con muchísimo esfuerzo, restringiéndose en muchímas cosas o sacando otros créditos para seguir pagando. Los créditos UVA son un problema pero la solución tiene que ser integral. Es una herramienta que surgió del Banco Central de la época de Macri y tiene que tener una respuesta desde el BCRA o legislativa.

El caso Vicentin

_En el caso Vicentin, el Banco Nación, principal acreedor, fue duro crítico del proceso concursal que llevó a cabo el juez Fabián Lorenzini y batalló para que se habilite el cram down. ¿Van a seguir en esa línea?

_En primer lugar, somos respetuosos de los tiempos de la Justicia. Hoy está el tema en la Corte de Santa Fe y tenemos que esperar su decisión. Y en segundo lugar, queremos una salida integral y que efectivamente sea para proteger a todos los trabajadores, directos e indirectos. La pérdida de esa empresa para toda la región sería enorme. El Banco Nación es acreedor privilegiado y tiene la bala de plata pero vamos a esperar a ver qué es lo que dispone la Justicia y encontrar una solución que sea a favor de todos productores y trabajadores.

_¿El banco mantiene su rechazo a la propuesta que presentó Vicentin y que la Corte Suprema de Santa Fe puso en suspenso?

_Esa propuesta es un desguace de la empresa, la única parte que funciona bien se la quedan unos poquititos. Y se propone hacer un pago que termina siendo una estafa, porque busca recuperar algunos fondos, pagarle a algunos muy pocos acreedores mucho más de lo que se les debe, y a los grandes acreedores pagarles en muchísimos años el 20% de la deuda. De ninguna manera podemos aceptar eso. No sólo por la responsabilidad institucional del Banco Nación sino porque es una estafa para la sociedad.

Transición y macroeconomía

_¿Cómo ves la situación económica de acá a fin de año?

_En primer lugar hay que tener un diagnóstico de lo que pasó y cómo llegamos acá. En el mes que estuve en el Ministerio de Economía siempre dije que el gran problema que tiene hoy Argentina, si me permiten ponerle algún tipo de pnderación, es el Fondo Monetario Internacional. La verdad es que ese crédito que tomó la gestión anterior nos va a generar muchos disgustos por muchísimos años. Después, por supuesto, están los reacomodamientos geopolíticos a nivel internacional en la pospandemia, y la guerra, con su impacto en los precios de la energía y los alimentos. Argentina ya tiene sus problemas estructurales de inflación y esto le agrega presión. Se generan conflictos o tensiones muy fuertes y el ministro de Economía, Sergio Massa, está tratando de apaciguarlas. Y es el camino acertado. Seguramente yo me sume para la agenda tendrá en Washington, el 12 de septiembre. Creo que todavía no hay conciencia en Argentina de lo que es vivir en un mundo en guerra. Europa hoy se prepara para pasar uno de los inviernos más difíciles después de la Segunda Guerra Mundial. Las presiones que va a generar serán muchísimas. En nuestro caso, el problema energético se llevaba buena parte de la caja mensual del Tesoro de la Nación para poder comprar esa energía cada vez más cara. La demanda que tenemos va a estar resuelta internamente cuando se termine el gasoducto Néstor Kirchner pero mientras tanto tenemos que importar. Eso hace que se restrinjan otras cosas. A partir de que pase esta última ola de frío se pueden reacomodar un poco las cuentas. El ministro Massa también está en negociaciones con la cadena agropecuaria para tratar de acceder a dólares.

bataki3.jpg Batakis y otras autoridades del Banco Nación recorrieron la planta industrial de Liliana en Rosario.

_Asumiste como ministra de Economía en medio de la corrida contra la deuda en pesos. Y mencionaste en ese momento que los vencimientos de deuda de agosto y septiembre eran críticos ¿Ese frente está despejado?

_Sí porque la Argentina tiene mucha liquidez en pesos y la estrategia que se armó con el Banco Central para que el Tesoro sea el que ofrezca tasas de interés positivas por encima de las del Central permitió que ya en julio las licitaciones sean muy buenas. La primera licitación fue muy chica pero en ese momento aprovechamos para hacer un colchón y apaciguar otros vencimientos. El ministro Massa hizo una estrategia similar, teniendo como un corredor de tasas con el Banco Central, que tiene que ver con la tasa del Tesoro, de Leliq y la tasa de pases, que vaya acompañando al Tesoro a poder hacer esas renovaciones. En ese sentido, son buenas las noticias.

_ ¿Qué evaluación hacés de tu intervención en el Ministerio de Economía?

_Fue un momento complicado, muy intenso. Si me preguntan, lo volvería a hacer porque creo que hay una responsabilidad institucional que cumplir. Soy militante política y me parece que esa responsabilidad uno la tiene que tener. Ese proceso sirvió como transición para ordenar la estructura del gobierno nacional de modo tal de pensar de acá hasta fin de la gestión. En ese sentido estoy contenta y tranquila con lo que hice. La política se reordenó, se reacomodó y se tomó esta decisión, que es la mejor que se podía tomar. Desde el punto de vista económico hacer una evaluación de un mes es muy difícil. Están estas cosas puntuales como la definición del corredor de tasas que hoy continúa. También esto de explicarles a cada uno de los ministros que la situación es compleja y que ellos tienen que ayudar. A mí me sorprendió mucho que no haya una cuenta única, algo con lo que también Massa insistió hace unos días, aunque con otro nombre. Hay que lograr un cuerpo muy sólido entre todos los ministerios. El sector público tiene que ser eficiente, creo que es algo que demanda mucho la sociedad. Con la pandemia quedó claro que el sistema sanitario de Argentina dio respuesta y estuvo a la altura. Pero la población demanda que seamos más eficientes todavía y eso se logra con mucha articulación y con cuerpo único. Es algo que nos falta en Argentina en el sector público, tenemos que transitarlo.

_Estos cambios que comenzaron con tu gestión y continúan con Massa son cuestionados por distintas fuerzas políticas por considerarlo un ajuste ¿Qué respondés a eso?

_No creo que sea un ajuste y creo que son malos los desequilibrios. En la vida lo son. El Estado debe ser contracíclico. En una situación como la de la pandemia, el déficit es un instrumento de política económica. Lo utilizaron todos los países en 2020 y 2021. Pero pensar que uno puede vivir en forma permanente en desequuilibrio es una locura. Necesitamos transitar un camino hacia el equilibrio y esto no tiene que ver con ajuste sino con entender el Estado que tenemos y cómo lo queremos diseñar, planificar. En el espacio donde estoy tenemos ADN de planificación. Pensemos en los planes quinquenales. El ministro del Interior, Wado de Pedro, habla mucho de planificar la economía, el territorio, pero siempre es difícil hacerlo por la macroeconomia que tenemos. Necesitamos planificar el equilibrio. Queremos equilibrio y responsabilidad fiscal, que son cosas naturales y deberían serlo siempre en Argentina.

_Hoy emerge una tensión entre las provincias con la Nación justamente por los recortes que se hicieron en el presupuesto. ¿Ves allí un frente complicado?

_Creo que no. En todos los países federales que hay tensión entre los Estados provinciales o estaduales con el gobierno nacional. De los 200 países que hay en el mundo una veintena nada más son federales. Todas las provincias tienen hoy, por suerte, equilibrio fiscal. Eso no quiere decir que no necesiten mucha infraestructura. Y las obras que se necesitan son muy caras, enormes. Para hacerlas se necesita tener un poco de estabilidad macroeconómica, mucha asistencia del gobierno nacional y quizás alguna complementación con los gobiernos provinciales. Entiendo la preocupación por la ralentización que van a tener las obras nacionales pero hay que subrayar que de ninguna manera se van a frenar. Con el cambio del clima, el Estado nacional va a necesitar menos pesos y menos dólares para ponerlos en energía, y esto va a permitir volver a un ritmo de obras interesante para las provincias.

_Las políticas para tratar de frenar la inflación llevan implícitas consecuencias en materia de actividad económica ¿Cómo va a cerrar el año en materia de crecimiento?

_Argentina fue el año pasado el país que más creció a nivel mundial y este año estamos viendo crecimiento en los distintos indicadores. Tenemos una tasa de desempleo bajísima, en algunas provincias prácticamente hay pleno empleo, los despachos de cemento son altos, la utilización de la capacidad instalada está en los máximos niveles y cuando uno recorre el país ve que la actividad económica está a pleno. Este año la economía argentina va a crecer, lo que necesitamos es que crezca con más distribución. Porque somos muy conscientes de que hay buena parte de la población que le está costando muchísimo llegar a fin de mes y tenemos que encontrar la forma de que ese crecimiento económico llegue para todos.