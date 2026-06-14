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San Lorenzo tendrá un polo tecnológico y educativo con carreras universitarias

Se pondrá en valor el edificio del ex Policlínico de YPF, cedido por Santa Fe Bio, y tras un acuerdo con la UTN se dictarán propuestas académicas vinculadas a las necesidades de las industrias de la región

14 de junio 2026 · 06:10hs
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El intendente Raimundo junto a funcionarios

El intendente Raimundo junto a funcionarios, directivos de la UTN y el empresario Sebastián Pucciarello frente a la futura sede del establecimiento educativo.

San Lorenzo dará un paso trascendental en materia educativa y de desarrollo productivo con la creación de un Polo Tecnológico y Educativo Municipal que funcionará en el edificio del ex Policlínico de YPF, adyacente a la ruta 11. La institución ofrecerá carreras universitarias y diferentes propuestas académicas vinculadas a las necesidades del entramado industrial de la región.

Este viernes se produjo un avance fundamental hacia la concreción del proyecto con la firma de un convenio marco de cooperación entre la Municipalidad de San Lorenzo y la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), representadas por el intendente Leonardo Raimundo y el decano Rubén Fernando Ciccarelli, respectivamente.

El acuerdo establece mecanismos de colaboración para el desarrollo de programas de formación, capacitación, investigación, transferencia tecnológica y proyectos de interés común, lo que sienta las bases para la llegada de propuestas académicas de nivel universitario a la ciudad.

Tras la firma del convenio, Raimundo recorrió el inmueble donde funcionará el futuro polo, un espacio emblemático que será recuperado y puesto en valor por la municipalidad para convertirse en un ámbito destinado a la educación, la innovación y la vinculación con el sector productivo. Lo acompañaron la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; la secretaria de Hacienda María Belén Armida; la concejal Delfina Cavagnero; el empresario Sebastián Pucciarello; y los directivos de la UTN.

“Hoy dimos un paso muy importante para que este proyecto deje de ser una idea y se convierta en una realidad concreta para San Lorenzo. Este Polo Tecnológico y Educativo permitirá acercar carreras universitarias y formación de calidad vinculadas directamente con las necesidades de nuestro entramado productivo, generando más oportunidades para los jóvenes y acompañando las nuevas inversiones que llegan a la ciudad. La articulación entre el Estado, la universidad y el sector privado es fundamental para construir el San Lorenzo del futuro”, expresó Raimundo.

Por lo pronto, mientras se avanza hacia la recuperación del ex policlínico, el vínculo entre la municipalidad y la UTN se cristalizará con el dictado, a partir de julio en el Centro Cultural, de las carreras de electricista industrial y gasista matriculado.

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