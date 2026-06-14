San Lorenzo tendrá un polo tecnológico y educativo con carreras universitarias

Información General
Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por el intento de secuestro de una niña
Policiales
Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince
Policiales
Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido
Economía
La transición energética tracciona nuevas inversiones
Cultura
20 de Junio
Policiales
El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada
la ciudad
El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal
Ovación
Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego
policiales
Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario
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Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral
La Ciudad
Prohibición de cuidacoches: "La mejor política criminal es una buena política social"
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Quién era el hombre que murió en el choque frontal del que participó el defensor de Newell's, Saúl Salcedo
La Ciudad
Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera
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Choque fatal en Chaco: el jugador de Newell's Saúl Salcedo sufrió fracturas de tibia y peroné
Policiales
Crimen del policía federal en Rosario: "Es un héroe, lo vamos a despedir como tal"
Política
El PRO aumenta la presión a Milei y pide la renuncia de Adorni
Policiales
Detuvieron a un implicado en el brutal asesinato de un nene de 4 años en Frontera
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Sufrió traumatismo de cráneo al caer de cinco metros de altura
La Ciudad
Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros
Política
Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei