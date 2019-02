"Hay muchos adolescentes con depresión y los padres no lo advierten"

"Llegan al consultorio niños, niñas, adolescentes o jóvenes que son traídos por sus padres por falta de atención, porque cambiaron sus conductas, porque están intolerantes, furiosos, desatentos o porque los ven aislados. Y cuando uno empieza a trabajar aparece lo depresivo e incluso la depresión como entidad. Hay muchos chicos sin el diagnóstico adecuado". José García Riera se refiere a lo que ve, con frecuencia, tanto en el ámbito público como privado de la salud mental de Rosario. Médico psiquiatra especializado en psiquiatría infanto juvenil, tiene una experiencia académica y clínica de más de 40 años.

Es profesor titular de la Cátedra de Psiquiatría de Niños de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Esa cátedra tiene a su vez varios departamentos y un centro de día que brinda atención en el campo de la salud mental a los sectores más desprotegidos.

En una extensa charla con Más, el profesional señaló que la depresión y la ansiedad se ocultan muchas veces —en los chicos y chicas— tras conductas que los progenitores naturalizan o minimizan. "Ojalá los padres recuperaran la intuición", enfatizó.

Dijo que tanto él como sus colegas advierten un aumento notorio del abuso de sustancias ilegales y la multiplicación de otras adicciones como el alcoholismo o el exceso del uso de las computadoras, los juegos electrónicos y los celulares, entre otras. "¿Cómo escondemos a un elefante blanco? Llenando todo de elefantes blancos", dijo, para hacer referencia a que ya no se ve lo que debería verse, y sobre todo, atenderse, ya que muchos niños y jóvenes están en riesgo.

García Riera señala que los padres están inmersos en sus propias ansiedades, sus problemas, su falta de satisfacción. Si acompañan a los chicos en las tareas lo hacen mirando su propia pantalla. Los que tienen trabajo están sobrepasados, angustiados, y ni hablar aquellos que lo han perdido. "El contexto nos empuja al consumo, a la inmediatez, a quererlo todo ya. Tolerar la espera se convirtió en un problema", y agregó: "Todo esto repercute directamente en los niños y adolescentes pero los adultos no siempre lo ven".

—¿Qué observa hoy en su servicio?

—Este lugar no quedó al margen de los avatares del país, de todo lo que ha pasado y pasa en el país. Necesitamos, como profesionales, más recursos, más conocimiento y jerarquización de nuestra tarea. En ese momento vemos que se habla de no rotular, de no poner etiquetas en la infancia o la juventud pero la realidad es que es fundamental hacer un diagnóstico, porque cuando existe lo patológico es imprescindible tratarlo como corresponde, y cuando no existe también. Porque no siempre es una enfermedad, está el diagnóstico que implica decir: señor, señora, muchacho, no te está pasando nada. Ahora, lo que vemos, y es notorio su aumento, es la terrible problemática del uso y abuso de sustancias ilícitas. Y lo complicado es que cada vez se naturaliza más. Se cumple esa máxima que dice: "¿Cómo escondemos al elefante blanco? Llenando todo de elefantes blancos", y se terminó. Es un tema serio. Vemos los atravesamientos de la violencia que van de la mano con el abuso de sustancias, entre otras cuestiones. La falta de contención familiar, la claudicación del sistema escolar, los cambios de paradigma que no se van reemplazando o que aún no nos permiten ver hacia adónde vamos, porque es como el daño ecológico, lo notamos cuando ya ha pasado.

—¿El campo psíquico infanto juvenil es más complejo que el del adulto?

— Sí. Porque trabajar en él requiere de un profundo conocimiento de los momentos evolutivos. Todos los cambios que un niño experimenta en el primer año de vida ya de por sí son fundacionales, y en los tres primeros años más fundacionales aún. Luego vienen el ingreso escolar más todos los avatares a los que está expuesto un chico: la salida al mundo, el dejar la familia, las familia en sí misma, las nuevas formas de vincularse, la impronta social y el hecho de que hoy el mundo "se mete" en la casa de una manera imparable. Cuando nosotros empezábamos a enseñar decíamos: el niño sale de la etapa escolar al mundo con una primera función regulada, que es la escuela, pero la escuela dejó de ser eso y el mundo se metió en la vida de ese niño a través de las pantallas mucho antes. Los propios padres están con el celular acompañando, con suerte, la tarea del chico. Cada uno en sus quehaceres y en su trabajo, siempre que haya conservado el trabajo.

—¿Hay situaciones que los adultos creen que son parte de lo esperable de la adolescencia cuando no es así?

—El proceso evolutivo bio psico social va siguiendo sus pautas, y deberíamos poder ver si se van cumpliendo de acuerdo a lo esperable o no. Todo humano cumple un ciclo vital. Esos ciclos se transitan, pero algunos son de mayor vulnerabilidad para el desarrollo sintomático. En los niños, en los adolescentes, en cada momento de la etapa evolutiva, se van a presentar síntomas, pero no son patológicos. Son síntomas que nos hablan de un proceso adaptativo. Después hay que observar bien qué pasa: con qué intensidad, calidad, en qué lugar se manifiestan. Eso nos va ayudar a orientar para saber si están dentro de lo esperable o no. Ahí, los profesionales podemos advertir si se producen lo que yo llamo "rigidizaciones": algo que debería ser adaptativo y se queda detenido.Un ejemplo (y esto lo notamos cada vez más): a los niños o niñas les cuesta mucho cumplir con los ciclos y dejar las etapas de la infancia. La transición a la adolescencia se les hace muy difícil. En la adolescencia temprana y media observamos muchas conductas y representaciones afectivas que son compatibles con momentos anteriores.

—¿Podría definir cuándo un niño deja la infancia y es adolescente?

— Es posible decir que la adolescencia tiene un inicio más o menos claro y un final difuso. Su comienzo está marcado por lo biológico, precedido por la pubertad. La primera menstruación en la niña nos habla de su ingreso a la adolescencia temprana; en el varón no es tan claro pero aparece con el desarrollo general, las poluciones, que nos indican de que está en ese período. Luego el proceso se identifica como adolescencia temprana desde los 12 a los 14 años. Una adolescencia media entre los 14, 16 o 17 y desde allí en adelante una adolescencia tardía que se distancia mucho del factor cronológico. Sucede que las condiciones sociales hacen que el "destete" de los padres se prolongue. En nuestro país la gente no se puede ir porque no existen los recursos para que un sujeto joven pueda independizarse, tenga trabajo, establezca un proyecto vocacional. No ocurre lo esperable. Entonces encontramos incongruencias como por ejemplo que los hijos de más de 30 años sigan viviendo con los padres. Es una cuestión de supervivencia pero un joven que a esa edad sigue dependiendo de sus progenitores seguramente no se sentirá bien con la situación, no podrá sentirse gratificado y eso tiene consecuencias.

—¿Les resulta más complicado a los adultos advertir qué es o no lo esperable respecto de los hijos?

— Los padres están en su mundo, seducidos por la tecnología, apabullados por los problemas de todo tipo que cada vez son mayores. Sí, es mucho más difícil porque también es mucho más lo que hay para ver. Lo de los hijos y lo propio. ¿Qué atravesamientos tenemos acá? Yo decía que lo ambiental, el contexto, impiden los desarrollos del joven, del adolescente, del niño y también del adulto. Lo que está incrementado es el nivel de estrés ambiental. Entonces, de distinta manera, este estrés impregna todas las áreas del sujeto. Una de las cosas novedosas que vamos viendo es la notoria falta de tolerancia a la frustración. Lo observamos incluso como docentes cuando tomamos exámenes a los alumnos. Pasan distintas cosas: el vértigo de los tiempos es la inmediatez, es lo quiero ya, ahora, no hay espera. Vemos que tolerar la espera ya es un problema. Y tolerar la frustración es otro gran problema. Los profesionales debemos empezar a preguntarnos, a investigar eso: la baja tolerancia a la frustración.

—¿Tiene que ver con la imposibilidad de poner límites en el proceso de la crianza?

—Es que nos fuimos a otro extremo y esto es cada vez más laxo, más laxo y endeble. Hay una gran indiferenciación, los límites son cada vez más difusos, se corren. Pero no podemos olvidar que el límite es la baranda, la que te ayuda a agarrarte si te caés, la que te separa del vacío y cuando eso es endeble pasa lo que pasa.