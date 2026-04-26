La evaluación predeportiva, el primer paso para la actividad física segura
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La evaluación predeportiva, el primer paso para la actividad física segura

La Capital | Salud | evaluación

Un estudio simple, pero fundamental, que permite detectar riesgos a tiempo y asegurar que la actividad física sea sinónimo de bienestar y no de peligro

26 de abril 2026 · 08:00hs

Practicar deporte es una de las mejores decisiones que puedes tomar para cuidar tu salud. Sin embargo, antes de comenzar a realizarlo o inscribirte en ese torneo, hay un paso fundamental que no debe faltar: la evaluación médica predeportiva (EPD).

¿Qué es y por qué es tan importante la EPD?

No es solo un papel para presentar en el gimnasio, torneo o en el club. Es un examen médico integral diseñado para detectar factores de riesgo o patologías preexistentes que podrían ponerse de manifiesto durante el esfuerzo físico.

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El objetivo principal es la prevención, especialmente de eventos graves como la muerte súbita, y la detección temprana de afecciones cardiovasculares, respiratorias o metabólicas.

¿En qué consiste la Evaluación Médica Predeportiva? Dependiendo de la edad, los antecedentes personales y el nivel de intensidad del ejercicio, una evaluación integral debería incluir:

  • Entrevista médica (Anamnesis):es el interrogatorio sobre antecedentes cardiovasculares familiares y personales de importancia.
  • Examen físico:incluye el control de presión arterial, la auscultación cardíaca y la evaluación de pulsos periféricos.
  • Electrocardiograma (ECG):es el estudio que permite la evaluación del ritmo eléctrico del corazón.
  • Análisis de laboratorio:se realiza para conocer el estado metabólico general.
  • Prueba de Esfuerzo (Ergometría):esta prueba posibilita evaluar de qué manera el corazón responde ante la exigencia.

“El sistema cardiovascular evoluciona con los años y, por lo tanto, los riesgos asociados al deporte también cambian. Las evaluaciones se adaptan para detectar las patologías más frecuentes en cada etapa de la vida”, afirma el Dr. Juan Martín Galiano del staff de Grupo Gamma.

La evaluación en niños y adultos hasta los 35 años

En este grupo, el objetivo principal es detectar anomalías congénitas o hereditarias, entre ellas:

  • Miocardiopatía Hipertrófica:Un engrosamiento excesivo del músculo cardíaco que puede dificultar la salida de sangre del corazón o causar arritmias. Es la causa principal de muerte súbita en deportistas jóvenes.
  • Anomalías de las Arterias Coronarias:Variaciones en el trayecto de estas arterias que pueden comprimirse durante el ejercicio.
  • Síndromes Arrítmicos (Canalopatías):Alteraciones eléctricas como el Síndrome de QT Largo o el Síndrome de Wolff-Parkinson-White, que predisponen a ritmos cardíacos peligrosos.
  • Valvulopatías:Problemas en las válvulas del corazón, como la válvula aórtica bicúspide (la más frecuente).

Evalucación en adultos mayores de 35 años

A partir de esta edad, el foco cambia de lo genético a lo adquirido. El riesgo principal está relacionado con el estilo de vida.

  • Enfermedad Coronaria (Aterosclerosis):Es el hallazgo más común. Se trata de la acumulación de placas de colesterol en las arterias que irrigan el corazón (coronarias). El ejercicio intenso puede desencadenar un infarto (oclusión total) si hay obstrucciones previas no detectadas.
  • Hipertensión Arterial:Muchos adultos descubren que son hipertensos durante la EPD o en una prueba de esfuerzo, donde la presión sube a niveles anormales.
  • Fibrilación Auricular:Una arritmia común que aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares (ACV), y que puede manifestarse con palpitaciones o fatiga inusual.
  • Aneurisma de Aorta:Dilatación de la arteria principal del cuerpo que requiere control estricto antes de realizar levantamiento de pesas o esfuerzos de alta presión.

El deporte es salud siempre y cuando se realice de forma responsable. El "apto médico" es el primer paso para disfrutar de una vida activa y segura”, recuerda el especialista.

evaluación Actividad física Deporte Grupo Gamma

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