Rosario es sede mundial de un encuentro que busca anticiparse a los riesgos del trabajo

La Segunda Seguros y la Fundación ORP se unieron para traer uno de los principales congresos internacionales sobre seguridad y salud laboral, con la tecnología y la inteligencia artificial como ejes centrales

El futuro de la seguridad laboral es un debate que atraviesa al mundo y Rosario se convirtió esta semana en uno de sus principales escenarios. Más de 2.000 especialistas y referentes de 43 países participan del Congreso Internacional ORP 2026 , un encuentro que tiene a la inteligencia artificial, el análisis de datos y la innovación tecnológica como protagonistas de un cambio que ya empieza a irrumpir en la forma de prevenir accidentes y gestionar los riesgos del trabajo.

Organizado por La Segunda Seguros y la Fundación ORP de España , el congreso pone a la ciudad en el centro de una conversación que trasciende las fronteras y alcanza a empresas, trabajadores y especialistas de distintas industrias. En este marco, Negocios de La Capital dialogó con varios de los referentes del evento para conocer de primera mano cuáles son las principales tendencias en seguridad y salud laboral y cuáles son los desafíos que plantea un mercado de trabajo en plena transformación.

"Este congreso tiene una convocatoria muy importante. El lunes realizamos un precongreso en Buenos Aires con unas 450 personas y en el segundo día tuvimos alrededor de 1.600 participantes . Hay un auditorio principal, cinco salas que funcionan en paralelo y una sala en inglés para los participantes y disertantes que vienen del exterior. Además, el cierre será el viernes en Puerto Iguazú, con un taller para unas 200 personas, también con presencia internacional", señaló a Negocios Guillermo Meneguzzi, gerente de La Segunda Seguros.

Por su parte Pedro Mondelo, director de la Fundación ORP, destacó el trabajo que vienen haciendo desde hace 26 años en prevención laboral, con un congreso que desembarcó por primera vez en Rosario de la mano del vínculo con la aseguradora : "más allá de la relación con La Segunda, que nos facilitó mucho el trabajo, también elegimos Rosario por la disposición y el interés que tiene la compañía en potenciar el conocimiento. Creemos, además, que la ciudad reúne todas las condiciones para ser sede de un evento de estas características" , expresó Mondelo.

Un mercado laboral en plena transformación

En un mundo atravesado por cambios cada vez más acelerados en los materiales, la tecnología y las formas de trabajar, el foco hoy en día está en proteger a los trabajadores frente a escenarios laborales que están en plena transformación. Mondelo sostuvo que, durante los últimos 300 años, desde la Revolución Industrial, se pensó en la actividad laboral de una determinada manera, con la empresa como centro de la actividad, un lugar físico concreto y, muchas veces, la idea de un trabajo para toda la vida.

"Hoy no sabemos necesariamente qué trabajo vamos a tener dentro de un tiempo, porque las transformaciones son muy rápidas. Seguramente van a aparecer profesiones y formas de trabajar que actualmente ni siquiera imaginamos, por eso tenemos que pensar también en cómo esos cambios van a impactar sobre la salud y la seguridad de las personas", explicó el directivo.

La Fundación ORP tiene presencia en 25 países y a partir de su congreso busca que participen instituciones y funcionarios de distintos lugares del mundo para compartir experiencias. Más allá de las diferencias que pueda tener la legislación de cada país, hay un eje transversal y es el interés y las medidas para preservar la salud de cada trabajador.

"Uno de los grandes riesgos que vemos actualmente es la salud mental en todas sus dimensiones. Las nuevas formas de trabajo, desde los modelos híbridos hasta el trabajo completamente remoto, obligan a las personas a adaptarse a una realidad muy diferente", aseguró Mondelo.

Pedro Mondelo, director de la Fundación Internacional ORP. Foto: gentileza La Segunda.

Por su parte, Meneguzzi sostuvo que desde la aseguradora están interesados en conocer qué desafíos están apareciendo en otros países. "Hay legislaciones que tienen 70 u 80 años y que ya atravesaron determinadas problemáticas que nosotros todavía estamos comenzando a abordar. Un ejemplo son los riesgos psicosociales, que adquirieron mucha más relevancia a partir de la pandemia. Queremos anticiparnos a esos escenarios y aprender de las experiencias de otros lugares".

El esfuerzo actual de la firma está puesto en profundizar una cultura preventiva que permita ir más allá del rol tradicional de una aseguradora y anticiparse a los accidentes. En ese proceso, la tecnología aparece como una herramienta clave para identificar riesgos y actuar antes de que ocurra un siniestro.

“Queremos dejar de estar solamente en el lugar de quien repara las consecuencias de un siniestro para ocupar cada vez más un rol de prevención”, detalló Meneguzzi e hizo hincapié en que un accidente laboral no implica solamente un daño material, sino que puede provocar lesiones, incapacidades o incluso la muerte. Según los datos mencionados por la empresa, en los últimos 30 años se evitaron alrededor de un millón de muertes, una cifra que, para dimensionar su magnitud, equivale prácticamente a la población de Rosario.

Adelantarse a los desafíos que se vienen

En La Segunda, esa búsqueda por la prevención también se canaliza a través de InnLab, el programa de innovación abierta de la aseguradora que ya lleva casi cuatro años y que trabaja junto a startups y equipos internos para desarrollar y probar soluciones aplicadas al negocio. Esta área de la aseguradora tuvo su lugar destacado en el Congreso ORP con una nueva edición del InnLab Day, un espacio que por tercer año consecutivo reunió a startups y referentes de la industria para compartir casos reales, pilotos y aprendizajes sobre tecnologías emergentes.

Martín Moser, gerente ejecutivo de Tecnología e Innovación de La Segunda, explicó que lo que buscan desde este sector es detectar una necesidad, vincularla con capacidades externas y llevar rápidamente esa idea a un piloto que permita comprobar si la tecnología efectivamente funciona antes de avanzar hacia una implementación a mayor escala.

"La capacidad externa no es siempre una llave en mano, vos tenés que vincular a los equipos externos de tecnología y de negocios con los equipos externos de un emprendedor o startup para generar una mejora que puede tener que ver con eficacia, con gestión de datos, satisfacción del cliente y herramientas para el productor. Si entendemos de las dos partes que ese vínculo es virtuoso tratamos de llevar, en el menor tiempo posible, un piloto y ver si se cumplen nuestras expectartivas", expresó Moser.

Martín Moser es Gerente Ejecutivo de Tecnología e Innovación en La Segunda Seguros. Foto: gentileza La Segunda.

Hoy, entre los principales focos aparecen la gestión de datos, la automatización, la robótica y la inteligencia artificial, además de herramientas vinculadas con la prevención del fraude y la mejora de la experiencia de clientes y productores. Pero el programa también está explorando soluciones relacionadas con la salud, la longevidad y las nuevas formas de trabajo, en línea con los cambios que atraviesan al mercado laboral.

En esa búsqueda, uno de los casos que refleja de manera concreta cómo la innovación puede aplicarse a la prevención es Uiflou, una startup con la que La Segunda trabaja desde 2018. La compañía desarrolló una tecnología orientada a detectar movimientos que pueden generar lesiones en los puestos de trabajo y que fue evolucionando desde un sistema basado en hardware hacia una solución que utiliza imágenes para analizar lo que hace el trabajador.

“Antes era mucho hardware, una especie de muñequera o guante que se le ponía a un trabajador y medía sus movimientos. Ellos fueron evolucionando y ahora, a través de imágenes, detectan lo que hace el trabajador”, contó el especialista en innovación. La herramienta no solo permite identificar movimientos repetitivos y contribuir a prevenir lesiones, sino que también genera información que puede utilizarse para medir productividad.

La Segunda, además, invirtió en la startup y la llevó a Las Vegas para participar del Congreso Internacional ITC, donde presentó la solución ante otras compañías aseguradoras y potenciales inversores. "El foco mayor siempre es la satisfacción del cliente, cómo podemos llegar con mejores soluciones a la persona que compra la póliza y también a nuestro productor", sintetizó Moser.