3. Las cosas de la vida. Allí conocí a la madre de mi hijo Teo. Luego, cuando estaba en 5to año, por cuestiones económicas y dificultades que tenía mi madre para poder pagar la cuota, me cambié al Nacional 1. Más allá de que en su momento la directora del colegio me ofreció volver al Latino con una beca total, ya había decidido cambiar. En ese lugar también forjé grandes amistades con personal no docente y algunos docentes.

4. Decisiones. De chico siempre dije que quería ser veterinario, por mi amor y respeto por los animales (un pensamiento que me llevó a ser vegetariano, hace ya 20 años).

5. Sueños. Deseaba jugar en los Pumas. Sin dudas eran lindísimos sueños. Creo que me dieron la base para ser quien soy: tanto los sueños como las decisiones que realmente tomé.

6. La profesión. Arranqué con veterinaria. Vivía viajando a Casilda y había dejado de jugar al rugby. No era lo que esperaba...Para mis padres tenía un costo alto poder financiar la carrera, entonces, durante una charla con mi mamá, ella me dijo que si no me gustaba que lo dejara. Es lo que hice después de un año. Estuve trabajando (lo hago desde los 15 años) en una feria americana. Yo vivía haciendo deportes, así que mi mamá me hizo pensar en lo que más me gustaba y busqué algo relacionado. Me anoté en el profesorado de Educación Física Gral San Martín.

7. Esas otras experiencias. Para bancar el estudio trabajaba en boliches, me acostaba a las 6, me levantaba a las 9 ( ya había empezado en GER como profe de rugby), terminaba y me tocaba jugar. Toda esa rutina culminaba el domingo a las 17 aproximadamente. Ahí podía descansar y estudiar. Lunes, otra vez: profesorado por la mañana, estudio por la tarde, trabajo y entrenamiento a la noche. Durante más de 20 años ese fue mi ritmo de vida…

8. En el exterior. Me fui a vivir a Playa del Carmen durante cuatro años.

9. La actividad física. Encontré mi lugar en la profesión. La actividad física y los deportes son formativos en muchísimos ámbitos: son saludables, te dan orden, constancia, un objetivo, respeto hacia la autoridad y hacia las leyes, y sobre todo ¡son divertidos! Todos y todas pueden hacer deporte. Nadie debería dejar algo que le gusta porque no es “lo suficientemente bueno”. Desde mi rol de coordinador de mi grupo de entrenamiento (Rosario Team) y de profesor de mi gimnasio, DharmaFit la línea que trato de llevar a cabo es justamente esa: hacé la actividad que te guste, que disfrutes, que mantengas en el tiempo. No te compares con nadie más que con vos desde que empezaste. Valorá tu camino.

10. Frase favorita. “La felicidad es una cuestión de elección. Y es parte del proceso de vivir. No el objetivo de la vida"