Qué dijo el jugador al que Lionel Messi tildó de "bobo"

Pero no todo terminó allí para el delantero, que fue una pesadilla para la defensa argentina cuando ingresó en el segundo tiempo: "Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona", contó el jugador europeo.

La situación a la que alude el neerlandés sucedió cuando Lionel Messi en las cercanías de los vestuarios estaba brindando una entrevista a la televisión argentina y en el medio intercambió palabras con Weghorst, a quien le dijo: "Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá".

En ese momento los televidentes no entendieron qué ocurría y a quién le hablaba Lionel Messi, pero después finalmente se supo que se dirigía a Wout Weghorst.

Weghorst, ex Wolfsburgo de Alemania y Burnley de Inglaterra, ingresó a los 78 minutos por Memphis Depay. Marcando los dos goles, que igualaron el partido 2-2 y forzaron, luego de mantenerse la paridad en el tiempo suplementario, una tanda de penales en la que la Argentina cantó victoria.

Tras este resultado, Argentina se clasificó a las semifinales del Mundial Qatar 2022, instancia en la que enfrentará a Croacia el martes a las 16 en el estadio Lusail.